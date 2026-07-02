ডিআইইউ সাংবাদিক সমিতির সভাপতি খায়ের, সম্পাদক নুর

ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সাংবাদিক সমিতির (ডিআইইউসাস) ষষ্ঠ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এতে সভাপতি পদে দৈনিক আমার সংবাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি মোহাম্মদ আবুল খায়ের এবং সাধারণ সম্পাদক পদে দ্য ডেইলি ক্যাম্পাসের প্রতিনিধি নুর ইসলাম নির্বাচিত হয়েছেন।
বুধবার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উৎসবমুখর পরিবেশে দুপুর ১২টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। ভোটগ্রহণ শেষে বিকেল ৩টায় সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান সদস্যদের উপস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে ফলাফল ঘোষণা করে।
নবনির্বাচিত কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন—সহসভাপতি পদে দৈনিক প্রতিদিনের কাগজের প্রতিনিধি মো. আল শাহরিয়া সুইট, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে ক্যাম্পাস টাইমসের প্রতিনিধি নাইমুর রহমান ইমন, দপ্তর, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক পদে দূরবীন নিউজ ও দ্য ডেইলি পোস্টের প্রতিনিধি মো. হৃদয় এবং কার্যনির্বাহী সদস্য পদে এডুকেশন টাইমসের প্রতিনিধি তালহা।
এবারের নির্বাচন পরিচালনা করেন ডিআইইউসাসের প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজিউর রহমান। সহকারী নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের উপদেষ্টা মুছা মল্লিক ও মাহমুদুল হাসান।
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