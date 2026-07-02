মিসরের হেলওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির সুযোগ

মিসরের হেলওয়ান বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ে বৃত্তির আবেদন আহ্বান করেছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচির আওতায় উচ্চশিক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবেন। ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হেলওয়ান বিশ্ববিদ্যালয় মিসরের অন্যতম শীর্ষ সরকারি গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকৌশল, ব্যবসায় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও বিভিন্ন গবেষণামুখী বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির সুনাম রয়েছে। এটি বৃহত্তর কায়রো অঞ্চলের হেলওয়ান শহরে অবস্থিত।
প্রার্থীদের প্রথমে হেলওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট স্নাতকোত্তর বা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন করতে হবে। আবেদন করা যাবে লিংকে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬।
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