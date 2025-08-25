Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ইবি ছাত্র সংসদের নির্বাচন নভেম্বরের মধ্যে: উপাচার্য

ইবি প্রতিনিধি
ইবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা
ইবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ। ছবি: আজকের পত্রিকা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (ইবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ গঠনের রোডম্যাপ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ।

আজ সোমবার (২৫ আগস্ট) বিকেলে উপাচার্যের কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা ও ইকসু গঠনে শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্ম ‘মুভমেন্ট ফর ইকসু’-এর প্রতিনিধিদলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় শিক্ষার্থীরা দ্রুত ইকসু নির্বাচন আয়োজনের দাবি জানালে উপাচার্য বলেন, ‘ইকসু শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবি, আমরা এটি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গঠনতন্ত্র অনুসরণ করে ইবির জন্য নতুন গঠনতন্ত্র তৈরি হবে।’

সিন্ডিকেটে অনুমোদনের পর তা ইউজিসি, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের হয়ে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের মাধ্যমে খসড়াটি অরডিন্যান্স আকারে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে অন্তর্ভুক্ত হবে। সব প্রক্রিয়া আগামী নভেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে জানান তিনি।

সম্ভাব্য তারিখ জানতে চাইলে উপাচার্য বলেন, ‘প্রশাসনিক কাজ শেষ হলে নির্বাচন আয়োজন কঠিন হবে না। আশা রাখি, আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে ইকসু নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারব।’

এর আগে গতকাল রোববার ইকসু গঠন নিয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীদের মাঝে ‘প্রচার-প্রচারণা ও জনসংযোগ’ কর্মসূচি পালন করেন ‘মুভমেন্ট ফর ইকসু’-এর প্রতিনিধিরা।

বিষয়:

কুষ্টিয়াইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়খুলনা বিভাগকুষ্টিয়া সদরজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

সম্পর্কিত

ইবি ছাত্র সংসদের নির্বাচন নভেম্বরের মধ্যে: উপাচার্য

ইবি ছাত্র সংসদের নির্বাচন নভেম্বরের মধ্যে: উপাচার্য

রাকসুতে ছাত্রদলকে ঠেকাতে পাকিস্তানপন্থী প্রশাসনের ষড়যন্ত্র চলছে: রাবি ছাত্রদল সভাপতি

রাকসুতে ছাত্রদলকে ঠেকাতে পাকিস্তানপন্থী প্রশাসনের ষড়যন্ত্র চলছে: রাবি ছাত্রদল সভাপতি

সিনিয়র-জুনিয়রের সম্পর্ক যেমন হওয়া উচিত

সিনিয়র-জুনিয়রের সম্পর্ক যেমন হওয়া উচিত

পরীক্ষায় নকল হলে আলামত ও খাতা সংরক্ষণ করতে হবে: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

পরীক্ষায় নকল হলে আলামত ও খাতা সংরক্ষণ করতে হবে: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়