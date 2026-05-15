Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

১৫ বছরে ৭ উপাচার্য, চারজনকেই অপসারণ

  • নবনিযুক্ত উপাচার্য যোগদানের আগেই আজ শুক্রবার তাঁর পক্ষে-বিপক্ষে উত্তেজনা দেখা দেয়।
  • একটি পক্ষ নতুন উপাচার্যের অপসারণের দাবিতে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছিল।
  • আরেকটি পক্ষ নতুন উপাচার্যকে স্বাগত জানাতে মিছিল বের করে।
খান র‌ফিক, ব‌রিশাল
আপডেট : ১৫ মে ২০২৬, ২০: ৩৭
১৫ বছরে ৭ উপাচার্য, চারজনকেই অপসারণ
বাঁ থেকে অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম, অধ্যাপক ড. শুচিতা শরমিন, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া ও অধ্যাপক ড. এস এম ইমামুল হক। ছবি: সংগৃহীত

১৫ বছরের বেশি বয়স দক্ষিণাঞ্চলের উচ্চশিক্ষার বাতিঘর বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই দীর্ঘ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতজন উপাচার্য (ভিসি) দায়িত্ব পালন করেছেন। এর মধ্যে চারজনকেই অপসারণ করা হয়েছে। বাকি তিনজনও তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে বিদায় নিয়েছেন। ফলে দাঁড়াতে পারেনি বরিশাল বিশ্ব‌বিদ্যালয়। উন্নয়ন আর গবেষণায় রয়েছে পিছিয়ে।

এদিকে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলায় অস্থিরতা লেগেই আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। ‌নতুন নিয়োগ পাওয়া উপাচার্য ড. মামুন অর র‌শিদ যোগদানের আগেই আজ শুক্রবার তাঁর পক্ষে-বিপক্ষে উত্তেজনা দেখা দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক সবার মনে প্রশ্ন, ব‌বির এই অবস্থা কেন? নতুন উপাচার্য কি পারবেন পরিস্থিতির উন্নতি ঘটাতে?

বরিশাল বিশ্ব‌বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার দপ্তরের তথ্যমতে, ২০১১ সালে বিশ্ব‌বিদ্যালয় সৃষ্টির শুরু থেকে চল‌তি বছর পর্যন্ত এখানে সাতজন উপাচার্য এসেছেন। তাঁরা হলেন অধ্যাপক ড. হারুনর রশীদ (প্রথম উপাচার্য), অধ্যাপক ড. এস এম ইমামুল হক (দ্বিতীয় উপাচার্য), অধ্যাপক ড. ছাদেকুল আরেফিন মাতিন (তৃতীয় উপাচার্য), অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বদরুজ্জামান ভূঁইয়া (চতুর্থ উপাচার্য), অধ্যাপক ড. শুচিতা শরমিন (পঞ্চম উপাচার্য), অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম (ষষ্ঠ উপাচার্য) এবং অধ্যাপক ড. মামুন অর র‌শিদ (নবনিযুক্ত ও সপ্তম উপাচার্য)।

তাঁদের ম‌ধ্যে ইমামুল হক, বদরুজ্জামান ভূঁইয়া, শুচিতা শরমিন এবং তৌ‌ফিক আলম আন্দোলনের মু‌খে চার বছর মেয়াদ শে‌ষ হওয়ার আগেই পদ ছে‌ড়ে ফি‌রে যে‌তে বাধ্য হ‌য়ে‌ছেন। অন্যরাও তিক্ত অভিজ্ঞতা ‌নি‌য়ে ক্যাম্পাস থে‌কে বিদায় নিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সাত উপাচার্যের এমন তিক্ত অভিজ্ঞতার পেছনে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন না হওয়া, গবেষণায় অগ্রগ‌তি না থাকা এবং শিক্ষক-কর্মকর্তাদের চা‌হিদা মেটা‌তে না পারা অন্যতম কারণ। য‌দিও শিক্ষাবিদেরা শিক্ষক-কর্মকর্তাদের যোগ্যতায় ঘাট‌তি এবং দলাদ‌লি‌কে দায়ী ক‌রে ব‌ল‌ছেন, তাঁরাই এই অবস্থাকে উসকে দি‌য়ে‌ছেন।

নতুন উপাচার্যকে ঘিরে যোগদানের আগেই উত্তেজনা

আজ শুক্রবার বি‌কে‌লে ক্যাম্পা‌সে যান নবনিযুক্ত উপাচার্য ড. মামুন অর র‌শিদ। এ সময় তাঁ‌কে স্বাগত জানান শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। য‌দিও সকা‌লে এক‌টি পক্ষ বাদ জুমা নতুন উপাচার্যের অপসারণ চে‌য়ে বি‌ক্ষোভের ডাক দেয়। এরপর সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানা‌রে পাল্টা স্বাগত মিছিলের ঘোষণা দি‌লে দুই পক্ষ ক্যাম্পা‌সে জড়ো হয়। তবে কোনো পক্ষই সু‌বিধা কর‌তে পা‌রে‌নি। এ নি‌য়ে জুমার নামাজের পর ক্যাম্পা‌সে চাপা উত্তেজনা দেখা দেয়।

জান‌তে চাইলে বরিশাল বিশ্ব‌বিদ্যালয় ছাত্রদ‌লের সাধারণ সস্পাদক শান্ত ইসলাম আরিফ আজকের পত্রিকাকে ব‌লেন, ‘গুপ্তরা’ নতুন উপাচার্য‌কে বিত‌র্কিত কর‌তে তাঁর অপসারণের দাবি তু‌লে‌ছিল। এর স‌ঙ্গে ছাত্রশি‌বির, এন‌সি‌পি, বামপন্থীরা ছিল। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীরা জুমার নামা‌জের পর পাল্টা স্বাগত মি‌ছিল কর‌লে ‘গুপ্তরা’ ক্যাম্পা‌সে নাম‌তেই পা‌রে‌নি। তি‌নি ব‌লেন, বিগত ছয়জন উপাচার্য কোনো কাজ করতে পা‌রেননি। সাধারণ শিক্ষার্থী‌রা আশা কর‌ছেন, নতুন উপাচার্য সেই সংকট কা‌টি‌য়ে তুল‌বেন।

বিশ্ব‌বিদ্যালয়ের ডিন ড. হা‌ফিজ আশরাফুল হক ব‌লেন, সাধারণ শিক্ষকেরা নতুন উপাচা‌র্যের স‌ঙ্গে কথা ব‌লে তাঁদের শাটডাউন কর্মসূচি নি‌য়ে সিদ্ধান্ত দে‌বেন। তি‌নি ব‌লেন, ‘আমরা চাই নিজস্ব আইনে ব‌বি চল‌বে। তাহ‌লেই বিশ্ব‌বিদ্যালয়ে স্থি‌তিশীলতা‌ ফিরে আস‌বে।’

ড. হা‌ফিজ আশরাফুল হক আরও ব‌লেন, উন্নয়ন সময়সা‌পেক্ষ। ব‌বি‌তে যে ফিজি‌বি‌লি‌টি স্টা‌ডিজ (সম্ভাব্যতা যাচাই) শুরু হ‌য়ে‌ছে, তার ভি‌ত্তি‌তে অবকাঠা‌মো উন্নয়ন হ‌তে ৫-৭ বছর লাগ‌বে। তা ছাড়া ব‌বি‌কে এগি‌য়ে নি‌তে হ‌লে গবেষণার প‌রি‌বেশ সৃষ্টি কর‌তে হ‌বে। তি‌নি ব‌লেন, ‘শু‌নে‌ছেন, ছাত্রদের এক‌টি অংশ নতুন উপাচা‌র্যের অপসারণের দাবি‌তে বি‌ক্ষোভ করে‌ছেন?’

বিশ্ব‌বিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. মুহসিন উদ্দীন ব‌লেন, ‘ববির দ্বিতীয় ফেজের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আইনি কাঠা‌মো অনুযায়ী বিশ্ব‌বিদ্যালয় পরিচালিত হ‌লে সংকট থাক‌বে না। নতুন ভি‌সি‌কে এ বিষয়গুলো ত্বরান্বিত কর‌তে হ‌বে।’ তি‌নি ম‌নে ক‌রেন, সবারই উচিত নতুন উপাচার্যকে স্বাগত জানানো। বিরোধিতা না ক‌রে তাঁকে সময় দি‌তে হ‌বে।

যা বলছেন বিশেষজ্ঞরা

এ প্রসঙ্গে ব‌রিশাল সরকা‌রি সৈয়দ হা‌তেম আলী ক‌লে‌জের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান খান ব‌লেন, ‘ব‌রিশাল বিশ্ব‌বিদ্যালয় শিক্ষাক্ষেত্রে তলানিতে পৌঁছেছে। এর দি‌কে নজর দেওয়া দরকার। এ জন্য সবাইকে নি‌য়ে সংলাপ কর‌তে হ‌বে। যেখা‌নে এখানকার মন্ত্রী, এমপি (সংসদ সদস্য), প্রশাসক, সু‌শীল সমাজ ও সাংবাদিকেরা অংশ নি‌য়ে মতামত দেবেন।’ ‌তি‌নি ব‌লেন, ‘ববি র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক পি‌ছি‌য়ে। সরকা‌রের প্রতি আহ্বান, ব‌বি‌কে উদ্ধার করুন।’

বি‌সি‌এস জেনা‌রেল এডু‌কেশন অ্যাসো‌সিয়েশনের ব‌রিশাল জেলা সভাপ‌তি অধ্যাপক কাজী জাবের আহ‌মেদ ব‌লেন, ‘ব‌রিশাল বিশ্ব‌বিদ্যালয় দ‌ক্ষিণাঞ্চ‌লের মানু‌ষের উচ্চশিক্ষা প্রসা‌রের বড় স্বপ্ন। কিন্তু ক‌য়েকজন শিক্ষক-কর্মকর্তা দলাদলির না‌মে গা‌য়ের জো‌রে যা ইচ্ছে তা ক‌রেন। তাঁরা এ ক্ষে‌ত্রে শিক্ষার্থী‌দের ব্যবহার ক‌রেন। যে উপাচার্যই আসেন, তাঁকে ঘি‌রে একটি বলয় সৃষ্টি হয় এবং নানা অনিয়ম হয়। সরকারকে এ ধরনের প্রবণতা শক্ত হা‌তে দমন কর‌তে হ‌বে।’

বিষয়:

বরিশাল জেলাশিক্ষার্থীবরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষকবরিশাল বিভাগশিক্ষাউপাচার্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রশাসনের সভায় এমপির বউ, ইউএনও-এসি ল্যান্ড বদলি

কিশোরগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা না বাড়াতে উপসাগরীয় মিত্রদের সৌদির ‘গোপন বার্তা’

মার্কিন বাহিনীতে আক্রমণের কোনো পরিকল্পনা ছিল না ইরানের: কংগ্রেসকে পেন্টাগন

ভুলবশত ৩টি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে কুয়েত: মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

‎জাবি ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিতে ১৪ সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের

‎জাবি ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিতে ১৪ সিদ্ধান্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের

আবার কলেজ র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

আবার কলেজ র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাথমিকের ‘মিড-ডে মিলে’ অনিয়ম, বিভাগীয় মামলার হুঁশিয়ারি মন্ত্রণালয়ের

প্রাথমিকের ‘মিড-ডে মিলে’ অনিয়ম, বিভাগীয় মামলার হুঁশিয়ারি মন্ত্রণালয়ের

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কৃষ্ণচূড়া উৎসব’

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কৃষ্ণচূড়া উৎসব’