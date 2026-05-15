জবি আইনজীবী সমিতির সভাপতি তরিকুল, সম্পাদক পলাশ

দেশের বিভিন্ন আদালতে আইন পেশায় নিয়োজিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংগঠন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইনজীবী সমিতির সভাপতি পদে অ্যাডভোকেট তরিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট সাজ্জাদ হোসেন পলাশ নির্বাচিত হয়েছেন।
আজ শুক্রবার ২০২৬-২৭ সেশনের এই নির্বাচনে ২২ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. মাহফুজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।
কমিটিতে সহসভাপতি পদে পারুল আক্তার ও মো. আলী আকবর হোসাইন (আকাশ), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. মেহেদী হাসান ও মো. শরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ও মাহমুদুল হাসান (রিপন), ট্রেজারার আব্দুল্লাহ আল আরীফ, অফিস সম্পাদক মো. ওয়াহেদুর রহমান সাজ্জাদ, প্রচার, গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক নাইমুর রহমান নাবিল, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম শান্ত, আইনজীবী প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক মো. আশরাফুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মো. মনির হোসাইন ইমন এবং নারী বিষয়ক হিসেবে সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন নাসরিন সুলতানা।
এছাড়া কমিটির নির্বাচিত ৭ জন সদস্য হলেন— জাহিদুল হাসান, মাহদী হাসান মারুফ, মো. তৌহিদুজ্জামান আকাশ, মো. রোমান মিয়া, লাকী আক্তার, মাসুদ রানা ও মোছা. সামিরা আক্তার।
রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) সপ্তম উপাচার্য হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. আনিসুর রহমানকে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারির পরপরই তা বাতিল করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নিয়োগ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।২০ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য (ভিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার।২০ ঘণ্টা আগে
শিক্ষকদের দেওয়া প্রশাসনিক দপ্তরের তালা ভেঙে আজ বৃহস্পতিবার সকালে দখলে নেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (ববি) উপাচার্য ড. মোহাম্মদ তৌফিক আলম। কিন্তু বিকেলে খবর আসে তাঁর বিদায় ঘণ্টা বেজে গেছে। অধ্যাপক ড. মো. মামুন অর রশিদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।২১ ঘণ্টা আগে
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) নবম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক ড. এম এম শরীফুল করীম। তিনি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক।২১ ঘণ্টা আগে