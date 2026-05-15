Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

জবি আইনজীবী সমিতির সভাপতি তরিকুল, সম্পাদক পলাশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইনজীবী সমিতির সভাপতি তরিকুল ইসলাম ও সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন পলাশ। ছবি: সংগৃহীত

দেশের বিভিন্ন আদালতে আইন পেশায় নিয়োজিত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংগঠন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইনজীবী সমিতির সভাপতি পদে অ্যাডভোকেট তরিকুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক পদে অ্যাডভোকেট সাজ্জাদ হোসেন পলাশ নির্বাচিত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার ২০২৬-২৭ সেশনের এই নির্বাচনে ২২ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. মাহফুজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

কমিটিতে সহসভাপতি পদে পারুল আক্তার ও মো. আলী আকবর হোসাইন (আকাশ), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. মেহেদী হাসান ও মো. শরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম ও মাহমুদুল হাসান (রিপন), ট্রেজারার আব্দুল্লাহ আল আরীফ, অফিস সম্পাদক মো. ওয়াহেদুর রহমান সাজ্জাদ, প্রচার, গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক নাইমুর রহমান নাবিল, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক তৌহিদুল ইসলাম শান্ত, আইনজীবী প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক মো. আশরাফুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মো. মনির হোসাইন ইমন এবং নারী বিষয়ক হিসেবে সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন নাসরিন সুলতানা।

এছাড়া কমিটির নির্বাচিত ৭ জন সদস্য হলেন— জাহিদুল হাসান, মাহদী হাসান মারুফ, মো. তৌহিদুজ্জামান আকাশ, মো. রোমান মিয়া, লাকী আক্তার, মাসুদ রানা ও মোছা. সামিরা আক্তার।

