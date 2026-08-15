Ajker Patrika
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মাদকসহ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা হাসিব আটক

রাবি প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৫ আগস্ট ২০২৬, ২২: ৩০
মাদকসহ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল নেতা হাসিব আটক
আটক ছাত্রদল নেতা হাসিবুল ইসলাম হাসিব। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসিবুল ইসলাম হাসিবকে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার সন্ধ্যায় নগরীর কাজলা এলাকার মিজানের মোড়ের পাচুর দোকান থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ গোলাম কবির বলেন, ‘পুলিশের একটি নিয়মিত অভিযানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছে। এ সময় তাঁর কাছ থেকে ৭ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমদ রাহী বলেন, ‘ঘটনাটি সম্পর্কে আমি অবগত নই। আমি দ্রুতই বিষয়টি জানার চেষ্টা করছি। অভিযোগ পাওয়া গেলে তদন্ত করে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

এর আগে ২০২৫ সালে ছাত্রদল নেতা হাসিবুল ইসলাম হাসিবের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও শিক্ষার্থীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। এ ছাড়া সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের সুনির্দিষ্ট অভিযোগে ২০২৪ সালে তাঁকে ছাত্রদল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। পরে আবার তাঁকে পদে পুনর্বহাল করা হয়।

বিষয়:

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