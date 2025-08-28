Ajker Patrika
রাকসুর ভোটার তালিকা থেকে প্রথম বর্ষকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

রাবি সংবাদদাতা
রাকসু নির্বাচনের ভোটার তালিকা থেকে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে রাবি ছাত্রদলের বিক্ষোভ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের ভোটার তালিকা থেকে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে শাখা ছাত্রদল। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে দলীয় টেন্ট থেকে মিছিলটি বের করা হয়।

মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে রাকসু কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, ‘যে ভোটাধিকারের জন্য এ দেশের মানুষ রক্ত দিয়েছে, সেই অধিকার কেড়ে নিতে অভ্যুত্থানের পর কিছু সন্ত্রাসী চরিত্রের শিক্ষক প্রশাসনে বসানো হয়েছে। আজ পরিকল্পিতভাবে হাজারো শিক্ষার্থীকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। রাকসু নির্বাচনে এই প্রশাসন এক বিতর্কিত ও মেরুদণ্ডহীন শিক্ষককে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে।’

শাখা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক নাফিউল জীবন বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তখন তারা রাকসু ফি দিয়েই ভর্তি হয়। অথচ এই প্রশাসন প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। এটি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে চরম বৈষম্য।’

এর আগে ২৫ আগস্ট প্রথম বর্ষ ও বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তকরণসহ পাঁচ দফা দাবিতে বিক্ষোভ করেছিল শাখা ছাত্রদল।

