গুজবে কান না দিয়ে নির্ভয়ে ভোট দিতে বললেন ডাকসুর চিফ রিটার্নিং অফিসার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ আগামীকাল সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উৎসবমুখর পরিবেশে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত এই নির্বাচনে প্রথমবারের মতো হলের বাইরে মোট ৮টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
চিফ রিটার্নিং অফিসার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে জানান, সব কেন্দ্রের নিরাপত্তা পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং নির্বাচনে কোনো প্রকার বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা নেই।
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ‘কোনো প্রকার গুজবে কান না দিয়ে বৈধ কার্ডধারী সকল শিক্ষার্থীকে ভোট দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।’
