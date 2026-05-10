‎ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে ইডেনে বিক্ষোভ

রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে মধ্যরাতে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল শনিবার (৯ মে) রাত ১১টার দিকে কলেজের প্রধান গেটের তালা ভেঙে বিক্ষোভে নামেন শিক্ষার্থীরা।
জানতে চাইলে কলেজের ছাত্রী স্মৃতি আক্তার জানান, ১১টার দিকে ইডেন কলেজ ও প্রস্তাবিত হজরত রাবেয়া বসরি ছাত্রীনিবাসের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁরা ক্যাম্পাসের কয়েকটি গেট ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেন। মিছিলে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে সব ধরনের রাজনৈতিক প্রভাব বন্ধের দাবি জানান।
রাত সাড়ে ১২টার দিকে লালবাগ থানার ওসি মো. ইয়াসিন আলী বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস চান। কিছুক্ষণ আন্দোলন করে ভেতরে চলে গেছেন। তাঁরা ক্যাম্পাসের ভেতরেই আন্দোলন করেছেন। ক্যাম্পাসের ভেতরে অবস্থান করছিলেন।’
এর আগে সন্ধ্যার পর ইডেন কলেজের গেটে লেখা ‘রাজনীতিমুক্ত ক্যাম্পাস’ কথাটি রং দিয়ে মুছে দেওয়া হয়। এই ঘটনার জেরে একদল শিক্ষার্থী আন্দোলনে নামেন বলে ধারণা করছেন এই শিক্ষার্থী।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে বিক্ষোভরত শিক্ষার্থীদের ছাত্রদলের ব্যানার-ফেস্টুন ছিঁড়ে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা করতে দেখা যায়।
এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে কলেজের অধ্যক্ষ হোসনে আরার সঙ্গে টেলিফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা সম্ভব হয়নি।
