কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু ২৫ নভেম্বর, আবেদন ফি ১২০০

বাকৃবি সংবাদদাতা
দেশের কৃষি গুচ্ছভুক্ত ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন শুরু হবে ২৫ নভেম্বর। আবেদন চলবে আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং প্রবেশপত্র তোলা যাবে ২৭ ডিসেম্বর থেকে পরীক্ষার আগপর্যন্ত। আবেদন ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১ হাজার ২০০ টাকা (ট্রানজেকশন ফি ছাড়া)। ৩ জানুয়ারি বেলা ২টায় এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এবার কৃষিগুচ্ছের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন ৩ হাজার ৭০১টি। গত বছরের তুলনায় আসন কমেছে ১৬২টি। গত বছর আসনসংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৮৬৩টি। এবার কৃষি গুচ্ছের দায়িত্বে থাকবে গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (গাকৃবি)। গতকাল রোববার (২৩ নভেম্বর) গাকৃবির রেজিস্ট্রার ও কৃষি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির সদস্যসচিব মো. আব্দুল্লাহ মৃধার স্বাক্ষর করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানা গেছে। বিজ্ঞপ্তিতে কৃষি গুচ্ছভুক্ত ৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ১ম বর্ষ স্নাতক ভর্তি-ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অনলাইনে আবেদন আহ্বান করা হয়।
মোট আসনের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১ হাজার ৬টি, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৫১০টি, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৭০৫টি, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫২টি, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয় ২৭৫টি, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৪৩১টি, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১৫০টি, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৯০টি ও কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮২টি আসন রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের যোগ্যতায় বলা হয়েছে, ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের ২০২১/২০২২/২০২৩ সালে এসএসসি/সমমান এবং ২০২৪/২০২৫ সালে এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় যাঁরা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, গণিত বিষয়সহ উত্তীর্ণ হয়েছেন, কেবল তাঁরাই আবেদন করতে পারবেন। ২০২৪ সালে এসএসসি/সমমান মানোন্নয়ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনকারীর এসএসসি/সমমান এবং এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় উভয় ক্ষেত্রে প্রতিটির চতুর্থ বিষয় ছাড়া ন্যূনতম জিপিএ ৪ এবং সর্বমোট জিপিএ ৮ দশমিক ৫০ থাকতে হবে।
O এবং A লেভেল পাস করা প্রার্থীর ক্ষেত্রে লেভেল পরীক্ষার অন্তত ৫টি বিষয়ে এবং A লেভেল পরীক্ষায় বিজ্ঞানের অন্তত ২টি বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে। উভয় পরীক্ষায় প্রতিটিতে ন্যূনতম জিপিএ ৪ এবং সর্বমোট ন্যূনতম জিপিএ ৮ দশমিক ৫০ থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে A ও B গ্রেডের জন্য যথাক্রমে ৫ ও ৪ জিপিএ গণনা করা হবে।
শুধু মুক্তিযোদ্ধার সন্তান মুক্তিযোদ্ধা কোটায় এবং প্রকৃত উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/পার্বত্য অঞ্চলের অ-উপজাতি প্রার্থীরা উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/পার্বত্য অঞ্চলের অ-উপজাতি কোটায় এবং প্রতিবন্ধীরা প্রতিবন্ধী কোটায় আবেদন করতে পারবে।
কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটার প্রার্থীদেরকে পিতা-মাতার অনুকূলে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্রের সফট কপি এবং (উপজাতি/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/পার্বত্য অঞ্চলের অ-উপজাতি প্রার্থীদের স্ব স্ব জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত জেলার স্থায়ী বাসিন্দা-সম্পর্কিত প্রত্যয়নপত্রের সফট কপি অনলাইনে আপলোড করতে হবে। এ ছাড়া প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসেবে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত প্রত্যয়ন কপি জমা দিতে হবে।
২০২৪ সালের এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী ইংরেজিতে ১০, প্রাণিবিজ্ঞানে ১৫, উদ্ভিদবিজ্ঞানে ১৫, পদার্থবিজ্ঞানে ২০, রসায়নে ২০ ও গণিতে ২০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি সঠিক উত্তরের জন্য ১ (এক) নম্বর প্রদান করা হবে এবং প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ২৫ নম্বর কাটা যাবে।
সারা দেশে পরীক্ষাকেন্দ্র ৯টি। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ; গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর; শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা; পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী; চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট; খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ এবং কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কুড়িগ্রামে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
মোট ১৫০ নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল প্রস্তুত করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের সঙ্গে এসএসসি/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের (চতুর্থ বিষয় ব্যতীত) ভিত্তিতে ২৫ এবং এইচএসসি/সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের (চতুর্থ বিষয় ব্যতীত) ভিত্তিতে ২৫ নম্বর যোগ করে ফল প্রস্তুত করে মেধা ও অপেক্ষমাণ তালিকা তৈরি করা হবে।
ভর্তি-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য https: //acas. edu. bd ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। ওয়েবসাইটের ভর্তি নির্দেশিকা অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে। আবেদন ও ভর্তি-সংক্রান্ত যেকোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে ই-মেইলে support@acas. edu. bd তে যোগাযোগ করতে হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এ ‘বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পে বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডির সম্ভাবনা’ শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজিত হয়েছে। গত ২০ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টির ফ্যাকাল্টি অব হেলথ অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সেস-এর ফার্মেসি বিভাগের উদ্যোগে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
এআইইউবির প্রধান জনসংযোগ কর্মকর্তা আবু মিয়া আকন্দ তুহিন সাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এ সেমিনারে দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল ও বায়োমেডিক্যাল গবেষণা খাতের বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডির গুরুত্ব, বিশেষ করে ওষুধের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ, চিকিৎসাগত নির্ভরযোগ্যতা এবং বিধিবদ্ধ মানদণ্ড অনুসরণের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা উপস্থাপন করেন।
সেমিনারে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন এআইইউবির ফার্মেসি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মো. সিদ্দিকুল ইসলাম। কি-নোট স্পিকার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনসেপটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। তিনি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ওষুধের দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধিতে বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডির গুরুত্ব তুলে ধরেন।
বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের সিনিয়র ম্যানেজার ওয়াসিম হায়দার বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডি পরিচালনার ক্ষেত্রে শিল্প খাতের কার্যক্রম, চ্যালেঞ্জ এবং উন্নত ল্যাবরেটরি সুবিধা ও দক্ষ মানবসম্পদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন।
উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজের ফার্মাকোলজি বিভাগের প্রধান ও কুয়েস্ট বাংলাদেশ বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. আবু সৈয়দ মো. মোসাদ্দেক দেশের গবেষণা অঙ্গনে বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডি সম্প্রসারণের সম্ভাবনা এবং একাডেমিয়া-ইন্ডাস্ট্রি সহযোগিতার মাধ্যমে ওষুধ উদ্ভাবনে এর ভূমিকা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠানে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন এআইইউবির প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রহমান। তিনি বক্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং শিক্ষা, গবেষণা ও শিল্প-অ্যাকাডেমিয়া অংশীদারত্বের মাধ্যমে দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল অগ্রযাত্রায় এআইইউবির অব্যাহত ভূমিকার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।
শিক্ষা ডেস্ক
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য দেশের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন শেষ হয়েছে, কিছুর চলছে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারছেন। এখানে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তথ্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো—
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী, কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৩ ডিসেম্বর, বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২০ ডিসেম্বর, ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর এবং চারুকলা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা (সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন) ২৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সব ইউনিটের পরীক্ষা বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া আইবিএ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষা সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভর্তি পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। আবেদন করা যাবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আবেদনকারী শিক্ষার্থীরা ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দিতে পারবেন। মডিউল ‘এ’ এবং ‘বি’ ক্যাটাগরিতে সকাল ও বিকেল দুই শিফটে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
মেডিকেল ও ডেন্টাল
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা।
আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ও বেসরকারি আর্মি মেডিকেল কলেজ
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ও বেসরকারি পাঁচটি আর্মি মেডিকেল কলেজের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস কোর্সের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত (এমসিকিউ) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আজ ২৪ নভেম্বর আবেদন গ্রহণ শেষ হবে। এবারের ভর্তিপ্রক্রিয়ায় প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত চট্টগ্রাম নৌবাহিনী মেডিকেল কলেজও যুক্ত হয়েছে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষে ২০২৫-২৬ সেশনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হয়েছে ২৩ নভেম্বর থেকে। চলবে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পরীক্ষা ২১ ডিসেম্বর শুরু হবে, চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারও মোট সাতটি ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা হবে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন চলবে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৬ জানুয়ারি ‘সি’ (বিজ্ঞান) ইউনিটের, ১৭ জানুয়ারি ‘এ’ (মানবিক) ইউনিটের ও ২৪ জানুয়ারি ‘বি’ (বাণিজ্য) ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা দুই শিফটে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ও বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। ‘এ’ ইউনিটে ১ হাজার ৩২০ টাকা, ‘বি’ ইউনিটে ১ হাজার ১০০ টাকা ও ‘সি’ ইউনিটে ১ হাজার ৩২০ টাকা আবেদন ফি ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জসহ জমা দিতে হবে।
রিমন রহমান, রাজশাহী
পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারের শিক্ষা-ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। উদ্যোক্তা হাফিজুর রহমান খানের উদ্যোগে ২০১২ সালে রাজশাহীতে যাত্রা শুরু করে এ বিশ্ববিদ্যালয়। লক্ষ্য ছিল, নতুন প্রজন্মের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তা ও জ্ঞানচর্চার স্পৃহা জাগিয়ে তোলা।
বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল ভাড়া করা ভবনে। বর্তমান পবা উপজেলার খড়খড়িতে ১৮ একর জায়গাজুড়ে এর স্থায়ী ক্যাম্পাস। আধুনিক স্থাপত্যে নির্মিত ক্যাম্পাসে রয়েছে দুটি একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং।
বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরাঞ্চলের প্রথম অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২৩ থেকে দ্বি-সেমিস্টার পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. খাদেমুল ইসলাম মোল্যা বলেন, ‘প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত উচ্চশিক্ষা, আধুনিক গবেষণা, সৃজনশীল চিন্তা এবং উদ্যোক্তা -উদ্ভাবনকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।
তিনটি অনুষদে ১১টি বিভাগ, ৮৪টি প্রযুক্তিসম্পন্ন শ্রেণিকক্ষ, ২১টি আধুনিক ল্যাব, বৃহৎ লাইব্রেরি ও ডিজিটাল রিসোর্স শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষার সুযোগ দেয়। শিক্ষার্থীদের বিকাশে নিয়মিত আয়োজন করা হয় স্টাডি ট্যুর, সেমিনার, বিতর্ক, কুইজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সামাজিক কার্যক্রম। বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ পর্যন্ত ৯ হাজার ৪২১ শিক্ষার্থী ডিগ্রি নিয়েছেন। বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭ হাজার ৮৬০ জন।
