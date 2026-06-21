Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ক্যারাম প্রতিযোগিতায় বিজয়ী জবি

জবি প্রতিনিধি‎
আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ক্যারাম প্রতিযোগিতায় বিজয়ী জবি
আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ক্যারাম প্রতিযোগিতায় পুরুষ এককে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে বিজয়ী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি)। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে অনুষ্ঠিত আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ক্যারাম প্রতিযোগিতায় পুরুষ এককে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি)। আজ রোববার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় ক্যারাম প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়।

জানা যায়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দেশের ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। এতে পুরুষ এককে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) ফাইনালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। অন্যদিকে, পুরুষ দ্বৈতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পরাজিত হয়ে রানার-আপ শিরোপা অর্জন করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি)। অন্যদিকে নারী এককে কোয়ার্টার ফাইনাল ও নারী দ্বৈতে সেমিফাইনাল পর্যন্ত গিয়েছে।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক প্রশিক্ষক পুষ্পেন সরকার বলেন, ‘আমাদের দলের সবাই অত্যন্ত আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একাগ্রতা ও পরিশ্রম ছিল প্রশংসনীয়। তাদের এই নিবেদনই আমাদের সাফল্যের অন্যতম ভিত্তি। আমি বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে তারা আরও বড় অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করবে। এ ছাড়া ক্রীড়া কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সকল সদস্য আমাদের এই সাফল্য অর্জনের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।’

শিক্ষক আরও বলেন, ‘আমাদের মেয়েরাও খুব ভালো খেলেছে। তবে আমরা কোনো কাপ অর্জন করতে পারেনি। আশা করি, আগামী দিনগুলোতেও তারা একই উদ্যম ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে আরও বড় সাফল্য বয়ে আনবে।’

বিষয়:

ক্যাম্পাসজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়প্রতিযোগিতাজবিশিক্ষা
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