ভোটের পরিস্থিতি ভালো, আমরা পর্যবেক্ষণ করছি: শিবিরের ভিপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ০৭
জুবেরী ভবনের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাকসু নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ ভোটের পরিবেশ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টায় জুবেরী ভবনের সামনে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘ভোটকেন্দ্রের অবস্থা এখন পর্যন্ত ভালো দেখছি। আমরা কারও প্রতি কোনো অভিযোগ দিচ্ছি না। তবে আমরা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি। কোনো অনিয়ম দেখলে আমরা সাথে সাথে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করব।’

মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘দীর্ঘ ৩৫ বছর পর এই নির্বাচন হচ্ছে। এটাকে দীর্ঘ সময় বন্ধ রেখে শিক্ষার্থীদের ভোটের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছিল। আজ ভোট দিয়ে যে আনন্দ পেয়েছি, তা আর জীবনে কখনো পাইনি।’

মোস্তাকুর রহমান আরও বলেন, ‘আমরা আশা করছি শিক্ষার্থীরা আমাদের ভোট দেবে। তারা আমাদের গ্রহণ করবে। তারা আমাদের নির্বাচিত করলে আমরা যে ইশতেহার দিয়েছি, সেটা বাস্তবায়ন করব।’ তিনি নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসনের প্রতি আহবান, তাঁরা যেন সারা দিন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা যেন বিমাতাসুলভ আচরণ না করেন। ডাকসু ও জাকসুতে কিছু ত্রুটি সামনে এসেছে। সেটাও যেন এখানে না হয়।

জুবেরী ভবনের সামনে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ছাত্রশিবির-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ। ছবি: আজকের পত্রিকা
এ সময় ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবিরের মতো তিনিও ক্যাম্পাসে বহিরাগত না ঢোকার ব্যাপারে নিজের অবস্থান জানান। জাহিদ বলেন, ‘আমাদের অবস্থানও একই। ক্যাম্পাসে যেন কোনোভাবেই বহিরাগত না প্রবেশ করে। ভোট গ্রহণ শেষে যেন সুন্দরভাবে ফল প্রকাশ করা হয়।’

এর আগে মোস্তাকুর রহমান জাহিদ জুবেরী ভবনে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

