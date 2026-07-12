Ajker Patrika
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ক্যাম্পাস

বিইউএফটিতে তিন দিনের সিনেফ্রেম ফেস্ট

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
আপডেট : ১২ জুলাই ২০২৬, ০৮: ৩৮
বিইউএফটিতে তিন দিনের সিনেফ্রেম ফেস্ট

তিন দিন ধরে ছিল সিনেমার আলো, গল্পের রং আর তরুণ নির্মাতাদের স্বপ্ন। সেই আবহের পর্দা নামল বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজিতে (বিইউএফটি) আয়োজিত বিইউএফটি সিনেফ্রেম ফেস্ট ২০২৬-এর সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণীর মধ্য দিয়ে। ৯ জুলাই শেষ হয় এই উৎসব। শুরু হয়েছিল ৭ জুলাই। আয়োজন করে বিইউএফটি ফটোগ্রাফি ক্লাব। সহযোগিতায় ছিল জায়ান্ট গ্রুপ ও এডুকেশন হাব।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিইউএফটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ফারুক হাসান। বিশেষ অতিথি ছিলেন জায়ান্ট গ্রুপের পরিচালক শারমিন হাসান

তিথি। আরও উপস্থিত ছিলেন বিইউএফটির উপাচার্য (মনোনীত) অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার আইয়ুব নবী খান।

উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তোলেন চলচ্চিত্র অঙ্গনের একঝাঁক তারকামুখ। উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী রুনা খান, সাদিয়া ইসলাম মৌ, অভিনেতা মীর সাব্বিরসহ কয়েকজন চলচ্চিত্র পরিচালক।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ ইমতিয়াজ এবং ছাত্রকল্যাণ পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ওয়ালিউল আলম। এ সময় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের সরব উপস্থিতিতে মিলনমেলায় পরিণত হয় ক্যাম্পাস।

তিন দিনের এই উৎসবে প্রদর্শিত হয় ‘বনলতা এক্সপ্রেস’, ‘উৎসব’ এবং ‘দ্য ইউনিভার্সিটি অব চানখাঁরপুল’সহ বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নির্মিত ২৮টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রও দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়। একটি জুরিবোর্ড সেখান থেকে সেরা নির্মাণগুলো নির্বাচন করে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ী তরুণ নির্মাতাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় পুরস্কার। করতালি, উচ্ছ্বাস আর নতুন স্বপ্নের মধ্য দিয়েই শেষ হয় তিন দিনের এই চলচ্চিত্র উৎসব।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়ক্যাম্পাসছাপা সংস্করণশিক্ষা
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