তাহাসিনের সাফল্য

স্বপ্নের শুরুটা যেমনই হোক, তার আকাশটা বড়। এসএসসির ফল প্রকাশের পর সেই আকাশেই স্বপ্নের ডানা মেলতে চায় সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী তাহাসিন খান। প্রত্যাশিত ফল পেয়ে সে খুব আনন্দিত। তবে এই ফলকে শেষ নয়, বরং এগিয়ে যাওয়ার একটি ধাপ হিসেবে দেখছে সে।
ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে তাহাসিন। সব বিষয়ে জিপিএ ৫-এর পাশাপাশি ১ হাজার ২৫০ নম্বরের মধ্যে সে পেয়েছে ১ হাজার ১৭৩ নম্বর। ফলে সাফল্যের ছাপ থাকলেও তাহাসিনের কাছে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শেখার পথটি।
এই পথচলায় সবচেয়ে বড় শক্তি তার পরিবার ও শিক্ষকেরা। তাঁদের উৎসাহ, অনুপ্রেরণা আর দিকনির্দেশনা তাকে এগিয়ে যেতে সাহস জুগিয়েছে। তাই সাফল্যের এই মুহূর্তে তাঁদের প্রতিই কৃতজ্ঞ তাহাসিন।
তাহাসিনের বিশ্বাস, ভালো ফল আনন্দের। তবে শিক্ষার আসল সৌন্দর্য শুধু নম্বরে নয়; প্রতিটি বিষয় বুঝে শেখা, জ্ঞানকে কাজে লাগানো এবং শেখার আগ্রহ ধরে রাখাই শিক্ষার মূলকথা। তাই ভবিষ্যতে বিষয়গুলো গভীরভাবে বোঝার দিকেই বেশি মনোযোগ দিতে চায় সে।
এসএসসির পর ভালো কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে চায় তাহাসিন। স্বপ্নের তালিকায় রয়েছে নটর ডেম কলেজও। এইচএসসিতে ভালো ফলের পাশাপাশি প্রতিটি বিষয়ের শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলাই হবে তার পরবর্তী লক্ষ্য।
ভবিষ্যতের স্বপ্নও প্রযুক্তিকে ঘিরে। কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে চায় তাহাসিন। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং আধুনিক প্রযুক্তির নানা দিক তাকে আকর্ষণ করে। নতুন কিছু শেখা, সমস্যার সমাধান করা এবং মানুষের কাজে লাগে—এমন প্রযুক্তি তৈরি করতে চায় সে।
পড়াশোনার পাশাপাশি প্রযুক্তি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করছে তাহাসিন। সামনে আরও ভালো করার সুযোগ আছে—এই বিশ্বাস তাকে এগিয়ে নেয়। কঠোর পরিশ্রম, ধৈর্য ও আত্মনিয়ন্ত্রণকে সঙ্গী করে নিজের স্বপ্ন পূরণ করার ইচ্ছা তার। সেই স্বপ্নের পথেই শুভকামনা তাহাসিনের জন্য।
এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর নরসিংদীর একটি স্কুল সবার নজর কেড়েছে। নাছিমা কাদির মোল্লা হাইস্কুল অ্যান্ড হোমসের ৩৮২ পরীক্ষার্থীর সবাই পেয়েছে জিপিএ-৫। অর্থাৎ, শতভাগ পাসের পাশাপাশি শতভাগ জিপিএ-৫। নরসিংদীর ভেলানগর জেলখানার মোড়সংলগ্ন এলাকায় স্কুলটির অবস্থান।১ ঘণ্টা আগে
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