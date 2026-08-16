সরকারি বাঙলা কলেজ রোভার স্কাউট ফোরামের বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

রাজধানীর সরকারি বাঙলা কলেজ শিক্ষক মিলনায়তনে ‘সরকারি বাঙলা কলেজ রোভার স্কাউট ফোরাম’-এর বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শুক্রবার (১৪ আগস্ট) দিনব্যাপী এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
কলেজের প্রাক্তন রোভার স্কাউটদের অংশগ্রহণে আয়োজিত সভায় সংগঠনের প্রস্তাবিত ‘খসড়া গঠনতন্ত্র’ আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করা হয়। পরে উপস্থিত প্রাক্তন সদস্য ও নেতৃবৃন্দ গঠনতন্ত্রের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের প্রস্তাব ও মতামতের ভিত্তিতে খসড়াটি পর্যালোচনা করা হয়।
সভায় যৌথ মতামতের আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে গঠনতন্ত্রটির চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার বিষয়ে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সভায় প্রাক্তন রোভার স্কাউট ও সংগঠনের জ্যেষ্ঠ সদস্যরা বলেন, প্রাক্তন রোভারদের মধ্যে সুদৃঢ় মেলবন্ধন তৈরি করাই ফোরামের অন্যতম লক্ষ্য। পাশাপাশি স্কাউটিংয়ের আদর্শ ধারণ করে সামাজিক ও সাংগঠনিক উন্নয়নে অবদান রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তাঁরা।
সভায় কলেজের প্রাক্তন রোভার স্কাউট সদস্যদের পাশাপাশি সাবেক রোভার স্কাউট লিডার (আরএসএল) প্রফেসর আব্দুল হালিম ও প্রফেসর ড. কামাল উদ্দিন শামীম উপস্থিত ছিলেন।
সভা শেষে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশোধিত ও চূড়ান্ত গঠনতন্ত্র প্রকাশের আশাবাদ ব্যক্ত করেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) স্কুল অব বিজনেসের অধীনে ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) ইংরেজি মাধ্যম প্রোগ্রামে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫১ সেমিস্টারে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে এ ভর্তি কার্যক্রম পরিচালিত হবে।৬ মিনিট আগে
নীলার জন্ম কক্সবাজারের খুরুশকুল গ্রামের এক মধ্যবিত্ত রাখাইন পরিবারে। তাঁর দুই বছর বয়সে পরিবারটি চলে আসে কক্সবাজার সদরে। দুই ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছোট। তাঁর বাবা মংফ্রুথেন রাখাইন ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। তিনি পেশায় দরজি। ছোটবেলা থেকে নীলার স্বপ্ন শিক্ষক হওয়ার।১ ঘণ্টা আগে
নতুন ক্যাম্পাস, নতুন স্বপ্ন। এগিয়ে যাওয়ার নতুন পথচলা। সেই পথচলার শুরুতে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হলো উষ্ণতা ও উৎসাহে। ফল ২০২৬ সেমিস্টারে ভর্তি হওয়া ফার্মেসি ও আইন বিভাগের শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানাতে বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের মাল্টিপারপাস হলে আয়োজন...১ ঘণ্টা আগে
বর্ষা এলে আকাশের রং বদলায়। বাতাসে মিশে যায় সোঁদা গন্ধ। প্রকৃতিও যেন একটু বেশি সবুজ হয়ে ওঠে। তবে সম্প্রতি ইডেন মহিলা কলেজে বর্ষা এসেছিল অন্য রকম সাজে। রঙিন ছাতার নিচে, গানের সুরে, নাচের ছন্দে আর তরুণীদের উচ্ছ্বাসে সেজেছিল পুরো ক্যাম্পাস। উপলক্ষ—‘বর্ষাবরণ ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা’।৩ ঘণ্টা আগে