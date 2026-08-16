Ajker Patrika
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শিক্ষা

বাউবিতে বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন শুরু

শিক্ষা ডেস্ক
বাউবিতে বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন শুরু

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) স্কুল অব বিজনেসের অধীনে ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) ইংরেজি মাধ্যম প্রোগ্রামে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫১ সেমিস্টারে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে এ ভর্তি কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

আগ্রহী শিক্ষার্থীরা আগামী ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত এ প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। গত ১ জুলাই থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিবিএ প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে স্টাডি মডিউল বা পাঠ্যবই সরবরাহ করা হবে।

ভর্তিসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও বিস্তারিত নির্দেশনা বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এ ছাড়া আগ্রহী প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ অথবা নির্ধারিত নম্বরে যোগাযোগ করে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন।

বিষয়:

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