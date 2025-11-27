Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

আইএইউপির সেমি-অ্যানুয়াল মিটিং ২০২৬ আয়োজন করবে ডিআইইউ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে এক অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেছে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ)। আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়প্রধানদের শীর্ষ বৈশ্বিক সংগঠন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্টসের (আইএইউপি) সেমি-অ্যানুয়াল মিটিং ২০২৬ আয়োজনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব লাভ করেছে ডিআইইউ।

এর মাধ্যমে এই প্রথমবার বাংলাদেশ এই মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনের স্বাগতিক দেশ হওয়ার গৌরব অর্জন করল, যা বৈশ্বিক মঞ্চে দেশের উচ্চশিক্ষার অবস্থানকে আরও দৃঢ় করবে।

এই যুগান্তকারী আয়োজনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য আজ বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) রাজধানীর ধানমন্ডির ড্যাফোডিল টাওয়ারে একটি বিশেষ প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। প্রেস কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন আইএইউপির সেক্রেটারি জেনারেল ও জাপানের ওসাকা ইউনিভার্সিটি অব কমার্সের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর তাতসুরো তানিওকা। তিনি ডিআইইউর আন্তর্জাতিক সক্ষমতা ও অবকাঠামোর ভূয়সী প্রশংসা করেন। এ সময় ডিআইইউর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মাসুম ইকবাল, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ফখরে হোসেনসহ অন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উচ্চশিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে বিশ্বজুড়ে শতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ নেতৃত্ব ১৯ থেকে ২১ নভেম্বর সাভারের ড্যাফোডিল স্মার্ট সিটিতে একত্র হবেন।

এই আয়োজনে বিশ্বের ২০–২৫টি দেশের ৭০–১০০ জন বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি ও উচ্চশিক্ষা নেতারা অংশ নেবেন। এটি বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের জন্য এক যুগান্তকারী অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, কারণ, আইএইউপি হলো বৈশ্বিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা উদ্ভাবন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, গবেষণা ও নেতৃত্ব উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম।

ডিআইইউর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ সবুর খান আইএইউপির ২০২৭–৩০ মেয়াদের ট্রেজারার নির্বাচিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব আরও সুসংহত হয়েছে।

ডিআইইউ সম্প্রতি কিউএস এশিয়া ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংস ২০২৬-এ দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে দ্বিতীয় এবং টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিংস ২০২৬-এ ৮০১–১০০০ ব্যান্ডে অবস্থান করে তাদের বৈশ্বিক মানদণ্ড তুলে ধরেছে।

আইএইউপির সেক্রেটারি জেনারেল প্রফেসর তাতসুরো তানিওকা বলেন, ‘বাংলাদেশে আইএইউপি সেমি-অ্যানুয়াল মিটিং ২০২৬ আয়োজন একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির আধুনিক অবকাঠামো, আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও উচ্চশিক্ষায় রূপান্তরমুখী নেতৃত্ব আমাদের গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে।’

ডিআইইউর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর জানান, এটি শুধু তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, পুরো বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা খাতের জন্য একটি মাইলফলক।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়বিজ্ঞপ্তিক্যাম্পাসকরপোরেটশিক্ষাউচ্চশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

রাজধানীতে আবারও ভূমিকম্প, মাত্রা ৩ দশমিক ৬

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: ৩ মামলায় শেখ হাসিনার মোট ২১ বছরের কারাদণ্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

বিপিএলের নিলামে ভারতীয় ক্রিকেটার

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

নকলে ধরা খেয়ে বিদ্যালয়ের শৌচাগারে গিয়ে স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যা

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

আমাকে যারা চেনেনি, তারা এখনো মাটির নিচে বসবাস করে : শাহজাহান চৌধুরী

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

কয়েক কোটি টাকা নিয়ে উধাও সাউথইস্ট ব্যাংকের কর্মকর্তা, উৎকণ্ঠায় গ্রাহক

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

যশোরে ভাঙারি ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ, অস্ত্র-গুলি উদ্ধার