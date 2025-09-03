Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ঢাকা বিভাগ
> ঢাকা
> সাভার

জাকসু নির্বাচন: ৩ দিন জাবির সব পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা

জাবি প্রতিনিধি
জাকসু নির্বাচন: ৩ দিন জাবির সব পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ সেপ্টেম্বর তিন দিন সব ধরনের পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। তবে ৯ সেপ্টেম্বর ক্লাস থাকলেও বাকি দুই দিন তা বন্ধ থাকবে। গতকাল মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এ বি এম আজিজুর রহমানের সই করা এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন ও হল সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ৯ সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগ/ইনস্টিটিউটের পূর্বনির্ধারিত অনুশীলনী পরীক্ষা এবং সব পর্বের চূড়ান্ত পরীক্ষা স্থগিত থাকবে। তবে ক্লাস যথারীতি চলমান থাকবে। তবে ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর ক্লাস ও সব পরীক্ষা স্থগিত থাকবে। এ ছাড়া নির্বাচন উপলক্ষে ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর উইকেন্ড, ইভিনিং প্রোগ্রামের ক্লাস ও সব পরীক্ষা স্থগিত থাকবে।

এ ছাড়া এই বিজ্ঞপ্তি জারির তারিখ থেকে জাকসু নির্বাচনের দিন পর্যন্ত নতুন করে কোনো পর্বের অথবা সেমিস্টারের চূড়ান্ত পরীক্ষার রুটিন নির্ধারণ না করার জন্য সব পরীক্ষা কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর দীর্ঘ ৩৩ বছর পরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

বিষয়:

ঢাকা জেলাপরীক্ষাঢাকা বিভাগসাভারবন্ধনির্বাচনজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

মার্কিন পণ্যে ভারতের শূন্য শুল্কের প্রস্তাব, তবু রাশিয়ার তেলেই জ্বলছেন ট্রাম্প

বাংলাদেশের জন্য রাষ্ট্রদূত মনোনয়ন দিলেন ট্রাম্প

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হচ্ছেন ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন, কে তিনি

চার্টার্ড ফ্লাইটে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত আসছে আরও একদল বাংলাদেশি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

সম্পর্কিত

জাকসু নির্বাচন: ৩ দিন জাবির সব পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা

জাকসু নির্বাচন: ৩ দিন জাবির সব পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা

ডাকসু নির্বাচনে বাধা নেই, হাইকোর্টের আদেশ স্থগিতই থাকছে

ডাকসু নির্বাচনে বাধা নেই, হাইকোর্টের আদেশ স্থগিতই থাকছে

রিটকারী ছাত্রীকে ধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হুসেনকে ঢাবি থেকে বহিষ্কার

রিটকারী ছাত্রীকে ধর্ষণের হুমকিদাতা আলী হুসেনকে ঢাবি থেকে বহিষ্কার

অস্ট্রেলিয়ায় স্যার জেমস ম্যাকনিল গবেষণা বৃত্তির সুযোগ

অস্ট্রেলিয়ায় স্যার জেমস ম্যাকনিল গবেষণা বৃত্তির সুযোগ