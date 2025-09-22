Ajker Patrika
জলাবদ্ধতা নিরসনে দুই হল ও এক ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে ডাকসুর ভিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বৃষ্টিতে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা নিরসনে দুই হল ও এক ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেছেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম। ছবি: আজকের পত্রিকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজিলাতুন নেছা হল, কুয়েত মৈত্রী হল ও সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটে বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা পরিদর্শন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নবনির্বাচিত ভিপি আবু সাদিক কায়েম।

আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ডাকসুর ছাত্র পরিবহন সম্পাদক আসিফ আবদুল্লাহ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ, সমাজসেবা সম্পাদক এ বি যুবাইর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মিনহাজকে সঙ্গে নিয়ে পরিদর্শন করেন ভিপি।

এ সময় মৈত্রী হলের প্রভোস্ট, ফজিলাতুন নেছা মুজিব হলের হাউস টিউটর, দুই হল সংসদের নেতৃবৃন্দ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলীদের সঙ্গে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে ডাকসুর নেতারা।

দুই হল ও এক ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেছেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম। ছবি: আজকের পত্রিকা
আলোচনায় ডাকসুর নেতারা বলেন, সৃষ্ট জলাবদ্ধতা সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে ছাত্রীরা যাতে যাতায়াতে সুবিধা পান সে জন্য অতিরিক্ত ট্রিপের ব্যবস্থা করা এবং সিটি করপোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ড্রেনেজ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের সম্ভাবনাও আলোচনায় উঠে আসে।

এ সময় হলগুলোর অন্যান্য সমস্যার কথাও শোনেন এবং দ্রুত সমাধানের জন্য প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম।

