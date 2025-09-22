জলাবদ্ধতা নিরসনে দুই হল ও এক ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে ডাকসুর ভিপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজিলাতুন নেছা হল, কুয়েত মৈত্রী হল ও সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটে বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট জলাবদ্ধতা পরিদর্শন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নবনির্বাচিত ভিপি আবু সাদিক কায়েম।
আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ডাকসুর ছাত্র পরিবহন সম্পাদক আসিফ আবদুল্লাহ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ, সমাজসেবা সম্পাদক এ বি যুবাইর এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মিনহাজকে সঙ্গে নিয়ে পরিদর্শন করেন ভিপি।
এ সময় মৈত্রী হলের প্রভোস্ট, ফজিলাতুন নেছা মুজিব হলের হাউস টিউটর, দুই হল সংসদের নেতৃবৃন্দ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলীদের সঙ্গে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে ডাকসুর নেতারা।
আলোচনায় ডাকসুর নেতারা বলেন, সৃষ্ট জলাবদ্ধতা সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধানে ছাত্রীরা যাতে যাতায়াতে সুবিধা পান সে জন্য অতিরিক্ত ট্রিপের ব্যবস্থা করা এবং সিটি করপোরেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ড্রেনেজ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতার উদ্যোগ নেওয়া হবে। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি সমাধানের সম্ভাবনাও আলোচনায় উঠে আসে।
এ সময় হলগুলোর অন্যান্য সমস্যার কথাও শোনেন এবং দ্রুত সমাধানের জন্য প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম।
