নিউজিল্যান্ডে সম্পূর্ণ বিনা খরচে মাস্টার্স ও পিএইচডির সুযোগ

নিউজিল্যান্ডের অন্যতম শীর্ষ গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব ওটাগো ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য আন্তর্জাতিক স্কলারশিপের আবেদন গ্রহণ শুরু করেছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামে আবেদন করতে পারবেন। গবেষণাভিত্তিক এই স্কলারশিপের মাধ্যমে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি ও জীবনযাপনের বড় অংশের ব্যয় বহন করবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। ফলে শিক্ষার্থীরা প্রায় সম্পূর্ণ বিনা খরচে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন।
১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি অব ওটাগো বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের অন্যতম সেরা গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। দেশি-বিদেশি মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ২০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন।
যেসব সুবিধা মিলবে মাস্টার্স প্রোগ্রাম
স্কলারশিপের আওতায় অ্যানাটমি, অ্যানেসথেসিয়া, কেমিস্ট্রি, মেডিসিন, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি ও ইমিউনোলজি, ফার্মাকোলজি, ফিজিওলজি, অবসটেট্রিকস অ্যান্ড গাইনোকোলজি, পাবলিক হেলথ, কম্পিউটার সায়েন্স, ফুড সায়েন্স, জিওলজি, মেরিন সায়েন্স, গণিত ও পরিসংখ্যান, পদার্থবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জুলজি, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স, ইকোনমিকস, ইনফরমেশন সায়েন্স, ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, ট্যুরিজমসহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ রয়েছে।
আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। মাস্টার্সে আবেদন করতে surli.cc/ haammg এবং পিএইচডির জন্য এখানে ভিজিট করুন। মাস্টার্স ও পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য আলাদা আবেদনপত্র পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আপলোড করতে হবে।
ইউনিভার্সিটি অব ওটাগো স্কলারশিপ ২০২৬-এর জন্য সারা বছর আবেদন করা যায়।
