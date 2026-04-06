শিক্ষা

জিএসটি গুচ্ছের ‘বি’ ইউনিটে প্রথম হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মিজান

ইবি সংবাদদাতা
মিজানুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

জিএসটি গুচ্ছভুক্ত ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ‘বি’ ইউনিটের (মানবিক শাখা) ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কাজী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম কলেজের শিক্ষার্থী মিজানুর রহমান।

আজ সোমবার (৬ এপ্রিল) দুপুরে গুচ্ছভুক্ত সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলাফল ঘোষণা করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ভর্তি পরীক্ষার কোর কমিটির সচিব ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক।

জানা গেছে, এবারের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জনকারী মিজানুর রহমান ১০০ নম্বরের মধ্যে ৮১.৫ নম্বর পেয়েছেন। তিনি নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নেন। তাঁর বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগর উপজেলায়। বর্তমানে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে অধ্যয়ন করছেন।

মিজানুর রহমান তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, ‘প্রথমবার কোচিংয়ে আমার ভালো প্রস্তুতি ছিল। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ি। তখন সিদ্ধান্ত নিই—দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেব এবং আরও ভালো প্রস্তুতি নিয়ে সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করব। যদিও দ্বিতীয়বার দিতে গিয়ে নানা ধরনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তারপরও আল্লাহর কাছে শুকরিয়া—শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত ফলাফল এসেছে। আমি যেমনটা চেয়েছিলাম, ঠিক তেমনই ফল পেয়েছি।’

বিশ্ববিদ্যালয়ব্রাহ্মণবাড়িয়াব্রাহ্মণবাড়িয়া সদরজেলার খবরশিক্ষা
