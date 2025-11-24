উচ্চশিক্ষায় নতুন দিগন্ত সম্ভাবনা, প্রস্তুতি ও পরামর্শ

Ajker Patrika
উচ্চশিক্ষায় নতুন দিগন্ত সম্ভাবনা, প্রস্তুতি ও পরামর্শ

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন।
বর্তমান যুগে মুখস্থভিত্তিক শিক্ষা যথেষ্ট নয়। চাকরির বাজারে সফলভাবে আত্মপ্রকাশ করতে হলে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন বাস্তব দক্ষতা, কমিউনিকেশন স্কিল, সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং দলগত কাজের ক্ষমতা। তাই ফলাফলভিত্তিক শিক্ষা বা আউটকামস-বেসড এডুকেশন আজ অত্যন্ত জনপ্রিয়। শিক্ষার্থীরা তত্ত্বের পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যাল স্কিল, সফট স্কিল, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং নেতৃত্বগুণ অর্জন করছে। ল্যাবকেন্দ্রিক শিক্ষা, ইন্ডাস্ট্রি লিংকেজ, স্টার্টআপ সাপোর্ট, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এবং ইন্টার্নশিপভিত্তিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব প্রযুক্তিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। বিশ্বজুড়ে কর্মসংস্থানে এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সায়েন্স, রোবোটিকস, সাইবার সিকিউরিটি, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, স্মার্ট গ্রিড, স্বাস্থ্য প্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজি এবং বিজনেস অ্যানালাইটিকসের মতো ক্ষেত্র যুক্ত হচ্ছে। প্রযুক্তি কেবল চাকরির ক্ষেত্র নয়, উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রেও অসীম সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই স্টার্টআপ শুরু করছে, গবেষণা প্রকল্পে যুক্ত হচ্ছে বা উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি করছে। তাই বিষয় নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীদের উচিত ভবিষ্যৎ চাকরির বাজার, নিজস্ব আগ্রহ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের সম্ভাবনা এবং উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা।

গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ দেশের ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারায় নিজস্ব অবদান রেখে চলেছে। আমরা আধুনিক কারিকুলাম, ল্যাবসমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণাবান্ধব পরিবেশ, অভিজ্ঞ শিক্ষক, ইন্ডাস্ট্রি লিংকেজ ও ইন্টার্নশিপ, ক্যারিয়ার সার্ভিস, স্টার্টআপ ও ইনোভেশন সাপোর্ট এবং ব্যক্তিত্ব উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা সর্বোচ্চ মাত্রায় উন্নীত করি। একাডেমিক জ্ঞানের পাশাপাশি নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ, নেতৃত্বগুণ এবং কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতায় শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ করা আমাদের অঙ্গীকার।

এ বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব শিক্ষার্থীর প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন উপাচার্য, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ

গ্রিন ইউনিভার্সিটিছাপা সংস্করণশিক্ষাউচ্চশিক্ষা
