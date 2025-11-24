উচ্চশিক্ষায় নতুন দিগন্ত সম্ভাবনা, প্রস্তুতি ও পরামর্শ

শিক্ষা ডেস্ক
বর্তমান যুগে মুখস্থভিত্তিক শিক্ষা যথেষ্ট নয়। চাকরির বাজারে সফলভাবে আত্মপ্রকাশ করতে হলে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন বাস্তব দক্ষতা, কমিউনিকেশন স্কিল, সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং দলগত কাজের ক্ষমতা। তাই ফলাফলভিত্তিক শিক্ষা বা আউটকামস-বেসড এডুকেশন আজ অত্যন্ত জনপ্রিয়। শিক্ষার্থীরা তত্ত্বের পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যাল স্কিল, সফট স্কিল, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং নেতৃত্বগুণ অর্জন করছে। ল্যাবকেন্দ্রিক শিক্ষা, ইন্ডাস্ট্রি লিংকেজ, স্টার্টআপ সাপোর্ট, ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং এবং ইন্টার্নশিপভিত্তিক শিক্ষা উচ্চশিক্ষাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিচ্ছে।
চতুর্থ শিল্পবিপ্লব প্রযুক্তিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। বিশ্বজুড়ে কর্মসংস্থানে এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ডেটা সায়েন্স, রোবোটিকস, সাইবার সিকিউরিটি, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, স্মার্ট গ্রিড, স্বাস্থ্য প্রযুক্তি, বায়োটেকনোলজি এবং বিজনেস অ্যানালাইটিকসের মতো ক্ষেত্র যুক্ত হচ্ছে। প্রযুক্তি কেবল চাকরির ক্ষেত্র নয়, উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষেত্রেও অসীম সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। অনেক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়েই স্টার্টআপ শুরু করছে, গবেষণা প্রকল্পে যুক্ত হচ্ছে বা উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি করছে। তাই বিষয় নির্বাচনের সময় শিক্ষার্থীদের উচিত ভবিষ্যৎ চাকরির বাজার, নিজস্ব আগ্রহ, প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জনের সম্ভাবনা এবং উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগকে গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা।
গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ দেশের ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারায় নিজস্ব অবদান রেখে চলেছে। আমরা আধুনিক কারিকুলাম, ল্যাবসমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণাবান্ধব পরিবেশ, অভিজ্ঞ শিক্ষক, ইন্ডাস্ট্রি লিংকেজ ও ইন্টার্নশিপ, ক্যারিয়ার সার্ভিস, স্টার্টআপ ও ইনোভেশন সাপোর্ট এবং ব্যক্তিত্ব উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা সর্বোচ্চ মাত্রায় উন্নীত করি। একাডেমিক জ্ঞানের পাশাপাশি নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ, নেতৃত্বগুণ এবং কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতায় শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ করা আমাদের অঙ্গীকার।
এ বছরের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব শিক্ষার্থীর প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা।
অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন উপাচার্য, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য দেশের বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদন শেষ হয়েছে, কিছুর চলছে। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারছেন। এখানে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার তথ্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো—
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী, কলা, আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৩ ডিসেম্বর, বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২০ ডিসেম্বর, ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ৬ ডিসেম্বর এবং চারুকলা ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা (সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন) ২৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সব ইউনিটের পরীক্ষা বেলা ১১টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া আইবিএ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা ২৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। এই পরীক্ষা সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভর্তি পরীক্ষা ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। আবেদন করা যাবে ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আবেদনকারী শিক্ষার্থীরা ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন ফি জমা দিতে পারবেন। মডিউল ‘এ’ এবং ‘বি’ ক্যাটাগরিতে সকাল ও বিকেল দুই শিফটে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
মেডিকেল ও ডেন্টাল
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর। ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এমবিবিএস ও বিডিএস ভর্তি পরীক্ষা।
আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ও বেসরকারি আর্মি মেডিকেল কলেজ
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত সরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ ও বেসরকারি পাঁচটি আর্মি মেডিকেল কলেজের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস কোর্সের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে বেলা ১১টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত (এমসিকিউ) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আজ ২৪ নভেম্বর আবেদন গ্রহণ শেষ হবে। এবারের ভর্তিপ্রক্রিয়ায় প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত চট্টগ্রাম নৌবাহিনী মেডিকেল কলেজও যুক্ত হয়েছে।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষে ২০২৫-২৬ সেশনে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন শুরু হয়েছে ২৩ নভেম্বর থেকে। চলবে ৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পরীক্ষা ২১ ডিসেম্বর শুরু হবে, চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবারও মোট সাতটি ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা হবে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন চলবে ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ১৬ জানুয়ারি ‘সি’ (বিজ্ঞান) ইউনিটের, ১৭ জানুয়ারি ‘এ’ (মানবিক) ইউনিটের ও ২৪ জানুয়ারি ‘বি’ (বাণিজ্য) ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা দুই শিফটে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ও বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। ‘এ’ ইউনিটে ১ হাজার ৩২০ টাকা, ‘বি’ ইউনিটে ১ হাজার ১০০ টাকা ও ‘সি’ ইউনিটে ১ হাজার ৩২০ টাকা আবেদন ফি ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জসহ জমা দিতে হবে।
রিমন রহমান, রাজশাহী
পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারের শিক্ষা-ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। উদ্যোক্তা হাফিজুর রহমান খানের উদ্যোগে ২০১২ সালে রাজশাহীতে যাত্রা শুরু করে এ বিশ্ববিদ্যালয়। লক্ষ্য ছিল, নতুন প্রজন্মের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তা ও জ্ঞানচর্চার স্পৃহা জাগিয়ে তোলা।
বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল ভাড়া করা ভবনে। বর্তমান পবা উপজেলার খড়খড়িতে ১৮ একর জায়গাজুড়ে এর স্থায়ী ক্যাম্পাস। আধুনিক স্থাপত্যে নির্মিত ক্যাম্পাসে রয়েছে দুটি একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন, আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং।
বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরাঞ্চলের প্রথম অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ২০২৩ থেকে দ্বি-সেমিস্টার পাঠদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. খাদেমুল ইসলাম মোল্যা বলেন, ‘প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় মানসম্মত উচ্চশিক্ষা, আধুনিক গবেষণা, সৃজনশীল চিন্তা এবং উদ্যোক্তা -উদ্ভাবনকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।
তিনটি অনুষদে ১১টি বিভাগ, ৮৪টি প্রযুক্তিসম্পন্ন শ্রেণিকক্ষ, ২১টি আধুনিক ল্যাব, বৃহৎ লাইব্রেরি ও ডিজিটাল রিসোর্স শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষার সুযোগ দেয়। শিক্ষার্থীদের বিকাশে নিয়মিত আয়োজন করা হয় স্টাডি ট্যুর, সেমিনার, বিতর্ক, কুইজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সামাজিক কার্যক্রম। বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ পর্যন্ত ৯ হাজার ৪২১ শিক্ষার্থী ডিগ্রি নিয়েছেন। বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭ হাজার ৮৬০ জন।
১৯৯২ সালে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। তিন দশক ধরে এসব বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষায় অনন্য অবদান রাখছে। এ অগ্রগতি নিয়ে আজকের পত্রিকার সঙ্গে কথা বলেছেন ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।
ইলিয়াস শান্ত
আপনাদের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খাতে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে?
আগে শিক্ষার্থীরা দেশের বাইরে চলে যেত। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতের ফলে শিক্ষার্থীদের দেশের বাইরে যাওয়ার হার কমে আসতে শুরু করেছে। প্রথম সারির প্রায় ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে তারা প্রতিবছর আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিংয়ে জায়গা করে নিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ধারাবাহিক কার্যক্রমকে আমরা এগিয়ে নিচ্ছি। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা ও গবেষণার কিছু কিছু ক্ষেত্র আমরা ঢেলে সাজাচ্ছি। আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শতভাগ প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে কাজ করেছি। ২০১০ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী, বাজেটের অর্থ ব্যয় নিয়ে ইউজিসির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যোগাযোগে একটা গ্যাপ ছিল। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর সেটাও কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক র্যাঙ্কিংয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অগ্রগতি নজর কাড়ার মতো। এই অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করতে ইউজিসি কী ধরনের উদ্যোগ নেবে?
আমরা এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্কটা তৈরি করে দিতে চাই। এখনো আমাদের যেসব সীমাবদ্ধতা গুণগত শিক্ষার অন্তরায়—যেমন ধরুন, একটা বিভাগে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই বা সিনিয়র শিক্ষক নেই বা গবেষণা নেই বা ল্যাব নেই অথবা দেখা যায়, একজন শিক্ষক একাধারে একাধিক পদে দায়িত্ব পালন করছেন—এগুলো আমরা সমাধানের চেষ্টা করছি। র্যাঙ্কিংয়ে আসতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দিষ্ট কিছু ক্রাইটেরিয়া ফিলআপ করতে হয়। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন ঘাটতি দেখা যায়, আমরা তাদের ঘাটতি পূরণে গুরুত্বারোপ করে থাকি। একই সঙ্গে যেসব প্রতিষ্ঠান র্যাঙ্কিং প্রকাশ করছে, তাদের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ বাড়াচ্ছি। র্যাঙ্কিংয়ে আরও ভালো করতে তাদের যেসব নির্দেশনা, সেগুলোও আমরা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেওয়ার চেষ্টা করছি।
২০২৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি ও শিক্ষার ওপর কী প্রভাব ফেলতে পারে বলে আপনি মনে করেন?
দেখুন, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে সাড়ে ৩ লাখের মতো শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ রয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও ৫০ হাজারের মতো শিক্ষার্থী ভর্তি হবে। ফলে এখনো প্রায় ৩ লাখ শিক্ষার্থী বাকি রয়েছে। সেই হিসাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ধরনের প্রভাব পড়ার কথা নয়। এখানে শিক্ষার্থীদের আগ্রহের একটা জায়গা স্পষ্ট। কারণ এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোয়ালিটি এডুকেশন নিশ্চিত করতে পারছে।
ভর্তি-সংক্রান্ত কোনো নির্দেশিকা ইউজিসি থেকে রয়েছে কি, থাকলে তা কীভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে?
শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা মিনিমাম গ্রেড প্রয়োজন হয়। এ জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একটা স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করছে। শিক্ষার্থীদের ভর্তির যোগ্যতার বিষয়ে ইউজিসির একটা গাইডলাইন রয়েছে। সেটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী করা হচ্ছে।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতে ইউজিসির কী পরামর্শ থাকবে?
অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আমরা যে কোয়ালিটি এডুকেশনের কথা বলি, সেটা নিশ্চিতে তারা সর্বোচ্চ দিয়ে কাজ করছে। কারণ, আমরা তাদের এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছি, আইন মানলে তাদেরই লাভ। ভালো শিক্ষক, ভালো গবেষণা বা মিনিমাম সুযোগ-সুবিধা—এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দাঁড়িয়ে যাবে। এটা প্রতিষ্ঠানের মালিকপক্ষের জন্য যেমন ভালো, একইভাবে দেশের জন্যও ভালো। বিশেষ করে আমাদের যেসব ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করতে যাবে, তাদের জন্যও ভালো।
রাহুল শর্মা, ঢাকা
বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থায় গত তিন দশকে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। একসময় দেশের উচ্চশিক্ষার প্রধান ভরসা ছিল হাতেগোনা মাত্র কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। আসন সংকট, সেশনজট, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি কারণে অনেক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হতেন। এমন প্রেক্ষাপটে শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সময়োপযোগী উচ্চশিক্ষা নিশ্চিত করতে নব্বইয়ের দশকে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়, যা এখন দেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন এনেছে।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন উচ্চশিক্ষার অন্যতম প্রধান শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শিক্ষার্থীরা জানাচ্ছেন, নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা, সেশনজটমুক্ত পরিবেশ, রাজনৈতিক অস্থিরতা না থাকা, সময়োপযোগী বিষয়, উন্নত ল্যাব ও যোগ্য শিক্ষকের সহজপ্রাপ্যতা—সব মিলিয়ে তাঁরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার প্রতি ক্রমেই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।
আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশে (এআইইউবি) কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হওয়া নাসরীন আক্তার বলেন, ‘পাবলিকে সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু পছন্দের বিষয়ে নয়। এখানে ভর্তি হওয়ার পর বুঝেছি, সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছি। নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষা হওয়ায় পড়াশোনার গতি ভালো। দ্রুত ডিগ্রি শেষ করতে পারব।’
ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের সাবেক শিক্ষার্থী তানজিলা আহমেদ জানান, ইলেকট্রনিক অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করতে চাইলেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সুযোগ ছিল সীমিত। তাই তিনি ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়েছেন।
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট জাকিয়া ইসলাম বর্তমানে নিউইয়র্কে কাজ করছেন। তিনি বলেন, ‘পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং সেশনজট নিয়ে পরিবারে শঙ্কা
ছিল। তাই ছোটবেলা থেকেই ভাবতাম নর্থ সাউথ, ব্র্যাক বা ইস্ট ওয়েস্টে পড়ব। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার অভিজ্ঞতাই আমাকে বিদেশে আসতে সাহায্য করেছে।’
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) ৫০তম বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, ১৯৯২ সালে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির মাধ্যমে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১১৪টি, এর মধ্যে ১০৫টিতে পাঠদান চলছে। বাকি ৯টির মধ্যে ৫টিতে পাঠদানের অনুমতি নেই এবং ৪টিতে বিভিন্ন জটিলতার কারণে পাঠদান বন্ধ রয়েছে।
বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, ২০২৩ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৩ লাখ ৫৮ হাজার ৪১৪ জন। অন্যদিকে ২০২২ সালে ছিল ৩ লাখ ৪১ হাজার ৯৮ জন। বলা যায়, প্রতিবছরই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর ভর্তির হার বাড়ছে। এর মধ্যে ২০২২ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে বেড়েছে ১৭ হাজার ৩১৬ জন শিক্ষার্থী।
বিভাগভিত্তিক হিসাবেও ২০২৩ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ—কৃষিতে ২ হাজার ৯২ জন, কলা ও মানবিকে ৩৯ হাজার ২১৫, জীববিজ্ঞানে ৫ হাজার ৭৫৪, ব্যবসায় শিক্ষায় ৮০ হাজার ৮৫৭, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৭১৯, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রযুক্তি ও জনস্বাস্থ্যে ৬ হাজার ৪০৫, আইন বিভাগে ২৩ হাজার ৬০৯, মেডিসিনে ১৩১, ফার্মেসিতে ১১ হাজার ৯৮১, বিজ্ঞানে ৭ হাজার ৬৫০, সামাজিক বিজ্ঞানে ১২ হাজার ৩৮৮, টেক্সটাইল ও ফ্যাশনে ১০ হাজার ৩৫৭, ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সে ৪০৭ এবং অন্যান্য বিষয়ে ২ হাজার ৮৪৯ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছেন।
প্রতিবেদনে শিক্ষকের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। ২০২৩ সালে মোট শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৭ হাজার ৪৭৯ জন, যা আগের বছরের তুলনায় ৯৭১ জন বেশি। এর মধ্যে পূর্ণকালীন শিক্ষক ১৩ হাজার ১৬৯ জন এবং খণ্ডকালীন ৪ হাজার ৩১০ জন। এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর গড় অনুপাত দাঁড়ায় ১: ২১। পিএইচডিধারী শিক্ষকের সংখ্যা ২০২৩ সালে ছিল ৩ হাজার ৬০৩ জন। পূর্ণকালীন শিক্ষক ২ হাজার ৭২ এবং খণ্ডকালীন ১ হাজার ৫৩১ জন।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বড় অগ্রগতি এসেছে স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বর্তমানে ৪৯টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। স্থায়ী ক্যাম্পাসে আধুনিক অবকাঠামো, উন্নত ল্যাবরেটরি, গবেষণার সুবিধা এবং নিরাপদ পরিবেশ শিক্ষার্থীদের আস্থাকে আরও শক্তিশালী করেছে।
এ ছাড়া বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসায় শিক্ষা, সামাজিক বিজ্ঞান, আইন, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসহ সময়োপযোগী নানা বিষয়ে নতুন নতুন প্রোগ্রাম থাকায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক মানের দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। দেশের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা এসে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হচ্ছেন। বর্তমানে ৩২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন ৮২৬ জন।
বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখন আর বিকল্প নয়, দেশের উচ্চশিক্ষার অন্যতম প্রধান স্তম্ভ।
