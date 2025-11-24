Ajker Patrika
সাক্ষাৎকার

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করছে

ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

১৯৯২ সালে দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। তিন দশক ধরে এসব বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চশিক্ষায় অনন্য অবদান রাখছে। এ অগ্রগতি নিয়ে আজকের পত্রিকার সঙ্গে কথা বলেছেন ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

ইলিয়াস শান্ত

আপনাদের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খাতে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে?

আগে শিক্ষার্থীরা দেশের বাইরে চলে যেত। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতের ফলে শিক্ষার্থীদের দেশের বাইরে যাওয়ার হার কমে আসতে শুরু করেছে। প্রথম সারির প্রায় ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় এমন পর্যায়ে চলে গেছে যে তারা প্রতিবছর আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে জায়গা করে নিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ধারাবাহিক কার্যক্রমকে আমরা এগিয়ে নিচ্ছি। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা ও গবেষণার কিছু কিছু ক্ষেত্র আমরা ঢেলে সাজাচ্ছি। আমাদের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শতভাগ প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিয়ে কাজ করেছি। ২০১০ সালের বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী, বাজেটের অর্থ ব্যয় নিয়ে ইউজিসির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যোগাযোগে একটা গ্যাপ ছিল। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর সেটাও কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অগ্রগতি নজর কাড়ার মতো। এই অগ্রগতিকে আরও ত্বরান্বিত করতে ইউজিসি কী ধরনের উদ্যোগ নেবে?

আমরা এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য গভর্নেন্স ফ্রেমওয়ার্কটা তৈরি করে দিতে চাই। এখনো আমাদের যেসব সীমাবদ্ধতা গুণগত শিক্ষার অন্তরায়—যেমন ধরুন, একটা বিভাগে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই বা সিনিয়র শিক্ষক নেই বা গবেষণা নেই বা ল্যাব নেই অথবা দেখা যায়, একজন শিক্ষক একাধারে একাধিক পদে দায়িত্ব পালন করছেন—এগুলো আমরা সমাধানের চেষ্টা করছি। র‍্যাঙ্কিংয়ে আসতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দিষ্ট কিছু ক্রাইটেরিয়া ফিলআপ করতে হয়। যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন ঘাটতি দেখা যায়, আমরা তাদের ঘাটতি পূরণে গুরুত্বারোপ করে থাকি। একই সঙ্গে যেসব প্রতিষ্ঠান র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করছে, তাদের সঙ্গেও আমরা যোগাযোগ বাড়াচ্ছি। র‍্যাঙ্কিংয়ে আরও ভালো করতে তাদের যেসব নির্দেশনা, সেগুলোও আমরা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

২০২৫ সালের এইচএসসি পরীক্ষার ফল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি ও শিক্ষার ওপর কী প্রভাব ফেলতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

দেখুন, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে সাড়ে ৩ লাখের মতো শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ রয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও ৫০ হাজারের মতো শিক্ষার্থী ভর্তি হবে। ফলে এখনো প্রায় ৩ লাখ শিক্ষার্থী বাকি রয়েছে। সেই হিসাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ধরনের প্রভাব পড়ার কথা নয়। এখানে শিক্ষার্থীদের আগ্রহের একটা জায়গা স্পষ্ট। কারণ এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোয়ালিটি এডুকেশন নিশ্চিত করতে পারছে।

ভর্তি-সংক্রান্ত কোনো নির্দেশিকা ইউজিসি থেকে রয়েছে কি, থাকলে তা কীভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে?

শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা মিনিমাম গ্রেড প্রয়োজন হয়। এ জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একটা স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণ করছে। শিক্ষার্থীদের ভর্তির যোগ্যতার বিষয়ে ইউজিসির একটা গাইডলাইন রয়েছে। সেটা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুযায়ী করা হচ্ছে।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতে ইউজিসির কী পরামর্শ থাকবে?

অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আমরা যে কোয়ালিটি এডুকেশনের কথা বলি, সেটা নিশ্চিতে তারা সর্বোচ্চ দিয়ে কাজ করছে। কারণ, আমরা তাদের এটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছি, আইন মানলে তাদেরই লাভ। ভালো শিক্ষক, ভালো গবেষণা বা মিনিমাম সুযোগ-সুবিধা—এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে পারলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দাঁড়িয়ে যাবে। এটা প্রতিষ্ঠানের মালিকপক্ষের জন্য যেমন ভালো, একইভাবে দেশের জন্যও ভালো। বিশেষ করে আমাদের যেসব ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করতে যাবে, তাদের জন্যও ভালো।

