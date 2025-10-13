সহজে মনে রাখুন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন (পর্ব -৩)

শাহ বিলিয়া জুলফিকার
ইংরেজি ভাষায় প্রিপজিশনের সঠিক ব্যবহার প্রাঞ্জল ও সঠিক বাক্য রচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিভিন্ন noun, adjective বা participle-এর পরে কোন preposition বসবে তা সব সময় সহজে মনে রাখা যায় না। এই পর্বে আমরা দেখব কোন ধরনের শব্দের সঙ্গে কোন preposition সাধারণত ব্যবহার হয়।
৯. যে adjectives এবং participles-এর পরে of বসে: ইংরেজিতে কিছু adjective ও participle-এর পরে সর্বদা of ব্যবহৃত হয়, যা কোনো বিষয়, অবস্থা বা বস্তু সম্পর্কে সম্পর্ক বা সংযোগ নির্দেশ করে।
উদাহরণস্বরূপ: accused of (অভিযোগ প্রমাণিত), acquitted of (দোষমুক্ত), afraid of (ভীত), apprehensive of (উদ্বিগ্ন), aware of (সচেতন), bereft of (বঞ্চিত), cautious of (সতর্ক), certain of (নিশ্চিত), composed of (গঠিত), confident of (আত্মবিশ্বাসী), conscious of (সচেতন), convicted of (দোষী প্রমাণিত), deprived of (বঞ্চিত), desirous of (ইচ্ছুক), destitute of (দরিদ্র বা শূন্য), diffident of (আত্মবিশ্বাসহীন), distrustful of (অবিশ্বাসী), envious of (ইর্ষান্বিত), fearful of (ভীত), fond of (প্রিয়), guilty of (দোষী), ignorant of (অজ্ঞ), informed of (তথ্যযুক্ত), innocent of (নির্দোষ), negligent of (অবহেলাকারী)।
ব্যাখ্যা: of preposition মূলত noun বা adjective-এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক বা সংযোগ বোঝায়, যা বাক্যকে করে শুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও অর্থবহ।
১০. যে adjectives এবং participles-এর পরে for বসে: কিছু adjective ও participle-এর পরে সর্বদা for ব্যবহৃত হয়, যা কোনো উদ্দেশ্য, প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যপ্রাপ্ত বিষয় নির্দেশ করে।
উদাহরণস্বরূপ: anxious for (উদ্বিগ্ন বা আগ্রহী), celebrated for (কিছুর জন্য প্রসিদ্ধ), conspicuous for (স্পষ্ট বা দৃশ্যমানভাবে পরিচিত), customary for (প্রচলিত), designed for (কোনো উদ্দেশ্যে নির্মিত), destined for (নিশ্চিত বা ভাগ্য নির্ধারিত), eager for (উত্তেজিত বা আগ্রহী), eligible for (যোগ্য), eminent for (বিশিষ্ট), fit for (উপযুক্ত), good for (ভালো বা উপকারী), grateful for (কৃতজ্ঞ)।
ব্যাখ্যা: for preposition কোনো adjective বা participle-কে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, প্রাপ্যতা বা প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে, যা বাক্যকে করে অর্থবহ ও প্রাঞ্জল।
আরও পড়ুন:
ইংরেজি ভাষায় প্রিপজিশনের সঠিক ব্যবহার প্রাঞ্জল ও সঠিক বাক্য রচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিভিন্ন noun, adjective বা participle-এর পরে কোন preposition বসবে তা সব সময় সহজে মনে রাখা যায় না। এই পর্বে আমরা দেখব কোন ধরনের শব্দের সঙ্গে কোন preposition সাধারণত ব্যবহার হয়।
৯. যে adjectives এবং participles-এর পরে of বসে: ইংরেজিতে কিছু adjective ও participle-এর পরে সর্বদা of ব্যবহৃত হয়, যা কোনো বিষয়, অবস্থা বা বস্তু সম্পর্কে সম্পর্ক বা সংযোগ নির্দেশ করে।
উদাহরণস্বরূপ: accused of (অভিযোগ প্রমাণিত), acquitted of (দোষমুক্ত), afraid of (ভীত), apprehensive of (উদ্বিগ্ন), aware of (সচেতন), bereft of (বঞ্চিত), cautious of (সতর্ক), certain of (নিশ্চিত), composed of (গঠিত), confident of (আত্মবিশ্বাসী), conscious of (সচেতন), convicted of (দোষী প্রমাণিত), deprived of (বঞ্চিত), desirous of (ইচ্ছুক), destitute of (দরিদ্র বা শূন্য), diffident of (আত্মবিশ্বাসহীন), distrustful of (অবিশ্বাসী), envious of (ইর্ষান্বিত), fearful of (ভীত), fond of (প্রিয়), guilty of (দোষী), ignorant of (অজ্ঞ), informed of (তথ্যযুক্ত), innocent of (নির্দোষ), negligent of (অবহেলাকারী)।
ব্যাখ্যা: of preposition মূলত noun বা adjective-এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক বা সংযোগ বোঝায়, যা বাক্যকে করে শুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও অর্থবহ।
১০. যে adjectives এবং participles-এর পরে for বসে: কিছু adjective ও participle-এর পরে সর্বদা for ব্যবহৃত হয়, যা কোনো উদ্দেশ্য, প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যপ্রাপ্ত বিষয় নির্দেশ করে।
উদাহরণস্বরূপ: anxious for (উদ্বিগ্ন বা আগ্রহী), celebrated for (কিছুর জন্য প্রসিদ্ধ), conspicuous for (স্পষ্ট বা দৃশ্যমানভাবে পরিচিত), customary for (প্রচলিত), designed for (কোনো উদ্দেশ্যে নির্মিত), destined for (নিশ্চিত বা ভাগ্য নির্ধারিত), eager for (উত্তেজিত বা আগ্রহী), eligible for (যোগ্য), eminent for (বিশিষ্ট), fit for (উপযুক্ত), good for (ভালো বা উপকারী), grateful for (কৃতজ্ঞ)।
ব্যাখ্যা: for preposition কোনো adjective বা participle-কে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য, প্রাপ্যতা বা প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কিত করে, যা বাক্যকে করে অর্থবহ ও প্রাঞ্জল।
আরও পড়ুন:
কানাডার মন্ট্রিয়ল বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বৃত্তিটি ২০২৬ সালের শীতকালীন, গ্রীষ্মকালীন এবং ২০২৭ সালের শীতকালীন মেয়াদের মধ্যে চলমান থাকবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির আওতায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর...২ ঘণ্টা আগে
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশে বলা হয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে মাধ্যমিক শিক্ষাকে পৃথক করে মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও কলেজ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা সম্মতি দিয়েছেন। দুটি পৃথক অধিদপ্তরের জন্য অর্গানোগ্রাম, কার্যতালিকাসহ পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব করার লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা..১২ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনকে ঘিরে পুরো ক্যাম্পাসে কঠোর নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নির্বাচনের দিন প্রতিটি ভবনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ বহুমুখী নিরাপত্তা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে...১৩ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আগামী বছরের ২ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে চলবে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত।১৫ ঘণ্টা আগে