সহজে মনে রাখুন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন (পর্ব-২)

শাহ বিলিয়া জুলফিকার
ইংরেজি ভাষায় প্রিপজিশনের সঠিক ব্যবহার প্রাঞ্জল ও সঠিক বাক্য রচনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে বিভিন্ন noun, adjective বা participle-এর পরে কোন preposition বসবে, তা সব সময় সহজে মনে রাখা যায় না। এ পর্বে আমরা দেখব কোন ধরনের শব্দের সঙ্গে কোন preposition সাধারণত ব্যবহার হয়।
৫. যে nouns-এর পরে from বসে
ইংরেজি ব্যাকরণে অনেক noun-এর সঙ্গে নির্দিষ্ট preposition ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ:
■ abstinence from (কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা)
■ cessation from (কোনো কাজ থেকে বিরতি)
■ deliverance from (কোনো কষ্ট বা বিপদ থেকে মুক্তি)
■ descent from (কোনো স্থান থেকে নেমে আসা বা বংশধারা)
■ digression from (মূল বিষয় থেকে সরে যাওয়া)
■ escape from (কোনো জায়গা বা অবস্থা থেকে পালানো)
■ exemption from (কোনো দায়িত্ব বা শাস্তি থেকে অব্যাহতি)
■ inference from (কোনো তথ্য থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া)
■ respite from (কোনো কষ্ট বা ক্লেশ থেকে সাময়িক বিশ্রাম)
এখানে from মূলত আলাদা হওয়া, মুক্তি পাওয়া বা দূরে থাকার ধারণা প্রকাশ করে।
৬. যে adjectives ও participles-এর পরে to বসে
অনেক adjective ও participle-এর পরে সাধারণত to ব্যবহৃত হয়, যা কোনো সম্পর্ক, যোগসূত্র বা নির্দিষ্টতার ধারণা প্রকাশ করে। উদাহরণ:
■ abhorrent to (কোনো কিছুর প্রতি ঘৃণিত)
■ acceptable to (কারও কাছে গ্রহণযোগ্য)
■ accessible to (কোনো জায়গা বা জিনিস কারও জন্য সহজলভ্য)
■ accustomed to (অভ্যস্ত)
■ addicted to (আসক্ত)
■ affectionate to (স্নেহশীল)
■ agreeable to (সম্মত বা মানানসই)
■ analogous to (সাদৃশ্যপূর্ণ)
■ applicable to (প্রযোজ্য)
■ beneficial to (উপকারী)
এতে বোঝা যায়, to preposition adjective বা participle-কে নির্দিষ্ট ব্যক্তি, অবস্থা বা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে, যা বাক্যকে প্রাঞ্জল ও অর্থবহ করে।
৭. যে adjectives ও participles-এর পরে in বসে
কিছু adjective ও participle-এর পরে সাধারণত in ব্যবহৃত হয়, যা কোনো ক্ষেত্র, কাজ বা অবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার ইঙ্গিত দেয়। উদাহরণ:
■ absorbed in (কোনো কাজে গভীরভাবে নিমগ্ন)
■ accomplished in (দক্ষ)
■ accurate in (সঠিক)
■ assiduous in (অধ্যবসায়ী)
■ diligent in (পরিশ্রমী)
■ interested in (আগ্রহী)
■ proficient in (দক্ষ)
■ versed in (পারদর্শী)
এখানে in মূলত দক্ষতা, অভাব, জড়িত থাকা বা নিমগ্নতার সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থ প্রকাশ করে।
৮. যে adjectives ও participles-এর পরে with বসে
কিছু adjective ও participle-এর পরে সাধারণত with ব্যবহৃত হয়, যা কোনো অবস্থা, অনুভূতি বা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্ক নির্দেশ করে। উদাহরণ:
■ acquainted with (পরিচিত)
■ afflicted with (কোনো সমস্যায় কষ্টভোগী)
■ busy with (কোনো কাজে ব্যস্ত)
■ compatible with (সংগতিপূর্ণ)
■ contented with (সন্তুষ্ট)
■ delighted with (আনন্দিত)
■ gifted with (প্রতিভাবান)
■ infected with (সংক্রামিত)
■ intimate with (ঘনিষ্ঠ)
■ satisfied with (সন্তুষ্ট)
■ এখানে with preposition মূলত অবস্থা, অনুভূতি বা বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক নির্দেশ করে।
৯. যে adjectives ও participles-এর পরে of বসে
কিছু adjective ও participle-এর পরে সবসময় of ব্যবহৃত হয়, যা কোনো বিষয়, অবস্থা বা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক বা সংযোগ নির্দেশ করে। উদাহরণ:
■ accused of (অভিযোগ প্রমাণিত)
■ acquitted of (দোষমুক্ত)
■ afraid of (ভীত)
■ aware of (সচেতন)
■ bereft of (বঞ্চিত)
■ cautious of (সতর্ক)
■ confident of (আত্মবিশ্বাসী)
■ conscious of (সচেতন)
■ deprived of (বঞ্চিত)
■ guilty of (দোষী)
■ ignorant of (অজ্ঞ)
■ proud of (গর্বিত)
■ suspicious of (সন্দেহপ্রবণ)
এখানে of preposition মূলত noun বা adjective-এর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক বা সংযোগ বোঝায়।
