সহজে মনে রাখুন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন

ইংরেজি শেখার পথে বেশি বিভ্রান্তি তৈরি করে প্রিপজিশনের সঠিক ব্যবহার। অনেক সময় একটি শব্দের সঙ্গে কোন প্রিপজিশন বসবে তা নিয়ে শিক্ষার্থী এমনকি নিয়মিত ব্যবহারকারীরও দ্বিধা হয়। অথচ ভাষাকে সাবলীল ও প্রাঞ্জল করতে এসব নিয়ম জানা জরুরি। বিশেষ করে ভর্তি পরীক্ষা বা চাকরির প্রস্তুতিতে এ ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই আসে। তাই সাধারণ নিয়মগুলো সহজভাবে আয়ত্ত করলে লিখিত ও মৌখিক উভয় ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন মনে রাখার জন্য নিচে কিছু সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম সহজভাবে তুলে ধরা হলো:
১. কোন noun-এর পরে for বসে
কিছু noun সব সময় for preposition-এর সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। এগুলো জানলে লেখা ও কথা বলা আরও সহজ হবে। উদাহরণ: affection for (স্নেহ বা মায়া), ambition for (আকাঙ্ক্ষা), anxiety for (উদ্বেগ), apology for (ক্ষমা চাওয়া), appetite for (ক্ষুধা), craving for (প্রবল আকাঙ্ক্ষা), aptitude for (প্রবণতা), blame for (দোষারোপ), candidate for (প্রার্থী), capacity for (ক্ষমতা), compassion for (সহানুভূতি), compensation for (ক্ষতিপূরণ), contempt for (অবজ্ঞা), desire for (ইচ্ছা), esteem for (সম্মান), fondness for (ভালোবাসা), guarantee for (নিশ্চয়তা), leisure for (অবসর), liking for (পছন্দ), motive for (প্রেরণা), need for (প্রয়োজন), opportunity for (সুযোগ), partiality for (পক্ষপাতিত্ব), passion for (অনুরাগ), pity for (দয়া), pretext for (অজুহাত), relish for (আনন্দ), remorse for (অনুশোচনা), reputation for (সুনাম), surety for (নিশ্চয়তা)।
২. কোন noun-এর পরে with বসে
কিছু noun-এর সঙ্গে with ব্যবহৃত হয়। এগুলোর সঠিক ব্যবহার জানলে লেখা ও কথায় সৌন্দর্য বর্ধিত হয়। উদাহরণ: acquaintance with (পরিচয়), alliance with (জোট বা মিত্রতা), bargain with (চুক্তি), comparison with (তুলনা), conformity with (সামঞ্জস্য), enmity with (শত্রুতা), intercourse with (সম্পর্ক), intimacy with (ঘনিষ্ঠতা), relations with (সম্পর্ক)।
৩. কোন noun-এর পরে of বসে
কিছু noun-এর সঙ্গে সব সময় of ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ: abhorrence of (ঘৃণা), assurance of (নিশ্চয়তা), charge of (দায়ভার), distrust of (অবিশ্বাস), doubt of (সন্দেহ), experience of (অভিজ্ঞতা), failure of (ব্যর্থতা), proof of (প্রমাণ), result of (ফলাফল), want of (অভাব)।
৪. কোন noun-এর পরে to বসে
কিছু noun-এর সঙ্গে to ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ: contribution to (অবদান), devotion to (নিবেদন), access to (প্রবেশাধিকার), reaction to (প্রতিক্রিয়া), reference to (উল্লেখ), response to (সাড়া), solution to (সমাধান), threat to (হুমকি)।
টিপস
■ প্রতিটি noun + preposition সেট মনে রাখলে স্বচ্ছন্দে লেখা যায়।
■ পরীক্ষা বা চাকরির প্রস্তুতিতে এটি দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
■ ছোট ছোট উদাহরণ বানিয়ে অনুশীলন করলে মনে থাকবে অনেক দিন।
