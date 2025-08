এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনর্নিরীক্ষণের ফল ১০ আগস্টের মধ্যে

বিইউবিটিতে মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির (বিইউবিটি) আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘মানসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সুস্থতা’ শীর্ষক একটি ইন্টারঅ্যাকটিভ সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বিইউবিটির ‘আর ইউ ওকে!’ (Are you okay?) কর্মসূচির অংশ হিসেবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৪ ঘণ্টা আগে