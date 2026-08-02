কানাডায় অন্টারিও গ্র্যাজুয়েট বৃত্তি

কানাডায় উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখছেন? সেই স্বপ্নপূরণের পথ আরও সহজ হতে পারে একটি মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তির হাত ধরে। এমনই একটি সুযোগ দিচ্ছে অন্টারিও গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ। ২০২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য এ বৃত্তিতে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কানাডার নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দারাও আবেদন করতে পারবেন। অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাস্টার্স বা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য এই স্কলারশিপ গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে।
অন্টারিও প্রদেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ এই বৃত্তির লক্ষ্য গবেষণা, উদ্ভাবন ও শিক্ষাগত উৎকর্ষকে উৎসাহিত করা। শুধু আর্থিক সহায়তাই নয়, আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক পরিবেশে নিজের গবেষণার সক্ষমতা গড়ে তোলার সুযোগও এনে দেয় এই স্কলারশিপ।
অংশগ্রহণকারী কোনো অন্টারিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স বা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি থাকতে হবে, অথবা ভর্তির পরিকল্পনা থাকতে হবে।
স্কলারশিপ চলাকালে পূর্ণকালীন (ফুল-টাইম) শিক্ষার্থী হিসেবে নিবন্ধিত থাকতে হবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত ন্যূনতম জিপিএ ও অন্যান্য একাডেমিক শর্ত পূরণ করতে হবে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত শর্ত থাকলে সেটিও মানতে হবে। আবেদন করার আগে সংশ্লিষ্ট ওজিএস-সংক্রান্ত নির্দেশনা ভালোভাবে পড়ে নেওয়া জরুরি।
বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রোগ্রামভেদে সময়সীমা ভিন্ন হতে পারে। তাই আবেদন করার আগে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময়সূচি অবশ্যই দেখে নিন।
‘মানুষ হিসেবে আমরা তখনই সত্যিকার অর্থে সফল, যখন অন্যের দুর্দিনে পাশে দাঁড়াতে পারি।’ কথাটি শুধু মুখেই সীমাবদ্ধ রাখেননি নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (নোবিপ্রবি) একদল শিক্ষার্থী। তাঁরা দেশের দক্ষিণ চট্টগ্রামের বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন মানবিক মানুষ হয়ে।২২ মিনিট আগে
ডিজিটাল জগতে বেড়ে উঠছে আজকের শিশু-কিশোর ও তরুণেরা। এদের বেশির ভাগই ফেসবুকের হোমপেজ এবং টিকটকের রিলসে ডুবে থাকছে। দেখছে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান ছাড়াই ডিজিটাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনেকের সফলতা। এতে তাদের মনে প্রশ্ন জাগছে—‘তারা যেহেতু পড়াশোনা ছাড়াই সফল হচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
জীবনে কিছু দিন থাকে, যা একবারই আসে, কিন্তু স্মৃতিতে থেকে যায় সারা জীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পা রাখার ক্ষণটা তেমনই একটি দিন। দীর্ঘ প্রস্তুতি, অসংখ্য পরীক্ষা আর প্রতীক্ষার পর স্বপ্নের ক্যাম্পাসে প্রবেশের সেই মুহূর্তে একসঙ্গে ভিড় করে আনন্দ, কৌতূহল, অচেনা শঙ্কা আর নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন।২ ঘণ্টা আগে
গতানুগতিক শিক্ষা গ্রহণের ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের শুধুমাত্র গতানুগতিক শিক্ষা গ্রহণের ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। উন্নত বাংলাদেশ গড়তে কারিগরি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। আমরা সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এগিয়ে যাচ্ছি।’১৪ ঘণ্টা আগে