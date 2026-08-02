Ajker Patrika
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শিক্ষা

কানাডায় অন্টারিও গ্র্যাজুয়েট বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
আপডেট : ০২ আগস্ট ২০২৬, ০৮: ৪০
কানাডায় অন্টারিও গ্র্যাজুয়েট বৃত্তি
ছবি: সংগৃহীত

কানাডায় উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখছেন? সেই স্বপ্নপূরণের পথ আরও সহজ হতে পারে একটি মর্যাদাপূর্ণ বৃত্তির হাত ধরে। এমনই একটি সুযোগ দিচ্ছে অন্টারিও গ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ। ২০২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য এ বৃত্তিতে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি কানাডার নাগরিক ও স্থায়ী বাসিন্দারাও আবেদন করতে পারবেন। অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মাস্টার্স বা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য এই স্কলারশিপ গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে।

অন্টারিও প্রদেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ এই বৃত্তির লক্ষ্য গবেষণা, উদ্ভাবন ও শিক্ষাগত উৎকর্ষকে উৎসাহিত করা। শুধু আর্থিক সহায়তাই নয়, আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক পরিবেশে নিজের গবেষণার সক্ষমতা গড়ে তোলার সুযোগও এনে দেয় এই স্কলারশিপ।

যেসব সুবিধা মিলবে

  • পরপর দুই স্টাডি টার্মের জন্য ১০ হাজার কানাডিয়ান ডলার।
  • পরপর তিন স্টাডি টার্মের জন্য ১৫ হাজার কানাডিয়ান ডলার।
  • শিক্ষাগত কৃতিত্বের স্বীকৃতি।
  • গবেষণায় পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ।
  • আন্তর্জাতিক গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সুযোগ।
  • একাডেমিক ও পেশাগত প্রোফাইল আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ।
  • কানাডায় ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের সম্ভাবনা বাড়ানোর সুযোগ।
  • বিশ্বমানের শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশে ব্যক্তিগত এবং পেশাগত বিকাশের সুযোগ।

যেসব কাগজপত্র লাগবে

  • পূরণ করা অনলাইন আবেদনপত্র।
  • একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট।
  • দুটি সুপারিশপত্র।
  • বৈধ পাসপোর্ট অথবা জাতীয় পরিচয়পত্র।
  • জীবনবৃত্তান্ত (সিভি)।
  • মোটিভেশন লেটার বা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যপত্র ও স্বাস্থ্য সনদ।

যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি পাওয়া যাবে

  • ব্রক ইউনিভার্সিটি
  • কার্লটন ইউনিভার্সিটি
  • ইউনিভার্সিটি অব গুয়েলফ
  • লেকহেড ইউনিভার্সিটি
  • লরেনশিয়ান ইউনিভার্সিটি
  • ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটি
  • নিপিসিং ইউনিভার্সিটি
  • ওসিএডি ইউনিভার্সিটি
  • অন্টারিও টেক ইউনিভার্সিটি
  • ইউনিভার্সিটি অব অটোয়া
  • কুইন্স ইউনিভার্সিটি
  • টরন্টো মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি
  • ইউনিভার্সিটি অব টরন্টো
  • ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটি
  • ইউনিভার্সিটি অব ওয়াটারলু
  • ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি
  • উইলফ্রিড লরিয়ার ইউনিভার্সিটি
  • ইউনিভার্সিটি অব উইন্ডসর
  • ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি

আবেদনের যোগ্যতা

অংশগ্রহণকারী কোনো অন্টারিও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স বা পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি থাকতে হবে, অথবা ভর্তির পরিকল্পনা থাকতে হবে।

স্কলারশিপ চলাকালে পূর্ণকালীন (ফুল-টাইম) শিক্ষার্থী হিসেবে নিবন্ধিত থাকতে হবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত ন্যূনতম জিপিএ ও অন্যান্য একাডেমিক শর্ত পূরণ করতে হবে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত শর্ত থাকলে সেটিও মানতে হবে। আবেদন করার আগে সংশ্লিষ্ট ওজিএস-সংক্রান্ত নির্দেশনা ভালোভাবে পড়ে নেওয়া জরুরি।

আবেদন করবেন যেভাবে

  • প্রথমে পছন্দের বিষয়ে অংশগ্রহণকারী কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করুন।
  • প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ওয়েবপেজে প্রবেশ করুন। সেখানে আবেদনের শেষ সময় ও নির্ধারিত পদ্ধতি দেখে আবেদন জমা দিন। আবেদনের লিংক

আবেদনের সময়সীমা

বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রোগ্রামভেদে সময়সীমা ভিন্ন হতে পারে। তাই আবেদন করার আগে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময়সূচি অবশ্যই দেখে নিন।

বিষয়:

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