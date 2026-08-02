অস্ট্রেলিয়ার মারডক ইউনিভার্সিটিতে সম্পূর্ণ অর্থায়নে বৃত্তি, আবেদন ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য মাস্টার্স (এমফিল) ও পিএইচডি প্রোগ্রামে সম্পূর্ণ অর্থায়নে বৃত্তির সুযোগ দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার মারডক ইউনিভার্সিটি। এ বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা টিউশন ফি, জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহের জন্য ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাবেন।
আবেদনের জন্য প্রার্থীর প্রথম শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি অথবা উল্লেখযোগ্য থিসিস উপাদানসহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। পাশাপাশি ইংরেজি ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত দক্ষতার শর্ত পূরণ করতে হবে।
আগ্রহী শিক্ষার্থীরা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে।
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