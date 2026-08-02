Ajker Patrika
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শিক্ষা

জবিতে এক বছর মেয়াদি প্রফেশনাল মাস্টার্সে ভর্তি, আবেদন ১২ আগস্ট পর্যন্ত

শিক্ষা ডেস্ক
জবিতে এক বছর মেয়াদি প্রফেশনাল মাস্টার্সে ভর্তি, আবেদন ১২ আগস্ট পর্যন্ত
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ফাইল ছবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) সমাজকর্ম বিভাগ ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে (ফল) এক বছর মেয়াদি প্রফেশনাল স্পেশালাইজড মাস্টার্স প্রোগ্রামে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এ বছর তিনটি বিষয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। বিষয়গুলো হলো—ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড কারেকশনাল সার্ভিসেস, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড সোশ্যাল জাস্টিস এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস অ্যান্ড লেবার ওয়েলফেয়ার।

আবেদনের জন্য প্রার্থীর যেকোনো বিষয়ে চার বছর মেয়াদি স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। এ ছাড়া ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সিজিপিএ ২.২৫ অর্জন করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ১২ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত সমাজকর্ম বিভাগের অফিস অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন। আবেদনপত্র নির্ধারিত ১ হাজার ৫২০ টাকা ফিসহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে।

ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১৪ আগস্ট সকাল ১১টায়। একই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ফল প্রকাশ করা হবে। আর ক্লাস শুরু হবে ২৩ আগস্ট।

বিষয়:

জবিজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাউচ্চশিক্ষা
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