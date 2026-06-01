বিনা খরচায় ইতালিতে ইউনিভার্সিটি অব পিসায় বৃত্তির সুযোগ

ইতালির অন্যতম প্রাচীন ও স্বনামধন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি অব পিসায় ২০২৭ শিক্ষাবর্ষে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। ইতালিয়ান সরকারের সহায়তায় পরিচালিত এ কর্মসূচির আওতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। আবেদনের জন্য কোনো ফি প্রয়োজন নেই।
১৩৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ইউনিভার্সিটি অব পিসা ইতালির শীর্ষ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। গবেষণাভিত্তিক শিক্ষা ও দীর্ঘ ঐতিহ্যের কারণে প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষভাবে পরিচিত। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ২০টি বিভাগ রয়েছে। এখানকার সাবেক শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্যালিলিও গ্যালিলি, পদার্থবিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি ও গণিতবিদ ভিটো ভলতেরা উল্লেখযোগ্য।
বিশ্ববিদ্যালয় ও ইতালিয়ান সরকারের সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের বৃত্তি দেওয়া হবে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—
ইউনিভার্সিটি অব পিসার বিভিন্ন বৃত্তির কিছু বিশ্ববিদ্যালয় নিজে অর্থায়ন করে, আবার কিছু ইতালিয়ান সরকারের সহায়তায় পরিচালিত হয়। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য বছরে প্রায় ২ হাজার ৪০০ ইউরো অনুদান দেওয়া হবে। এই অর্থ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনিক ব্যয়ে সহায়তা করবে।
ইউনিভার্সিটি অব পিসার ডিএসইউ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে হলে—
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীদের অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আরও তথ্য ও আবেদনের বিস্তারিত পাওয়া যাবে লিঙ্কে।
আবেদনের শেষ সময়
সেপ্টেম্বর ২০২৬।
