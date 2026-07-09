বৈরী আবহাওয়ায় চট্টগ্রামের ৩ কেন্দ্রে ডিপ্লোমা পরীক্ষা স্থগিত

বৈরী আবহাওয়া, টানা বৃষ্টি ও বন্যা পরিস্থিতির কারণে চট্টগ্রামের তিনটি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য আজকের ডিপ্লোমা পরীক্ষা স্থগিত করেছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। তবে দেশের অন্য সব জেলার নির্ধারিত কেন্দ্রগুলোতে পরীক্ষা যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রকৌশলী আবুল আল কালাম আজাদ বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে বৈরী আবহাওয়ার কারণে শুধু কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম, মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম এবং টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট চট্টগ্রাম কেন্দ্রের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে আজ বৃহস্পতিবার ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার শিক্ষাক্রমের বোর্ড সমাপনী পরীক্ষা-২০২৫ (বিজোড় পর্ব) অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।
তবে অন্য সব জেলার কেন্দ্রগুলোতে পূর্বঘোষিত সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে স্থগিত পরীক্ষার নতুন সময়সূচি পরে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
এর আগে বন্যা পরিস্থিতির কারণে বুধবার (৮ জুলাই) চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন জেলাগুলোর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। আন্তশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি জানায়, টানা ভারী বৃষ্টি ও বন্যা পরিস্থিতির অবনতির কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের নির্ধারিত পরীক্ষাগুলো যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
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