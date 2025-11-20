গল্পে গল্পে রসায়ন শিখি

কাজী ফারহান হোসেন পূর্ব
রসায়নকে আমরা অনেক সময় বইয়ের জটিল সূত্র আর কঠিন সংজ্ঞার মধ্যে আটকে ফেলি। অথচ বাস্তব জীবনের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে লুকিয়ে আছে রসায়নের সহজ ব্যাখ্যা। শুধু দরকার চারপাশটা একটু মন দিয়ে দেখা।
নবম-দশম শ্রেণির রসায়ন বইয়েও বাস্তব জীবনের নানা উদাহরণ; যেমন কাঁচা আম টক হওয়ার কারণ, পাকা আম মিষ্টি হওয়া, কেরোসিনের দহন বা অ্যাসিডিটি দূর করতে অ্যান্টাসিডের কাজ—সবই আমাদের জীবনের সঙ্গে রসায়নের যোগসূত্র তৈরি করে।
তিনটি পরিচিত উদাহরণ থেকে রসায়নের দারুণ বিষয়গুলো দেখে নেওয়া যাক—
উদাহরণ ১: খাবার কীভাবে হজম হয়
ধরো, তুমি একটি বিস্কুট খেলে। পেটে পৌঁছানোর পর শুরু হয় বিস্ময়কর সব রাসায়নিক কাজ। পাকস্থলী যেন ছোট্ট এক পরীক্ষাগার। যেখানে এনজাইমরা তোমার খাবারকে ছোট ছোট অণুতে ভেঙে ফেলে।
এভাবেই জটিল খাবার ভেঙে দেহের জন্য সহজে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে। এই রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য ছোট ও সরল অণুতে ভেঙে যায়, যা দেহের পুষ্টি গ্রহণকে সহজ করে। শুধু তা-ই নয়, অক্সিজেন গ্রহণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ, রক্তের কাজ—সব জায়গাতেই রসায়ন নীরবে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।
উদাহরণ ২: পাতার রং কেন বদলায়
শীতের সময় লক্ষ করেছ নিশ্চয়। গাছের পাতা সবুজ রং হারিয়ে হলুদ-লাল হয়ে যায়। এর পেছনেও আছে রসায়নের সরল ব্যাখ্যা।
সূর্যালোক কমে গেলে গাছের শক্তির ঘাটতি দেখা দেয়। তখন এত ক্লোরোফিলসমৃদ্ধ পাতা ধরে রাখা তার জন্য ব্যয়বহুল। তাই গাছ প্রথমে ক্লোরোফিল তৈরি বন্ধ করে দেয়, তারপর এটিকে ছোট অণুতে ভেঙে নিয়ে নিজের ভেতর শোষণ করে ফেলে। ক্লোরোফিল সরে যেতেই পাতায় থাকা অন্য রঞ্জকের রং চোখে পড়ে। ফলে পাতা হলুদ বা লাল দেখায়। গ্রীষ্মে গাছ নতুন ক্লোরোফিল তৈরি করে, যা মূলত তার নিজস্ব বিপাক প্রক্রিয়ার ফল। পুরো প্রক্রিয়াই এক নিখুঁত রাসায়নিক পরিবর্তন।
উদাহরণ ৩: ভালোবাসার রসায়ন
মানুষের অনুভূতিও রসায়নের বাইরে নয়। কারও প্রতি ভালোবাসা, স্নেহ বা বিশ্বাস জন্মানোর পেছনে কাজ করে অক্সিটোসিন নামের একটি রাসায়নিক। যেমন রাগ, আনন্দ, দুঃখ বা উচ্ছ্বাস—এসব অনুভূতিরও আছে বিভিন্ন হরমোনের নিঃসরণ। অর্থাৎ, আমাদের আচরণ, আবেগ, সম্পর্ক—সবকিছুতেই রসায়ন এক অদৃশ্য সঙ্গীর মতো কাজ করছে।
চারপাশে তাকালে তুমি আরও অসংখ্য উদাহরণ পাবে। যেমন লোহায় মরিচা ধরা, দুধ টক হয়ে যাওয়া, সাবান দিয়ে তেল-ময়লা পরিষ্কার হওয়া, কিংবা বরফ গলে যাওয়া—সবই রসায়নের গল্প।
নিজেকে ভালোবাসো, মানুষকে ভালোবাসো আর রসায়নের এই বিস্ময়কর জগৎকেও ভালোবেসে দেখো। প্রতিদিনের জীবন তখন তোমার কাছে একেকটি পরীক্ষাগার মনে হবে।
কাজী ফারহান হোসেন পূর্ব
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা আগামী ২৩ নভেম্বর বিকাল ৪টা থেকে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইটের (http://app11.nu.edu.bd/) মাধ্যমে। ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১,০০০ টাকা, এটি আবেদনকৃত কলেজে ৪
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুল বিভাগের ডিন (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আশেক কবির চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা আগামী ২৩ নভেম্বর বিকাল ৪টা থেকে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইটের (http://app11.nu.edu.bd/) মাধ্যমে। ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১,০০০ টাকা, এটি আবেদনকৃত কলেজে ৪ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে জমা দিতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও কারিগরি শাখার সকল শিক্ষার্থীর জন্য ১০০ নম্বরের এমসিকিউ ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকবে এবং সময় থাকবে ১ ঘণ্টা। পাসের ন্যূনতম নম্বর ৩৫। ভর্তি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের সঙ্গে এসএসসির জিপিএ-এর ৪০শতাংশ এবং এইচএসসির জিপিএ-এর ৬০শতাংশ যোগ করে মোট ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে।
ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে—মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় এসএসসি ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.০ এবং দুই পরীক্ষায় সম্মিলিত ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এসএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ২.২৫, এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ২.০ এবং দুই পরীক্ষায় মোট ন্যূনতম জিপিএ ৪.৭৫ থাকতে হবে। শুধুমাত্র এসএসসি ২০২২ ও ২০২৩ এবং এইচএসসি ২০২৪ ও ২০২৫ সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন।
ভর্তি পরীক্ষার তারিখের পাঁচ দিন আগে আবেদনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে এডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের সময় এডমিট কার্ডের সঙ্গে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার মূল সনদপত্র দেখাতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী মোবাইল ফোন বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না।
এ ছাড়া ও-লেভেল, এ-লেভেল ও বিদেশি বোর্ডের শিক্ষার্থীদের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুলে আবেদন করতে হবে। তাদেরও আবেদন ফি জমা দিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।
খেলোয়াড়, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধা পোষ্য কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের সত্যায়িত সনদপত্র জমা দিতে হবে।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে (HONS_Circular)
বেরোবি প্রতিনিধি
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) প্রথম সমাবর্তন উপলক্ষে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় প্রশাসনিক ভবনের সিন্ডিকেট সভাকক্ষে মার্কেটিং বিভাগের এমবিএ (প্রফেশনাল) প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. শহিদ সরকারের রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম থেকে ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী, যাঁরা ডিগ্রি অর্জন করেছেন; তাঁরা এই সমাবর্তনে অংশ নিতে পারবেন। প্রথম সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ২১ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে।
উপাচার্য আরও বলেন, ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এই সমাবর্তন স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং প্রথম সমাবর্তন-সম্পর্কিত সব বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা করা হবে।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ড. মো. জাহিদ হোসেন, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. মিজানুর রহমান, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. ইলিয়াছ প্রামাণিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মো. ফেরদৌস রহমানসহ সংশ্লিষ্টরা।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা আগামী ২৩ নভেম্বর বিকাল ৪টা থেকে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইটের (http://app11.nu.edu.bd/) মাধ্যমে। ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১,০০০ টাকা, এটি আবেদনকৃত কলেজে ৪
বেরোবি সংবাদদাতা
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (ব্রাকসু) প্রথম নির্বাচন আগামী ২৯ ডিসেম্বর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তন ১৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। ব্রাকসু ও সমাবর্তন সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শীতকালীন ছুটি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার (১৯ নভেম্বর) সন্ধ্যায় প্রশাসনিক ভবনের সিন্ডিকেট সভাকক্ষে উপাচার্য ড. মো. শওকাত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৫৫তম একাডেমিক কাউন্সিল সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
একাডেমিক কাউন্সিলের সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে বেরোবি উপাচার্য মো. শওকাত আলী জানান, পূর্বনির্ধারিত শীতকালীন অবকাশজনিত ছুটি পুনর্নির্ধারণ হওয়ায় ডিসেম্বরে ক্লাস, পরীক্ষাসহ সকল একাডেমিক কার্যক্রম পুরোদমে চলমান থাকবে এবং শীতকালীন ছুটি উপলক্ষে ১৮ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। ২০ জানুয়ারি থেকে ৩১ জানুয়ারি অফিস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।
উপাচার্য আরও বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শিক্ষা উপদেষ্টা প্রফেসর ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার। সমাবর্তনের বক্তা (কনভোকেশন স্পিকার) হিসেবে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অঙ্গনের স্বনামধন্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সেই সঙ্গে আমাদের ব্রাকসু নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আয়োজনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সব ধরনের সহযোগিতা করবে।’
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা আগামী ২৩ নভেম্বর বিকাল ৪টা থেকে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইটের (http://app11.nu.edu.bd/) মাধ্যমে। ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১,০০০ টাকা, এটি আবেদনকৃত কলেজে ৪
সাব্বির হোসেন
উচ্চশিক্ষার গন্তব্য হিসেবে নরওয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় একটি নাম হয়ে উঠেছে। মানসম্মত শিক্ষা, নিরাপদ পরিবেশ, আধুনিক গবেষণা সুবিধা এবং শিক্ষার্থীবান্ধব নীতিমালা —সব মিলিয়ে নরওয়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তৈরি করে। তবে নরওয়েতে যাওয়ার আগে সঠিক তথ্যভিত্তিক প্রস্তুতি এবং সুসংগঠিত ভিসা প্রক্রিয়া জানা অপরিহার্য। বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, নোটারি, অনলাইন আবেদনসহ পুরো প্রক্রিয়াটি নতুনদের জন্য জটিল মনে হতে পারে। নরওয়ে স্টুডেন্ট ভিসার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া থাকছে আজকের আলোচনায়।
নরওয়ে স্টুডেন্ট ভিসার যাত্রা শুরু হয় বৈধ অফার লেটার বা অ্যাডমিশন কনফারমেশন পাওয়ার মাধ্যমে। সাধারণত ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণ হিসেবে আইইএলটিএস, টোয়েফল বা পিটিই সনদ প্রয়োজন হয়। যদি কোনো কোর্সে টিউশন ফি থাকে, তবে সেই ফি প্রদানের প্রমাণ আবেদনের সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। ভর্তিপ্রক্রিয়া যদি সুসংগঠিত হয়, তবে ভিসা আবেদনও সহজ হয়।
শিক্ষার্থীর ভিসার নথি তালিকা
ভিসা আবেদনের জন্য ব্যক্তিগত, একাডেমিক, আবেদনসংক্রান্ত এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নথি একসঙ্গে প্রস্তুত রাখা জরুরি। ব্যক্তিগত নথির মধ্যে রয়েছে পাসপোর্ট, পূর্বের পাসপোর্ট (যদি থাকে), জন্মনিবন্ধন সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং ছবি; একাডেমিক নথির মধ্যে এসএসসি, এইচএসসি এবং স্নাতক সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট রয়েছে, অনুবাদ ও নোটারি করতে হয়। আবেদনসংক্রান্ত নথি হলো ইউডিআই ফরম, কভার লেটার, রেসিডেন্স পারমিট ফরম, ডিক্লারেশন ফরম, ভিএফএস অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এবং ফি রসিদ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নথির মধ্যে রয়েছে অফার লেটার, অ্যাডমিশন কনফারমেশন ও কোর্স ডিটেইলস এবং আবাসনের জন্য স্টুডেন্ট হাউজিং বা ভাড়ার চুক্তিপত্র জমা দিতে হয়, তবে এয়ারবিএনবি গ্রহণযোগ্য নয়।
ফান্ড/ব্যাংক স্টেটমেন্ট/আর্থিক প্রমাণ
নরওয়ে স্টুডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে আর্থিক প্রমাণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নরওয়ের নিয়ম অনুযায়ী একজন শিক্ষার্থীকে বছরে কমপক্ষে এনওকে ১৬৬,৮৫০ লিভিং কস্ট হিসেবে দেখাতে হয়। এই টাকা বাংলাদেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে বা নরওয়েজিয়ান ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে থাকতে পারে। প্রয়োজন হয় ছয় মাসের ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, স্পনসরশিপ লেটার, আয়ের প্রমাণ, চাকরি বা ব্যবসার কাগজপত্র এবং ট্যাক্স ডকুমেন্ট। স্টেটমেন্টে নিয়মিত লেনদেন থাকা উচিত এবং হঠাৎ বড় অঙ্কের জমা সন্দেহ তৈরি করতে পারে।
নোটারি/লিগ্যালাইজেশন
ডকুমেন্ট নোটারি করলে আবেদন আরও শক্তিশালী হয়; বিশেষ করে স্পনসরশিপ লেটার, অ্যাফিডেভিট অব সাপোর্ট, আয়ের সনদ, অনুবাদের কাগজপত্র এবং আত্মীয়তার প্রমাণ নোটারি করলে ভিসা অফিস তথ্য যাচাই করতে সুবিধা পায়।
পুলিশ ক্লিয়ারেন্স
যদিও নরওয়ে স্টুডেন্ট ভিসায় পুলিশ ক্লিয়ারেন্স বাধ্যতামূলক নয়, তবে এটি জমা দিলে আবেদন আরও বিশ্বাসযোগ্য হয়। বাংলাদেশে সাধারণত ৭ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পিসিসি পাওয়া যায়।
অনলাইন আবেদন
নরওয়ের ভিসা আবেদন সম্পূর্ণ অনলাইনে করা হয়। প্রথমে ইউডিআই ওয়েবসাইটে অ্যাকাউন্ট খুলে আবেদন ফরম পূরণ করতে হয়। প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট আপলোড এবং ফি পরিশোধের পর ভিএফএস অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে হয়। পুরো প্রক্রিয়ায় সঠিক স্ক্যান কপি এবং তথ্যের নির্ভুলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ভিসা জমা ও প্রক্রিয়াকরণ
বাংলাদেশে নরওয়ের দূতাবাস না থাকার কারণে ভিসা আবেদন ঢাকার ভিএফএস গ্লোবাল সেন্টারে জমা দিতে হয়। এখানে বায়োমেট্রিক সংগ্রহ, পাসপোর্ট জমা এবং ডকুমেন্ট গ্রহণ করা হয়। আবেদনটি এখান থেকেই নরওয়ের ইমিগ্রেশন বিভাগে পাঠানো হয়।
প্রসেসিং সময়
সাধারণত ৪ থেকে ৮ সপ্তাহ। তবে আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি বা বাড়তি ডকুমেন্ট চাইলে সময় ১০ থেকে ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত।
নরওয়েতে পৌঁছে করণীয়
ভিসা অনুমোদনের পর নরওয়েতে পৌঁছে প্রথম কাজ হলো সাত দিনের মধ্যে পুলিশ রেজিস্ট্রেশন। এরপর রেসিডেন্স পারমিট কার্ডের বায়োমেট্রিক; ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা; প্রয়োজনীয় টাকা ট্রান্সফার; সেমিস্টার রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা।
পার্টটাইম কাজ
আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা পার্টটাইম এবং ছুটির সময় ফুলটাইম কাজ করতে পারে। ট্যাক্স কার্ড ছাড়া কাজ করা যায় না এবং ক্যাশ জব আইনত নিষিদ্ধ।
নরওয়েতে মাসিক খরচ
নরওয়েতে জীবনযাত্রা ব্যয়বহুল। শিক্ষার্থীদের মাসিক খরচ গড়ে ৭ হাজার থেকে ১০ হাজার এনওকে হতে পারে। এর মধ্যে বাসাভাড়া, খাবার, যাতায়াত, ফোন-ইন্টারনেট ও অন্য খরচ অন্তর্ভুক্ত। তাই ইউডিআই বছরে নির্দিষ্ট লিভিং কস্ট দেখাতে বলে।
ভিসা রিনিউ/এক্সটেনশন
প্রতিবছর ভিসা নবায়ন করতে হয়। এ জন্য নতুন ব্যাংক স্টেটমেন্ট, আবাসন চুক্তি, একাডেমিক অগ্রগতির রিপোর্ট এবং সেমিস্টার রেজিস্ট্রেশনের প্রমাণ জমা দিতে হয়।
ভিসা রিজেক্ট হওয়ার সাধারণ কারণ
ভিসা রিজেকশনের কারণ হিসেবে দেখা যায় ব্যাংক স্টেটমেন্টে হঠাৎ বড় টাকা জমা, স্পনসরের আয় প্রমাণ না থাকা, ভুয়া আবাসনের কাগজ, অসম্পূর্ণ ডকুমেন্ট বা ভুল অনুবাদ। আয় ও টাকার উৎস অস্পষ্ট থাকলে আবেদন সন্দেহজনক মনে হতে পারে।
কিছু পরামর্শ: ব্যাংক স্টেটমেন্ট ২০ থেকে ৩০ দিনের পুরোনো হওয়া উচিত। সব ডকুমেন্ট পরিষ্কারভাবে স্ক্যান করে আপলোড করা জরুরি। অফার লেটার পাওয়ামাত্র ভিএফএস অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করা ভালো। আবাসন আগে নিশ্চিত করা প্রক্রিয়াকে সহজ করে। এ ছাড়া স্পনসরের আয় ও ব্যাংক স্টেটমেন্টের পরিমাণ যেন অর্থপূর্ণ সম্পর্কযুক্ত হয়, তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
সূত্র: নরওয়েজিয়ান ইমিগ্রেশন ডিরেক্টরেট
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা আগামী ২৩ নভেম্বর বিকাল ৪টা থেকে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইটের (http://app11.nu.edu.bd/) মাধ্যমে। ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১,০০০ টাকা, এটি আবেদনকৃত কলেজে ৪
