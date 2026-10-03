Ajker Patrika
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শিক্ষা

কোনো নীতি কাগজে সুন্দর দেখালেই যথেষ্ট নয়: অর্থমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৩ অক্টোবর ২০২৬, ১৯: ৫৬
কোনো নীতি কাগজে সুন্দর দেখালেই যথেষ্ট নয়: অর্থমন্ত্রী
ইউআইইউ ক্যাম্পাসে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী। ছবি: সংগৃহীত

কোনো নীতি কাগজে সুন্দর দেখালেই তা যথেষ্ট নয় বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তিনি বলেছেন, নীতিমালাটি বাস্তবায়নযোগ্য কি না, কত ব্যয় হবে, কারা উপকৃত হবে এবং শেষ পর্যন্ত সেই ব্যয়ের বোঝা কার ওপর পড়বে—এসব বিষয়ও বিবেচনা জরুরি।

আজ শনিবার বিকেলে ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ইউআইইউ) ক্যাম্পাসে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিষয়ক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী এসব মন্তব্য করেন।

আমির খসরু বলেন, সবকিছু এক দিনে পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ়ভাবে কাজ করে যেতে হবে। শিক্ষার্থীদের তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে নীতি ও চিন্তাভাবনা গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

ইউআইইউ বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান এবং ইউনাইটেড গ্রুপের প্রধান উপদেষ্টা হাসান মাহমুদ রাজা বলেন, শিক্ষা পাঠ্যবই ও শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। আশা করি, এই প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জে নিজেদের জ্ঞান প্রয়োগ, সমালোচনামূলক চিন্তা এবং উদ্ভাবনী সমাধান তৈরিতে সহায়তা করবে।

ইউআইইউর উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবুল কাশেম মিয়া বলেন, ‘ইকোনথন ২০২৬’ শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তা, সমস্যা সমাধান ও ব্যবহারিক দক্ষতা গড়ে তোলার প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইউআইইউ বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য এবং ইউনাইটেড গ্রুপের উপদেষ্টা কে এম এ শামীম। আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, প্রতিযোগী, শিক্ষার্থী, অর্থনীতিবিদ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা।

বিষয়:

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