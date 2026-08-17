Ajker Patrika
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শিক্ষা

মাউশি শিক্ষক-কর্মচারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মনিটরিংয়ে কমিটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৬, ২০: ১০
মাউশি শিক্ষক-কর্মচারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মনিটরিংয়ে কমিটি

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষক-কর্মচারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার মনিটরিংয়ের জন্য ‘সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মনিটরিং কমিটি’ করা হয়েছে। এই কমিটির কাছে শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি নির্দেশিকার পরিপন্থী, আপত্তিকর, বিভ্রান্তিকর, অসত্য, নেতিবাচক, দাপ্তরিক শৃঙ্খলাবিরোধী পোস্ট নজরে এলে পাঠাতে হবে।  

আজ সোমবার মাউশির এক অফিস আদেশ থেকে এসব তথ্য জানা যায়। কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে মাউশির পরিচালক (মনিটরিং অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন উইং) অধ্যাপক টিপু সুলতানকে।

অফিস আদেশে বলা হয়, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা ও সরকারি আচরণবিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন আবশ্যক। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ‘সরকারি প্রতিষ্ঠানে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার-সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৯ (পরিমার্জিত সংস্করণ)’ জারি করা হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, মাউশির আওতাধীন শিক্ষা পরিবারের সদস্যরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লিখিত নির্দেশিকা যথাযথভাবে প্রতিপালন করছেন কি না তা পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে ‘সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম মনিটরিং কমিটি’ গঠন করা হয়েছে।

বিষয়:

কমিটিশিক্ষকমাউশিকর্মচারীমাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা
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