ঢাবির আরবি বিভাগে স্নাতকোত্তরে ভর্তির আবেদন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আরবি বিভাগে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে নিয়মিত স্নাতকোত্তর (১ বছর, ২ সেমিস্টার) প্রোগ্রামে ভর্তির আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা আগামী ৩১ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, এ প্রোগ্রামে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়স বা শিক্ষাবর্ষের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণ সাপেক্ষে স্নাতকোত্তর, কামিল বা বিদেশি ডিগ্রিধারীরাও আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনকারীর স্নাতক (সম্মান) বা ফাজিল (অনার্স) পরীক্ষায় ৪ স্কেলে ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.২৫ অথবা দ্বিতীয় বিভাগে ৫৫ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে।
এ ছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বা সমমান পরীক্ষায় মোট জিপিএ ৭.৫০ থাকতে হবে। তবে কোনো একটি পরীক্ষায় জিপিএ ৩-এর কম হলে আবেদন করা যাবে না।
আগ্রহী প্রার্থীদের ২ হাজার ৫০০ টাকা মূল্যে আরবি বিভাগের অফিস থেকে সরাসরি নির্ধারিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে। আবেদনপত্র যথাযথভাবে পূরণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দিতে হবে।
ভর্তি-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের অফিসে অথবা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।
ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, বাংলাদেশ (ইউএফটিবি) এর এডুকেশনাল টেকনোলজি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০২১–২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম ‘অন্যপাঠ’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।১২ ঘণ্টা আগে
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