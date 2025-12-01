Ajker Patrika
উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাডমিশন ফেয়ার শুরু

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাডমিশন ফেয়ার শুরু হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি
উত্তরা ইউনিভার্সিটিতে এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাডমিশন ফেয়ার শুরু হয়েছে। ছবি: বিজ্ঞপ্তি

উত্তরা ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্প্রিং-২০২৬ সেশনের সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের জন্য এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাডমিশন ফেয়ার শুরু হয়েছে। আজ সোমবার (১ ডিসেম্বর) থেকে শুরু হওয়া ১৫ দিনব্যাপী এই আয়োজন চলবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

ফেয়ারের লক্ষ্য সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসের পরিবেশ, একাডেমিক সুবিধা এবং বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। মেলা উপলক্ষে রয়েছে বিশেষ ছাড় ও উপহারের ব্যবস্থা।

দুপুর ১২টায় উত্তরা ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. ইয়াসমীন আরা লেখা ফিতা কেটে মেলার সূচনা করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাডমিশন ফেয়ার আমাদের ইউনিভার্সিটির দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার ফসল। আমরা এই আয়োজনের মধ্যে দিয়ে আমাদের সম্ভাব্য শিক্ষার্থীদের তাঁদের ভবিষ্যৎ তৈরি করার পথ বেছে নিতে সাহায্য করি। তাঁদের কৌতূহল, প্রশ্ন এবং সত্যিকার অর্থে আমরা কেমন প্রতিষ্ঠান—এসব যাচাই করে নেওয়ার সবচেয়ে ভালো সুযোগ এটা।’

ইয়াসমীন আরা লেখা আরও বলেন, ‘আমরা ছাত্র-ছাত্রী, তাঁদের অভিভাবকসহ সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই এই সুযোগটি গ্রহণ করার জন্য, উত্তরা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস, পরিবেশ এর সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে সামনাসামনি পরখ করার জন্য। আমি আন্তরিকভাবে সবাইকে এ বছরের এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাডমিশন ফেয়ারে স্বাগত জানাই। আপনাদের জন্য আমরা যে প্রস্তুতি নিয়েছি, আমরা চাই আপনারা সেটা দারুণভাবে উপভোগ করুন।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাডমিশন ফেয়ারে রয়েছে প্রত্যেক বিভাগের আলাদা আলাদা স্টল, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা, সম্ভাব্য শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলবেন, তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন। দর্শনার্থীরা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম, একাডেমিক সুবিধা, গবেষণা সুযোগ, সহশিক্ষা কার্যক্রম, ক্যাম্পাস সংস্কৃতি এবং উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক শিক্ষা পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

