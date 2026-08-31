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শিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষের স্থগিত পরীক্ষার নতুন তারিখ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স প্রথম বর্ষের স্থগিত পরীক্ষার নতুন তারিখ
ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য ২০২৫ সালের অনার্স প্রথম বর্ষের স্থগিত হওয়া পরীক্ষার নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। স্থগিত হওয়া পরীক্ষাটি আগামী ২২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে। আজ সোমবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) তাইয়েবা তাসনীম সিরাজ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৫ সালের অনার্স ১ম বর্ষের স্থগিত পরীক্ষার নতুন সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। স্থগিত পরীক্ষাটি আগামী ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা কোড: ২২০১-এর আওতাধীন পরীক্ষাটি দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে। পরীক্ষার সময়কাল প্রশ্নপত্রে উল্লেখিত সময় অনুযায়ী নির্ধারিত থাকবে।

বিষয়:

পরীক্ষাজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষা
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