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চীনে উচ্চশিক্ষা: স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি গবেষণার সুযোগ

শিক্ষা ডেস্ক
চীনে উচ্চশিক্ষা: স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি গবেষণার সুযোগ

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ে গবেষণার সুযোগ ঘোষণা করেছে শেনজেন বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণার তত্ত্বাবধানে থাকবেন কলেজ অব সিভিল অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. আমিরহোসেইন কারামুজিয়ান।

যেসব বিষয়ে গবেষণার সুযোগ

নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট, নির্মাণ প্রযুক্তি, অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং নির্মাণশিল্পে উদ্ভাবন বিষয়ে গবেষণা করতে পারবেন।

বৃত্তির সুযোগ

যোগ্য প্রার্থীদের একাডেমিক ফল, গবেষণার অভিজ্ঞতা ও সম্ভাবনার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বা আংশিক বৃত্তি দেওয়া হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রকল্পে অংশ নেওয়া, আধুনিক গবেষণাগার ব্যবহারের সুযোগ এবং অভিজ্ঞ গবেষকের তত্ত্বাবধানে কাজ করার সুযোগ মিলবে।

কারা আবেদন করতে পারবেন

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট, আর্কিটেকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স, ট্রান্সপোর্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। নির্মাণ প্রযুক্তিতে আগ্রহী কম্পিউটার সায়েন্সের শিক্ষার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।

যা যা লাগবে

আবেদনের জন্য প্রয়োজন হবে হালনাগাদ জীবনবৃত্তান্ত (সিভি), শিক্ষাগত সনদ ও নম্বরপত্র, গবেষণার আগ্রহপত্র এবং ইংরেজি ভাষা দক্ষতার সনদ। গবেষণাপত্র বা প্রকল্পের অভিজ্ঞতা থাকলে সেটিও সংযুক্ত করা যাবে।

আবেদন করবেন যেভাবে

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ই-মেইলে [email protected] পাঠাতে হবে সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজার আমিরহোসেইন কারামুজিয়ানের কাছে।

আবেদনের সময়

বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের নির্দিষ্ট শেষ সময় উল্লেখ করা হয়নি। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের যত দ্রুত সম্ভব আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

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