Ajker Patrika
শিক্ষা

উহান বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত সিএসসি বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
উহান ইউনিভার্সিটি, চীন
উহান ইউনিভার্সিটি, চীন

চীনের উহান ইউনিভার্সিটি সিএসসি স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বৃত্তিটির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি দেওয়া হবে।

চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে অবস্থিত উহান ইউনিভার্সিটি দেশটির অন্যতম প্রাচীন ও মর্যাদাপূর্ণ পাবলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। মনোরম ক্যাম্পাস, আধুনিক ল্যাবরেটরি, উচ্চমানের গবেষণার সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের জন্য প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বজুড়ে পরিচিত। চীনের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটিতে উচ্চশিক্ষা নিতে আগ্রহী শিক্ষার্থীেদর জন্য উহান ইউনিভার্সিটি আকর্ষণীয় গন্তব্য হতে পারে।

সুযোগ-সুবিধা

উহান ইউনিভার্সিটি সিএসসি বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। চীনের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ বৃত্তিতে অর্থায়ন করবে দেশটির সরকার। এই স্কলারশিপের আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি ও আবেদন ফি মওকুফ করা হবে। বিনা মূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা এবং মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করা হবে। এ ছাড়া স্নাতকোত্তরের জন্য ৩ হাজার চায়নিজ ইউয়ান ও পিএইচডির জন্য থাকছে সাড়ে ৩ হাজার চায়নিজ ইউয়ান।

আবেদনের যোগ্যতা

আবেদনকারীদের বিদেশি নাগরিক হতে হবে এবং শারীরিকভাবে সুস্থ হতে হবে। স্নাতকোত্তরের প্রার্থীদের বয়স ৩৫ বছরের কম হতে হবে এবং স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে। আর পিএইচডির জন্য প্রার্থীদের বয়স ৪০ বছরের কম এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। ইংরেজি মিডিয়ামের জন্য টোয়েফল ৮০ অথবা আইইএলটিএসে ৫.৫ স্কোর থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

চায়না গভর্নমেন্ট স্কলারশিপের আবেদন ফরম, সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট ও ট্রান্সক্রিপ্টের নোটারাইজড কপি, স্টাডি প্ল্যান বা রিসার্চ প্ল্যান (১ হাজার শব্দের মধ্যে, চীনা বা ইংরেজি ভাষায়), দুটি সুপারিশপত্র (প্রফেসর বা অ্যাসোসিয়েট প্রফেসরের কাছ থেকে), পাসপোর্টের স্ক্যান কপি এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষার সনদ।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

বিষয়:

চীনস্কলারশিপছাপা সংস্করণশিক্ষাউচ্চশিক্ষাবৃত্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...