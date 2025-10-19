Ajker Patrika
এক শ শিক্ষক পেলেন জিসিএসই ও ‘এ’ লেভেল বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক পরীক্ষা বোর্ড অক্সফোর্ডএকিউএ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে বিজ্ঞানবিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে। রাজধানীর হোটেল সারিনায় আয়োজিত দুই দিনব্যাপী এ কর্মসূচিতে দেশের শীর্ষ ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর শতাধিক শিক্ষক অংশ নেন।

প্রশিক্ষণে জিসিএসই ও ‘এ’ লেভেল বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদানের কৌশল, মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং শ্রেণিকক্ষ কার্যক্রম নিয়ে সেশন পরিচালনা করেন অক্সফোর্ডএকিউএর আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষক ও চিফ এক্সামিনার কেভনি ল্যাংকাস্টার। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন অক্সফোর্ডএকিউএর বাংলাদেশ ও নেপালের কান্ট্রি ডিরেক্টর শাহীন রেজা ও কেভনি ল্যাংকাস্টার।

শাহীন রেজা বলেন, ‘অক্সফোর্ডএকিউএর জন্য বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। আমরা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও সহায়তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাফল্য নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ তিনি আরও বলেন, আগামী দিনে বিভিন্ন বিষয়ে আরও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের পরিকল্পনা করছে অক্সফোর্ডএকিউএ।

অক্সফোর্ডএকিউএ হলো অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ডের একটি বিভাগ) ও একিউএর অংশীদারত্বে গঠিত একটি পরীক্ষা বোর্ড। একিউএ যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বড় জিসিএসই ও ‘এ’ লেভেল পরীক্ষার সংস্থা।

