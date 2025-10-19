আইএইচটি ও ম্যাটস ভর্তি পরীক্ষা ২৪ অক্টোবর, প্রবেশপত্র সংগ্রহ শুরু

শিক্ষা ডেস্ক
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ও মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলগুলোর (ম্যাটস) ভর্তি পরীক্ষা ২৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. মো. মহিউদ্দিন মাতুব্বর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১৯-২১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডেরওয়েব পোর্টাল থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।
এবারে ৯টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে (আইএইচটি) ২ হাজার ৩৭৯ জন এবং ৭টি মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলে (ম্যাটস) ৬৬৪টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির আসন রয়েছে।
এসএসসি সিলেবাস অনুযায়ী, এমসিকিউ পদ্ধতিতে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষায় বিষয় ও নম্বর থাকবে বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫, গণিতে ১৫, পদার্থবিজ্ঞানে ১৫, রসায়নে ১৫, জীববিজ্ঞানে ১৫ ও সাধারণ জ্ঞানে ১০ নম্বর। আর পরীক্ষার সময় থাকবে এক ঘণ্টা। পরীক্ষায় পাস নম্বর নির্ধারিত করা হয়েছে ৪০।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-৫ এর গুণিতক দ্বিগুণ হিসেবে ১০ নম্বর এবং ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল থেকে জাতীয় মেধা অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। কোনো মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না।
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি (আইএইচটি) ও মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলগুলোর (ম্যাটস) ভর্তি পরীক্ষা ২৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. মো. মহিউদ্দিন মাতুব্বর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১৯-২১ অক্টোবর পর্যন্ত প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডেরওয়েব পোর্টাল থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।
এবারে ৯টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজিতে (আইএইচটি) ২ হাজার ৩৭৯ জন এবং ৭টি মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুলে (ম্যাটস) ৬৬৪টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির আসন রয়েছে।
এসএসসি সিলেবাস অনুযায়ী, এমসিকিউ পদ্ধতিতে মোট ১০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষায় বিষয় ও নম্বর থাকবে বাংলায় ১৫, ইংরেজিতে ১৫, গণিতে ১৫, পদার্থবিজ্ঞানে ১৫, রসায়নে ১৫, জীববিজ্ঞানে ১৫ ও সাধারণ জ্ঞানে ১০ নম্বর। আর পরীক্ষার সময় থাকবে এক ঘণ্টা। পরীক্ষায় পাস নম্বর নির্ধারিত করা হয়েছে ৪০।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-৫ এর গুণিতক দ্বিগুণ হিসেবে ১০ নম্বর এবং ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল থেকে জাতীয় মেধা অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। কোনো মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে না।
টানা আন্দোলন করে যাচ্ছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা। আজ রোববার তাঁদের শিক্ষা ভবন অভিমুখে থালাবাটি নিয়ে ‘ভুখা কর্মসূচি’ রয়েছে। এরই মধ্যে তাঁদের বাড়িভাড়া ভাতা মূল বেতনের ৫ শতাংশ অথবা সর্বনিম্ন ২ হাজার টাকা করেছে সরকার।৬ মিনিট আগে
যেখানে শিশুরা হাসে, স্বপ্ন দেখে, কিন্তু শিক্ষার আলো পৌঁছায় না, সেখানে কিছু মানুষ নিজ উদ্যোগে নতুন আলো জ্বালায়। ফরিদপুরের মধুখালী থেকে ঢাকার হাজারীবাগ পর্যন্ত বিস্তৃত বাটারফ্লাই স্কুল সেই আলোর নাম। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করাই এই স্কুলের মূল লক্ষ্য।১ ঘণ্টা আগে
দেশের তরুণেরা শুধু দেশেই নন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও তাঁদের প্রতিভা, মানবিকতা ও নেতৃত্বের ছাপ রাখছেন। সেই ধারার এক উজ্জ্বল উদাহরণ অর্ক রায়। সম্প্রতি তিনি পেয়েছেন ‘মানবিক সম্প্রীতি সম্মেলন ও আন্তর্জাতিক শান্তি পুরস্কার ২০২৫’-এর ইনডিভিজুয়াল ক্যাটাগরিতে মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি।২ ঘণ্টা আগে
তিন দিন ধরে তরুণদের উদ্দীপনায় মুখর ছিল গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। ১৫ থেকে ১৭ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘গ্রিন ফেস্ট ২.০’ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, সাংস্কৃতিক বন্ধন আর পরিবেশ সচেতনতাকে একসূত্রে গেঁথে তৈরি এই উৎসব ছিল আনন্দ আর শিক্ষার এক অপূর্ব সমন্বয়।২ ঘণ্টা আগে