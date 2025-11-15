লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা কী, কেন জানা দরকার

মমতাজ জাহান মম
লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হলো এমন একটি সাধারণ ভাষা, যা ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার জন্য ব্যবহার করেন। এ ভাষা ব্যবহারকারীদের সবার মাতৃভাষা ভিন্ন হয়ে থাকে। আরও সহজভাবে বললে, যদি একজন চায়নিজ, একজন বাংলাদেশি আর একজন ফরাসি মানুষ একসঙ্গে কাজ করেন, তখন তাঁরা সবাই আলাদা ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু এমন পরিবেশে তাঁরা যে ভাষায় একে অন্যকে বুঝতে পারেন, সেটাই তাঁদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। এটি এমন একটি সাধারণ ভাষাকে বোঝায়, যা কোনো দেশের নিজস্ব ভাষা। যেটা অন্য ভাষাভাষী মানুষ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শেখে এবং সে দেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন।
লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা শব্দটি এসেছে মধ্যযুগের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একটি মিশ্র ভাষা থেকে। যেটি ছিল রোমান্স ভাষার ওপর ভিত্তি করে তৈরি একধরনের পিজিন। মানব ইতিহাসে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময় লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা গড়ে উঠেছে। এগুলো সৃষ্টি হয়েছে বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, কূটনৈতিক, প্রশাসনিক এবং বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের পরস্পরের জ্ঞান বিনিময়ের জন্য। অর্থাৎ আন্তর্জাতিকভাবে বহু মানুষের ব্যবহৃত ভাষা অনেক সময় আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে যেমন ইংরেজি একধরনের বিশ্বব্যাপী লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। চলুন, জেনে নেওয়া যাক লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা কেন জানা দরকার:
যোগাযোগের জন্য
আন্তর্জাতিক ভাষা ও লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা জানলে পৃথিবীর যেকোনো দেশের মানুষের সঙ্গে কথা বলা অনেক সহজ হয়। মানুষের ভাষা ভিন্ন হলেও একটি সাধারণ ভাষা জানলে সবাই একে অন্যকে বুঝতে পারেন। ধরুন, একজন বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ফ্রান্সের একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলছেন। যদি দুজনেই ইংরেজি জানেন, তাহলে তাঁদের যোগাযোগ খুব সহজ হয়। তাঁরা তাঁদের কাজ, পণ্য, দাম, সমস্যা—সবকিছু স্পষ্টভাবে বলতে পারেন। আবার একজন ছাত্র যদি বিদেশে পড়তে যায়, তাহলে ইংরেজির মতো একটি গ্লোবাল ল্যাংগুয়েজ জানলে তার ক্লাসে পড়া বুঝতে সুবিধা হয়।
ইংরেজি ভাষা ছাড়াও লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে ফরাসি ও উর্দু ভাষা ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকার অনেক দেশে ফরাসি একটি আঞ্চলিক লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মধ্যে উর্দু একটি জাতীয় লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা।
শিক্ষা ও জ্ঞানের দরজা খোলে
বিশ্বের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বই, গবেষণাপত্র, ওয়েবসাইট, টিউটোরিয়াল এবং ভিডিও—সবই ইংরেজির মতো একটি আন্তর্জাতিক ভাষায় পাওয়া যায়। যাঁরা এই ভাষা জানেন, তাঁরা পৃথিবীর যেকোনো জায়গার জ্ঞান সহজে পেতে পারেন। যেমন: গণিত, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মেডিসিন—সব বিষয়ের উন্নত বইয়ের বেশির ভাগই ইংরেজিতে লেখা। বিদেশি বিভিন্ন অনলাইনে কোর্স করতে চাইলেও ইংরেজি জানা জরুরি। কারণ এখানেও ক্লাস, লেকচার, অ্যাসাইনমেন্ট সব ইংরেজিতে হয়ে থাকে। এমন পরিবেশে একটি লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা জানলে তাঁর জন্য জ্ঞান আহরণের দরজা খুলে যায়।
সংস্কৃতিগত সংযোগ তৈরি করে
একটি আন্তর্জাতিক ভাষায় আমরা শুধু কথাই বলি না; বরং অন্য দেশের মানুষের জীবনধারা, সংস্কৃতি এবং অনুভূতি সম্পর্কে বুঝতে পারি। অন্য দেশের গান, সিনেমা, নাটক, বই—সবকিছু সহজে বুঝতে পারি। এতে সাংস্কৃতিক বিনিময় বাড়ে, একে অন্যের প্রতি সম্মান বাড়ে। দুই দেশের মানুষের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি কমে আসে। কারণ তাঁরা যোগাযোগ করতে পারেন এবং অনুভূতি প্রকাশ করতে পারেন। একটি সাধারণ ভাষা মানুষকে আরও কাছে এনে দেয়, যা সংস্কৃতি থেকে সম্পর্ক—সবকিছুই মজবুত করে।
ভ্রমণ ও পর্যটনে সাহায্য করে
বিদেশে গেলে যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার হয়, সেটা হলো কথা বলা। আন্তর্জাতিক ভাষা জানলে বিদেশে ভ্রমণ অনেক সহজ হয়। আপনি বিমানবন্দর, দোকান, রেস্টুরেন্ট, ট্রেন—সব জায়গায় লোকজনের সঙ্গে সহজেই যোগাযোগ করতে পারবেন। পথ হারালে রাস্তায় কাউকে প্রশ্ন করতে পারবেন। ট্যুর গাইডের কথা বুঝতে পারবেন। এতে আপনার মানচিত্র পড়া সহজ হবে।
বিশ্বায়নের যুগে প্রয়োজনীয় দক্ষতা
এখন পৃথিবী ছোট হয়ে গেছে। সবাই সবার সঙ্গে সংযুক্ত। তাই একে অন্যের ভাষা বোঝার জন্য লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা জানা জরুরি। পিজিন ভাষাগুলো তাই সাধারণত লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একইভাবে ক্রেওল ভাষা এবং কিছু ক্ষেত্রে মিশ্র ভাষাও ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। বিশ্বায়নের এ যুগে এমন একটি বিদেশি ভাষা নিজের আয়ত্তে থাকা উচিত, যে ভাষাকে যেকোনো পরিবেশে কাজে লাগানো সম্ভব হয়। লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কাকে বিশ্বায়নের এ যুগে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
মমতাজ জাহান মম
শিক্ষা ডেস্ক
ইন্টারন্যাশনাল সিলেকশন স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা ফ্রান্সের খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একোল নর্মাল সুপেরিয়রে (ইএনএস) থেকে ডিপ্লোমা ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে।
একোল নর্মাল সুপেরিয়র ফ্রান্সের প্যারিস শহরে অবস্থিত একটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এটি ১৭৯৪ সালে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় ধরনের পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। এখান থেকে উত্তীর্ণ বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন দার্শনিক জঁ-পল সার্ত্র ও অঁরি বের্গসন, রসায়নবিদ ও জীববিজ্ঞানী লুই পাস্তুর এবং রাজনৈতিক নেতা লেওঁ ব্লুম।
বৃত্তিটির সুযোগ-সুবিধা
এই স্কলারশিপের আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। বিনা মূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। মাসে ১ হাজার ইউরো ভাতা হিসেবে দেওয়া হবে।
বৃত্তির সংখ্যা ও মেয়াদ
বৃত্তিটির আওতায় একোল নর্মাল সুপেরিয়রের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ১০টি ও সাহিত্য বিভাগে ১০টি আসন বরাদ্দ রয়েছে। একই সঙ্গে এই বৃত্তির মেয়াদ হবে তিন বছর।
আবেদনের যোগ্যতা
বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিটি উন্মুক্ত। তবে আগে কোনো একসময় যেসব প্রার্থীর আবেদন বাতিল করা হয়েছে, এমন প্রার্থীর আবেদনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রার্থীদের বয়সসীমা ২৬ বছরের কম হতে হবে। নির্ধারিত প্রোগ্রামে আবেদন করতে পূর্ববর্তী প্রোগ্রামের সনদ থাকতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান: অ্যানথ্রোপোলজি, আরকিওলজি, ক্লাসিক্যাল স্টাডিজ (গ্রিক, লাতিন), ফিল্ম স্টাডিজ, থিয়েটার স্টাডিজ, আর্ট হিস্ট্রি, মিউজিকোলজি, কগনিটিভ সায়েন্সেস, ইকোনমিকস, পলিটিক্যাল স্টাডিজ, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, আইন ও দর্শনের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব।
বিজ্ঞান: বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, জিওসায়েন্সেস, কম্পিউটার সায়েন্স, ম্যাথমেটিকস, ফিজিকস, কগনিটিভ সায়েন্সেস।
আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য
অনলাইন আবেদন ফরম, শিক্ষাগত যোগ্যতার সব কাগজপত্র, ১-৩ পৃষ্ঠার মোটিভেশন লেটার, পাসপোর্ট, ২-৪টি সুপারিশপত্র, গবেষণাকর্মের প্রয়োজনীয় তথ্য (যদি থাকে) এবং আপডেটেড সিভি। সব কাগজপত্র পিডিএফ ফরম্যাটে জমা দিতে হবে।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
প্রথম থেকে নবম শ্রেণিতে প্রতিটি শাখায় সর্বোচ্চ ৫৫ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। আর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আবেদনকারীরা সর্বোচ্চ পাঁচটি বিদ্যালয় পছন্দক্রম দিতে পারবে। ডাবল শিফট বিদ্যালয়ের উভয় শিফটে আবেদন করলে তা দুটি পছন্দ হিসেবে গণ্য হবে। শিক্ষার্থীকে পছন্দ করা বিদ্যালয়গুলোর মধ্য থেকে একটি বিদ্যালয় চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করতে হবে।
গতকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা ভর্তি নীতিমালা, ২০২৫ থেকে এসব তথ্য জানা যায়। এতে স্বাক্ষর করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব রেহেনা পারভীন।
নীতিমালায় প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য বয়স নির্ধারণে ‘জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০’ অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ভর্তির সময় শিক্ষার্থীর বয়স ছয় বছরের বেশি হতে হবে। তবে শিক্ষাবর্ষ ১ জানুয়ারি শুরু হওয়ায় বয়সসীমা ধরা হয়েছে সর্বনিম্ন পাঁচ বছর এবং সর্বোচ্চ সাত বছর। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য শিক্ষার্থীর জন্ম তারিখ ১ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ১ ডিসেম্বর ২০১৮ সালের মধ্যে হতে হবে। বয়স যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদের সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সর্বোচ্চ পাঁচ বছর বয়সের ছাড় পাবে। পরবর্তী শ্রেণিগুলোতেও বয়স নির্ধারণ প্রথম শ্রেণির ভিত্তিতে ধারাবাহিকভাবে প্রযোজ্য হবে।
নীতিমালায় ভর্তির ক্ষেত্রে অপেক্ষমাণ তালিকা করার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রেণিভিত্তিকভাবে প্রথম অপেক্ষমাণ তালিকা প্রস্তুত করা হবে। প্রয়োজন হলে দ্বিতীয় অপেক্ষমাণ তালিকাও তৈরি করা হবে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের নাম সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে। কোনো অবস্থায়ই তালিকার বাইরে থাকা শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা যাবে না।
ঢাকা মহানগরের ৪৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় তিনটি গ্রুপে ভাগ করা হবে বলেও নীতিমালায় উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়েছে, ঢাকা মহানগরের ৪৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আগের মতো তিনটি গ্রুপে থাকবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ তিনটি থানাকে ‘ক্যাচমেন্ট এরিয়া’ হিসেবে নির্ধারণ করতে পারবে। ক্যাচমেন্ট এলাকার শিক্ষার্থীদের জন্য ৪০ শতাংশ কোটা এবারও বহাল রাখা হয়েছে।
ভর্তির ক্ষেত্রে কোটায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে নীতিমালায়। বলা হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধা কোটা ৫ শতাংশ, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ২ শতাংশ এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য ষষ্ঠ শ্রেণিতে ১০ শতাংশ কোটা অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ দপ্তর–সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ১ শতাংশ কোটা এবার দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ এবং অধীনস্ত দপ্তর-সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ।
যমজ ও সহোদর কোটায়ও পরিবর্তন আনা হয়েছে। যমজ কোটা ৩ থেকে কমিয়ে ২ শতাংশ করা হয়েছে। সহোদর কোটা ২ থেকে বাড়িয়ে ৩ শতাংশ করা হয়েছে। উভয় কোটা সর্বোচ্চ এক দম্পতির তিন সন্তানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
মুক্তিযোদ্ধা বা শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের ছেলেমেয়ে পাওয়া না গেলে সাধারণ কোটা থেকে ওই আসনে ভর্তি করতে হবে। কোনো অবস্থায় আসন শূন্য রাখা যাবে না। এ ছাড়া বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন আসনেও কোনো শিক্ষার্থী পাওয়া না গেলে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শূন্য আসন পূরণ করতে হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দেশের ৯টি কৃষি ও কৃষিপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের গুচ্ছ পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে। এবারের ভর্তি কার্যক্রমের আয়োজক ও সার্বিক সমন্বয়কারী গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (গাকৃবি)।
আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ বিভাগের সেকশন অফিসার রনি ইসলাম এসব তথ্য জানান।
রনি ইসলাম জানান, আবেদন ও ভর্তি পরীক্ষাবিষয়ক সব নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার অনলাইন আবেদন গ্রহণ করা হবে ২৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ৩ জানুয়ারি বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত দেশের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
এবারের কৃষিগুচ্ছে থাকা ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় হলো—গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) পাঁচটি ভবনে তালা ঝোলানোর পর দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে পাঁচ নিরাপত্তা প্রহরীকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়টির জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক বার্তায় এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়।
বরখাস্ত করা নিরাপত্তা প্রহরীরা হলেন মো. শাহ আলম (আইইআর), মো. সেলিম (আইইআর), মো. সংগ্রাম হোসেন (চারুকলা অনুষদের মাঝের গেট), মো. সফিকুল ইসলাম (পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান) ও মো. আলী আহমেদ (কার্জন হলের পেছনের গেট)।
জনসংযোগ থেকে পাঠানো বার্তায় বলা হয়, গত মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত নিজ নিজ কর্মস্থলে নিরাপত্তা প্রহরার দায়িত্বে ছিলেন। সে সময় প্রক্টরিয়াল সিকিউরিটি মোবাইল টিম সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা প্রহরীদের কর্মস্থল পরিদর্শনে গেলে তাঁদের কাজে অবহেলার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। সে জন্য দায়িত্বে অবহেলার কারণে ঢাবির পাঁচজন নিরাপত্তা প্রহরীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।
এর আগে মঙ্গলবার ঢাবির পাঁচটি স্থাপনার মূল ফটকে তালা ঝোলানো হয়েছিল। তালার ওপর লেখা ছিল ‘লকডাউন, বিএসএল’। রাত ৩টা ৩৭ মিনিটে চারুকলা অনুষদ, হাইকোর্টসংলগ্ন কার্জন হল গেট, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটসহ পাঁচটি একাডেমিক স্থাপনায় তালা ঝোলানো হয় বলে জানা যায়। প্রায় এক ঘণ্টা পর ৪টা ৩০ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তালা খুলে ফেলে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছিলেন তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
