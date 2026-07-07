Ajker Patrika
En
শিক্ষা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমসিএসই পরীক্ষার ফল প্রকাশ

শিক্ষা ডেস্ক
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমসিএসই পরীক্ষার ফল প্রকাশ
ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের এমএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (এমসিএসই) প্রথম সেমিস্টার পরীক্ষার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার (৬ জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে এ ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখতে পারবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রকাশিত ফলে কোনো ভুল বা অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে, তা সংশোধন কিংবা সম্পূর্ণ বাতিল করার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। পাশাপাশি পরীক্ষা-সংক্রান্ত সঠিক তথ্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ছাড়া অন্য কোনো অননুমোদিত সূত্রের তথ্য অনুসরণ না করার জন্য পরীক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বিষয়:

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ফল প্রকাশশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত