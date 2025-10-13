Ajker Patrika
> শিক্ষা

এক দিনে, একই প্রশ্নে মেডিকেল ও ডেন্টালের ভর্তি পরীক্ষা: স্বাস্থ্য শিক্ষার ডিজি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ২০: ২৩
এক দিনে, একই প্রশ্নে মেডিকেল ও ডেন্টালের ভর্তি পরীক্ষা: স্বাস্থ্য শিক্ষার ডিজি

দেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ব্যাচেলর অব মেডিসিন, ব্যাচেলর অব সার্জারি (এমবিবিএস) এবং মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিট ও ডেন্টাল কলেজে ব্যাচেলর অব ডেন্টাল সার্জারি (বিডিএস) ডিগ্রির ভর্তি পরীক্ষা একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ১২ ডিসেম্বর। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও একই হতে পারে বলে জানা গেছে।

আজ সোমবার স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক নাজমুল হোসেন গণমাধ্যমকে জানান, গতকাল রোববার এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমাদের সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত— এক দিনে, একই প্রশ্নে মেডিকেল ও ডেন্টালের ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। এখন কিছু টেকনিক্যাল বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করছি।’

একই দিনে একই প্রশ্নে পরীক্ষা হলে কারা মেডিকেলে আর কারা ডেন্টালে সুযোগ পাবে—এমন প্রশ্নে নাজমুল হোসেন বলেন, ‘এই বিষয়গুলো এখনো আলোচনা হয়নি। আমরা দেখছি, কীভাবে বিষয়টি বাস্তবায়ন করা যায়।’

স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, সারা দেশে সরকারি তিনটি ডেন্টাল কলেজ ও আটটি মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটে মোট আসনসংখ্যা ৫৪৫টি। এর মধ্যে গোপালগঞ্জের শেখ লুৎফর রহমান ডেন্টাল কলেজ ও খুলনা ডেন্টাল কলেজের কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি। বেসরকারি ১২টি ডেন্টাল কলেজে ৯৪৫টি এবং বেসরকারি ১৬টি ডেন্টাল ইউনিটে ৫৪৫টি আসন রয়েছে। অন্যদিকে দেশে ৩৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজে আসনসংখ্যা ৫ হাজার ৩৮০টি। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ মেডিকেল কলেজের কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি। বেসরকারি ৬৭টি মেডিকেল কলেজে আসনসংখ্যা ৬ হাজার ২৯৩টি।

উল্লেখ্য, এর আগে চলতি মাসের শুরুতে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ১২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়েছিল।

বিষয়:

পরীক্ষামেডিকেল কলেজএমবিবিএস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

মধ্যরাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

এক দিনে, একই প্রশ্নে মেডিকেল ও ডেন্টালের ভর্তি পরীক্ষা: স্বাস্থ্য শিক্ষার ডিজি

এক দিনে, একই প্রশ্নে মেডিকেল ও ডেন্টালের ভর্তি পরীক্ষা: স্বাস্থ্য শিক্ষার ডিজি

সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের চার দাবি, অধ্যাদেশের প্রতিশ্রুতি পেলে ছাড়বেন সড়ক

সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের চার দাবি, অধ্যাদেশের প্রতিশ্রুতি পেলে ছাড়বেন সড়ক

শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা করতে সচিবালয়ে সাত কলেজের শিক্ষার্থী প্রতিনিধিরা

শিক্ষা উপদেষ্টার সঙ্গে আলোচনা করতে সচিবালয়ে সাত কলেজের শিক্ষার্থী প্রতিনিধিরা

এইচএসসি পরীক্ষার ফল পুনঃনিরীক্ষণ করা যাবে ১৭ থেকে ২৩ অক্টোবর

এইচএসসি পরীক্ষার ফল পুনঃনিরীক্ষণ করা যাবে ১৭ থেকে ২৩ অক্টোবর