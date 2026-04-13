Ajker Patrika
শিক্ষা

প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে ইউনিফর্ম দেবে সরকার: প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে ইউনিফর্ম দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ।

প্রতিমন্ত্রী জানান, বছরে একবার করে এই ইউনিফর্ম দেওয়া হবে এবং বর্তমান সরকারের মেয়াদের মধ্যেই পর্যায়ক্রমে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ সুবিধা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আজ সোমবার সকালে রাজধানীর ব্র্যাক সেন্টারে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ব্র্যাকের ‘ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির’ উদ্যোগে আয়োজিত প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার: কৌশলগত পথনির্দেশনা’ শীর্ষক নীতি সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষা সংস্কার কার্যক্রমে মাঠপর্যায়ের অভিজ্ঞতা ও প্রমাণভিত্তিক সুপারিশ নীতিনির্ধারণে সংযুক্ত করার লক্ষ্যে এই নীতি সংলাপের আয়োজন করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ববি হাজ্জাজ বলেন, ‘বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে। আশা করছি, আগামী বছরের মধ্যে সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিলের ব্যবস্থা করতে পারব।’

‘ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির’ উদ্যোগে আয়োজিত সংলাপে অতিথিরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রাথমিকের শিক্ষাক্রমে অনেক ঘাটতি রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী। তিনি বলেন, প্রাথমিক স্তরের বিশেষ করে চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির অনেক শিক্ষার্থী বই সাবলীলভাবে পড়তে পারে না। পাঠ্যবইয়ের ভাষা ও বিষয়বস্তু তাদের জন্য কতটা উপযোগী, তা পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। তাঁর মতে, বর্তমান শিক্ষাক্রমে কিছু ঘাটতি রয়েছে, যা দ্রুত পর্যালোচনা করে হালনাগাদ করা হবে।

যুগোপযোগী শিক্ষাক্রমের ওপর গুরুত্ব দিয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক স্তরে খেলাধুলাভিত্তিক (প্লে-বেইজড) এবং গল্পভিত্তিক (স্টোরিটেলিং) শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা যেন পড়ার আগ্রহ পায় এমন শিক্ষাক্রম তৈরি করতে হবে। তবে এ ধরনের শিক্ষাক্রম হঠাৎ চাপিয়ে দেওয়া হবে না—পাইলট প্রকল্প, প্রশিক্ষণ এবং পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে তা চালু করা হবে।

সংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) দেবব্রত চক্রবর্তী। আরও উপস্থিত ছিলেন ব্র্যাকের নির্বাহী পরিচালক আসিফ সালেহ্।

পাঠকের আগ্রহ

পোপের সঙ্গে ট্রাম্পের বাগ্‌যুদ্ধ, মার্কিন রাজনীতি ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে তোলপাড়

পোপের সঙ্গে ট্রাম্পের বাগ্‌যুদ্ধ, মার্কিন রাজনীতি ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে তোলপাড়

আগামী সপ্তাহে বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসা ও বাণিজ্যিক ভিসা চালু করছে ভারত: হুমায়ুন কবির

বাংলাদেশিদের জন্য চিকিৎসা ও বাণিজ্যিক ভিসা চালু করছে ভারত: হুমায়ুন কবির

ছেলেসহ তিনজনকে কুপিয়ে ছাদ থেকে লাফ, সাবেক পুলিশ সদস্য নিহত

ছেলেসহ তিনজনকে কুপিয়ে ছাদ থেকে লাফ, সাবেক পুলিশ সদস্য নিহত

যুক্তরাষ্ট্রে আস্থা নেই, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনতে দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে আরবরা

যুক্তরাষ্ট্রে আস্থা নেই, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনতে দুনিয়া চষে বেড়াচ্ছে আরবরা

এবার ‘রহস্যময়’ গাণিতিক সমীকরণ পোস্ট করে হুমকি দিল ইরান, ব্যাখ্যা কী

এবার ‘রহস্যময়’ গাণিতিক সমীকরণ পোস্ট করে হুমকি দিল ইরান, ব্যাখ্যা কী

সম্পর্কিত

প্রাথমিকের শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে ইউনিফর্ম দেবে সরকার: প্রতিমন্ত্রী ববি হাজ্জাজ

৫০তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা: বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি (পর্ব-২)

৫০তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা: বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি (পর্ব-২)

ইংরেজি চর্চা: ইংরেজি সাবলীল হওয়ার কৌশল (পর্ব-৫)

ইংরেজি চর্চা: ইংরেজি সাবলীল হওয়ার কৌশল (পর্ব-৫)

হল পুনরুদ্ধারে প্রশাসনকে আল্টিমেটাম জবি ছাত্রদলের

হল পুনরুদ্ধারে প্রশাসনকে আল্টিমেটাম জবি ছাত্রদলের