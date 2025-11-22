সাসকাচোয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
কানাডায় ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এতে একাধিক বৃত্তির সুযোগ রয়েছে। বিশ্বব্যাপী যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিগুলোর জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির আওতায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। যেসব শিক্ষার্থী কানাডায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী তাঁদের বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। বৃত্তিটি ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য উন্মুক্ত।
ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান কানাডার সাসকাচোওয়ান প্রদেশের সাস্কাটুন শহরে অবস্থিত একটি শীর্ষস্থানীয় পাবলিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯০৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, গবেষণাগার ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশের জন্য প্রসিদ্ধ। বিশ্বের ১৩০টির বেশি দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে উচ্চশিক্ষা নিতে আসেন।
সুযোগ-সুবিধা
ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান স্কলারশিপের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। প্রতিটি স্কলারশিপের মূল্যমান আলাদা এবং এটি শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার ভিত্তিতে দেওয়া হয়। এগুলোর মধ্যে স্নাতক পর্যায়ে রয়েছে ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড। এটির মূল্য ১০ হাজার ডলার। রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাকালোরেট (আইভি) এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড। এটির মূল্য ২০ হাজার ডলার। এ ছাড়া স্নাতকোত্তর পর্যায়েও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির ব্যবস্থা।
আবেদনের যোগ্যতা
ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচোয়ান স্কলারশিপের জন্য আবেদনে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের যেসব শর্ত পূরণ করতে হবে: স্নাতক ডিগ্রির জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই কানাডার বাইরে কোনো হাইস্কুলের শিক্ষার্থী হতে হবে। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য স্বীকৃত কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক (ব্যাচেলর) ডিগ্রি থাকতে হবে। পিএইচডির জন্য আবেদনে আগ্রহীদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রার্থীদের আইইএলটিএস, টোয়েফল বা ডুয়োলিঙ্গের যেকোনো একটির সনদ থাকতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়টির বৃত্তিটি কেন বেছে নেবেন
নির্বাচিতরা বিশ্বের সেরা মেধাবী শিক্ষক ও গবেষকদের সঙ্গে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন। জীবনযাত্রার মান কানাডার শীর্ষ পর্যায়ে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে। প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি উজ্জ্বল ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করবে। সব মিলিয়ে এখানে পড়াশোনা করা মানে এক ভিন্ন, সমৃদ্ধ ও অনন্য অভিজ্ঞতা অর্জন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
স্নাতকের বিষয়গুলো হলো: সমাজ ও আইন; কৃষি, উদ্ভিদ ও প্রাণি-বিজ্ঞান; গণিত, ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রযুক্তি ও পদার্থবিজ্ঞান; ব্যবসা ও অর্থনীতি; লাইফ সায়েন্স ও কেমিস্ট্রি; স্বাস্থ্যবিজ্ঞান; ইতিহাস, সংস্কৃতি ও শিল্প; আদিবাসী স্টাডিজ এবং ভাষা ও যোগাযোগ।
আবেদনের পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১ মে, ২০২৬।
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রথম বর্ষ স্নাতক ও স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন ২০ নভেম্বর দুপুর ১২টা থেকে শুরু হয়েছে, যা চলবে ৭ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত।
ভর্তির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মানবিকে (‘এ’ ইউনিট) ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জ ১২০ টাকাসহ ১ হাজার ৩২০ টাকা, বাণিজ্যে (‘বি’ ইউনিট) ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জ ১০০ টাকাসহ সর্বমোট ১ হাজার ১০০ টাকা ও বিজ্ঞানে (‘সি’ ইউনিট) ১০ শতাংশ সার্ভিস চার্জ ১২০ টাকাসহ ১ হাজার ৩২০ টাকা আবেদন ফি জমা দিতে হবে।
আবেদনপ্রক্রিয়া শেষে আগামী ১৬ জানুয়ারি ‘সি’ ইউনিট, ১৭ জানুয়ারি ‘এ’ ইউনিট ও ২৪ জানুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ভর্তি পরীক্ষার সময়সীমা হবে ১ ঘণ্টা। ভর্তি পরীক্ষা দুই শিফটে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা ও বেলা ৩টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল অঞ্চলে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে। ১০০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় প্রতিটি ইউনিটে ৮০টি প্রশ্ন থাকবে।
পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং প্রযোজ্য হবে। প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য শূন্য দশমিক ২৫ নম্বর কাটা যাবে। একই প্রশ্নের একাধিক উত্তর ভুল উত্তর বলে বিবেচিত হবে।
বেতন বৃদ্ধি ও উচ্চতর গ্রেড নিয়ে আন্দোলন করা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকেরা সরকারের দেওয়া ‘আশ্বাস’ বাস্তবায়নে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়েছেন। একই সঙ্গে ‘লাঠিপেটা ও সাউন্ড গ্রেনেডে’ অসুস্থ হয়ে মারা যাওয়া শিক্ষক ফাতেমা আক্তারের পরিবারকে রাষ্ট্রীয় ক্ষতিপূরণ ও পূর্ণাঙ্গ পেনশন এবং আহত শিক্ষকদের রাষ্ট্রীয় খরচে চিকিৎসা দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।
আজ শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠনগুলোর মোর্চা ‘প্রাথমিক শিক্ষক দাবি বাস্তবায়ন পরিষদ’।
সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকনেতারা ২৯ নভেম্বরের মধ্যে তিন দফা আশ্বাস পূরণ, নিহতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ ও আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা হলে ৩০ নভেম্বর থেকে আবারও লাগাতার কর্মবিরতিতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।
৮ নভেম্বর শহীদ মিনারে দশম গ্রেডে বেতন, উচ্চতর গ্রেডের জটিলতা নিরসন ও শতভাগ পদোন্নতির দাবিতে এ পরিষদের ব্যানারে লাগাতার অবস্থান কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষকেরা। সেদিন বিকেলে তাঁরা ‘কলম বিরতি কর্মসূচি’ পালনে মিছিল নিয়ে শাহবাগের দিকে এগিয়ে যাওয়া চেষ্টা করলে শাহবাগ থানার সামনে তাঁদের আটকে দিয়ে পুলিশ সাউন্ড গ্রেনেড ও জলকামান, লাঠিপেটা, কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ করে শহীদ মিনারে ফেরত পাঠায়। এ সময় বেশ কয়েকজন আহত হন। এ ঘটনার প্রতিবাদে শিক্ষকেরা পরদিন থেকেই কর্মবিরতি শুরু করেন।
পরে ১০ নভেম্বর অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভা করেন আন্দোলনরত শিক্ষকেরা, যেখানে একাদশ গ্রেডে বেতন নির্ধারণ এবং উচ্চতর গ্রেড ও পদোন্নতির জটিলতা নিরসনে সরকারে আশ্বাস দিয়েছে জানিয়ে ওই দিন রাতে তাঁরা কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন ৷
এরপর গত রোববার রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ফাতেমা আক্তার।
সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে পরিষদের আহ্বায়ক মোহাম্মদ শামছুদ্দীন মাসুদ বলেন, ১০ নভেম্বর পরিষদের নেতাদের সঙ্গে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সভার যেসব সিদ্ধান্ত ও সে অনুযায়ী দেওয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তির আলোকে তিন দফা দাবির প্রজ্ঞাপন বা দৃশ্যমান অগ্রগতি না হলে ৩০ নভেম্বর থেকে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত পূর্ণদিবস কর্মবিরতি থাকবে।
প্রাণ হারানো শিক্ষক ফাতেমা আক্তারকে স্মরণ করে তিনি আরও বলেন, ‘আহত শিক্ষকদের রাষ্ট্রীয়ভাবে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ও নিহত শিক্ষক ফাতেমা আক্তারের পরিবারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষতিপূরণসহ তাঁকে পূর্ণ পেনশন প্রদানের দাবি করছি।’
দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন শিক্ষা ক্যাডারের ১ হাজার ৮৭০ প্রভাষক। গতকাল বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) মধ্যরাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ সরকারি কলেজ-২ অধিশাখা থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
এতে বলা হয়, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের প্রভাষক পর্যায়ের এসব কর্মকর্তাকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক নিজ নিজ কলেজ অথবা দপ্তরে ইনসিটু হিসেবে পদায়ন করা হলো।
পদোন্নতি পাওয়া সহকারী অধ্যাপকদের তালিকা দেখুন এখানে (282._compressed —নামে পিডিএফ এড করে দেবেন)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে প্রকাশিত নির্দেশনাবলি অনুযায়ী পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিমুক্তি ও যোগদান প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করতে হবে।
বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতির জট আছে দীর্ঘদিন ধরে। এ নিয়ে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে ক্ষোভ আছে। বছরের পর বছর পদোন্নতি না হওয়ায় প্রভাষক পর্যায়ের কর্মকর্তারা সম্প্রতি আন্দোলনে নেমেছিলেন।
গত রোববার থেকে ‘বিসিএস প্রভাষক পরিষদ’-এর ব্যানারে ‘নো প্রমোশন, নো ওয়ার্ক’ কর্মসূচি পালন করেছিলেন শিক্ষা ক্যাডারের ৩২ থেকে ৩৭ তম ব্যাচের প্রভাষকেরা।
আন্দোলনরতদের পক্ষে সদ্য পদোন্নতি পাওয়া ৩৪ তম ব্যাচের কর্মকর্তা এস এম আসাদুজ্জামান বলেন, কিছু আত্তীকৃত প্রভাষকসহ ৩২, ৩৩, ৩৪ ও ৩৫ তম বিসিএসের ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি হলো। শিক্ষা ক্যাডারের ইতিহাসে এটি বড় পদোন্নতি।
তিনি আরও বলেন, ‘৩২ ও ৩৩ তম বিসিএস ব্যাচের চার শতাধিক প্রভাষক চাকরিতে যোগদানের এক যুগ পরও প্রথম পদোন্নতি পাননি। ৩৪ তম বিসিএস ১০ বছর, ৩৫ তম বিসিএস ৯ বছর, ৩৬ তম বিসিএস ৮ বছর, ৩৭ তম বিসিএস ৭ বছর পার করলেও পদোন্নতি পাচ্ছিলেন না। এরপর এ পদোন্নতিতে শুধু প্রভাষকেরা নন, শিক্ষা ক্যাডারের সবাই খুশি। আমাদের আশা ছিল, ৩৭ তম ব্যাচ পর্যন্ত সবার পদোন্নতি হবে। তবে সরকার যে ৩২ থেকে ৩৫ তমদের দাবি পূরণ করল, সে জন্য সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই।’
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলোতে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) রাতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুল বিভাগের ডিন (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আশেক কবির চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা আগামী ২৩ নভেম্বর বিকাল ৪টা থেকে ৩১ ডিসেম্বর রাত ১২টা পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন করতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ওয়েবসাইটের (http://app11.nu.edu.bd/) মাধ্যমে। ভর্তির প্রাথমিক আবেদনের ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ১,০০০ টাকা, এটি আবেদনকৃত কলেজে ৪ জানুয়ারি ২০২৬-এর মধ্যে জমা দিতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা ও কারিগরি শাখার সকল শিক্ষার্থীর জন্য ১০০ নম্বরের এমসিকিউ ভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকবে এবং সময় থাকবে ১ ঘণ্টা। পাসের ন্যূনতম নম্বর ৩৫। ভর্তি পরীক্ষার ১০০ নম্বরের সঙ্গে এসএসসির জিপিএ-এর ৪০শতাংশ এবং এইচএসসির জিপিএ-এর ৬০শতাংশ যোগ করে মোট ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে মেধাতালিকা তৈরি করা হবে।
ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে—মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় এসএসসি ও এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় আলাদাভাবে ন্যূনতম জিপিএ ২.০ এবং দুই পরীক্ষায় সম্মিলিত ন্যূনতম জিপিএ ৪.৫০। বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এসএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ২.২৫, এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ ২.০ এবং দুই পরীক্ষায় মোট ন্যূনতম জিপিএ ৪.৭৫ থাকতে হবে। শুধুমাত্র এসএসসি ২০২২ ও ২০২৩ এবং এইচএসসি ২০২৪ ও ২০২৫ সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন।
ভর্তি পরীক্ষার তারিখের পাঁচ দিন আগে আবেদনকারীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে এডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের সময় এডমিট কার্ডের সঙ্গে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষার মূল সনদপত্র দেখাতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী মোবাইল ফোন বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন না।
এ ছাড়া ও-লেভেল, এ-লেভেল ও বিদেশি বোর্ডের শিক্ষার্থীদের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুলে আবেদন করতে হবে। তাদেরও আবেদন ফি জমা দিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে।
খেলোয়াড়, প্রতিবন্ধী ও মুক্তিযোদ্ধা পোষ্য কোটায় আবেদনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কর্তৃপক্ষের সত্যায়িত সনদপত্র জমা দিতে হবে।
ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেখুন এখানে (HONS_Circular)
