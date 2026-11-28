নমুনা ভাইভা: যুব উন্নয়নে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রযুক্তি কীভাবে কাজে লাগানো যায়
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন এমদাদুল হক সরকার। ৪৪তম বিসিএসে নন-ক্যাডার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত হন। ৪৫তম বিসিএসে সহকারী কমিশনার পদে সুপারিশপ্রাপ্ত হন। তাঁর বিসিএসের অভিজ্ঞতার আলোকে নমুনা ভাইভা তুলে ধরা হলো।
চেয়ারম্যান: Introduce yourself.
এমদাদুল হক সরকার: Thank you, sir, for giving me the opportunity to introduce myself. I am Md. Amdadul Hoque Sarker. I come from Chandina Upazila of Cumilla. Currently, I am working as an Assistant Upazila Youth Development Officer. I completed my SSC from Mohichail High School and HSC from Chandina Redwan Ahmed College. I obtained my BA and MA degrees in English from Cumilla University. My hobby is travelling. My strengths are that I am hardworking, punctual, eager to learn and adaptable. My weakness is that I sometimes strive for perfection in every task, which can take extra time. I want to join the BCS cadre service and serve the country. That is why I am appearing before this viva board. Thank you, sir.
চেয়ারম্যান: Tell me your cadre choices.
এমদাদুল হক সরকার: BCS Administration, BCS Taxation, BCS Audit and Accounts and BCS Education.
চেয়ারম্যান: What are you doing now as a profession?
এমদাদুল হক সরকার: Currently, I am working as an Assistant Upazila Youth Development Officer.
চেয়ারম্যান: Why is BCS Administration your first choice?
এমদাদুল হক সরকার: Firstly, this cadre will give me the opportunity to implement government strategies and policies at the grassroots level. Secondly, it offers a wide variety of responsibilities. Thirdly, as a student of English literature, I have language proficiency, which is essential for an administrator. Besides, studying literature has taught me to respect different cultures, religions and opinions, which is also important for an administrator. That’s why BCS Administration is my first choice.
এক্সটার্নাল-১: ধরুন, আপনি খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে গেছেন। ওই মুহূর্তে উপজেলায় কোনো দুর্যোগের খবর পেলেন। কোনটিকে প্রথম অগ্রাধিকার দেবেন? ওই অবস্থায় কী করবেন?
এমদাদুল হক সরকার: স্যার, আমি দুর্যোগ মোকাবিলাকে বেশি গুরুত্ব দেব। খাদ্য বিতরণ কর্মসূচির দায়িত্ব অন্য কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বুঝিয়ে দিয়ে দ্রুত দুর্যোগকবলিত এলাকায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেব। পাশাপাশি নিজে সেখানে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী যথাযথ পদক্ষেপ নেব।
এক্সটার্নাল-১: মাঠপর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কী কী কমিটি রয়েছে?
এমদাদুল হক সরকার: জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সিটি করপোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি।
এক্সটার্নাল-১: উপজেলা পর্যায়ের কমিটিতে
কারা থাকেন?
এমদাদুল হক সরকার: উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) এবং উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।
এক্সটার্নাল-১: SWOT Analysis কী? ব্যাখ্যা করুন। অফিস ব্যবস্থাপনায় SWOT Analysis কীভাবে কাজে লাগাবেন?
এমদাদুল হক সরকার: SWOT Analysis হলো কোনো প্রতিষ্ঠান, প্রকল্প বা ব্যক্তির কৌশলগত পরিকল্পনা ও পরিস্থিতি মূল্যায়নের একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। এটি Strengths, Weaknesses, Opportunities এবং Threats—এই চারটি ইংরেজি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এ পদ্ধতির মাধ্যমে অফিসের কাজের লক্ষ্য নির্ধারণ, অধস্তন কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করা, বাহ্যিক সুযোগ ও হুমকি বিশ্লেষণ করা এবং নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়।
এক্সটার্নাল-১: অফিসপ্রধান হিসেবে অফিস পরিচালনার ধাপগুলো বলুন।
এমদাদুল হক সরকার: লক্ষ্য নির্ধারণ, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট নির্ধারণ। দুঃখিত স্যার, বাকি ধাপগুলো এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না।
এক্সটার্নাল-১: Differentiate between a leader and a manager.
এমদাদুল হক সরকার: A leader inspires people to achieve a vision, while a manager organises and manages resources to achieve specific objectives.
এক্সটার্নাল-১: ইউএনও হিসেবে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কী কী পদক্ষেপ নেবেন? সৃজনশীল কিছু উদ্যোগের কথা বলুন।
এমদাদুল হক সরকার: ইউএনও হিসেবে আমি সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে নির্দিষ্ট দিনে প্রশাসনিক সেবা প্রদান, ডিজিটাল সেবা ও অভিযোগ জানানোর হটলাইন চালু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ সেবার ব্যবস্থা এবং নিয়মিত গণশুনানির আয়োজন করব। আমার মূল দর্শন হবে—জনগণ সেবা নিতে প্রশাসনের কাছে আসবে না, বরং প্রশাসনই সেবা নিয়ে জনগণের কাছে যাবে।
এক্সটার্নাল-২: What is the 4IR?
এমদাদুল হক সরকার: The 4IR (Fourth Industrial Revolution) is a technological revolution in which digital, physical and biological technologies are interconnected to transform the way we live and work.
External-2: What are the tools of the 4IR?
এমদাদুল হক সরকার: The major tools of the Fourth Industrial Revolution (4IR) include Artificial Intelligence (AI), the Internet of Things, Big Data, Blockchain, Robotics, 3D Printing, Cloud Computing, Virtual Reality, 5G Technology and Biotechnology.
এক্সটার্নাল-২: যুব উন্নয়নে 4IR-কে কীভাবে কাজে লাগানো যায়?
এমদাদুল হক সরকার: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তরুণদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। 4IR-ভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ—যেমন রোবোটিকস, থ্রিডি প্রিন্টিং ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা—প্রদানের মাধ্যমে যুবকদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের উপযোগী দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা যায়।
এক্সটার্নাল-২: আমার জানামতে, বাংলাদেশে AI, 3D Printing ও Robotics-এর প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও এখনো এসব বিষয়ে পর্যাপ্ত পাঠ্যক্রম চালু হয়নি। তাহলে একজন নীতিনির্ধারক হিসেবে আপনি কী করবেন?
এমদাদুল হক সরকার: স্যার, একজন নীতিনির্ধারক হিসেবে আমি মনে করি, প্রথমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিদ্যমান প্রশিক্ষণ অবকাঠামো ও প্রশিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়ন করে পর্যায়ক্রমে AI, Robotics, 3D Printing ও Data Analytics বিষয়ে পাইলট প্রশিক্ষণ চালু করব। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, আইসিটি বিভাগ, হাই-টেক পার্ক, বেসরকারি প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে অংশীদারত্ব গড়ে তুলব। বিদেশে প্রশিক্ষক তৈরির উদ্যোগ, Train the Trainers কর্মসূচি, আধুনিক ল্যাব স্থাপন এবং অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করব।
এক্সটার্নাল-২: ইউএনও হিসেবে সেবা সহজীকরণে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে কীভাবে ব্যবহার করবেন?
এমন কয়েকটি পদক্ষেপ বলুন, যেগুলো আগে
নেওয়া হয়নি।
এমদাদুল হক সরকার: স্যার, ইউএনও হিসেবে আমার লক্ষ্য হবে প্রযুক্তিনির্ভর, নাগরিকবান্ধব ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারি সেবা নিশ্চিত করা। তবে প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি মানবিকতা, তথ্যের নিরাপত্তা এবং ডিজিটাল সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকারও নিশ্চিত করব। এরপর তিনি কয়েকটি পরিভাষা সম্পর্কে জানতে চান, যার অধিকাংশই আমার কাছে নতুন ছিল। সেগুলোর উত্তর জানা না থাকায় বিনয়ের সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করি।
গ্রন্থনা: মোছা. জেলি খাতুন