জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ১০৭ ডলার, ১২০-এ পৌঁছানোর শঙ্কা

ইরানের দেওয়া শান্তি প্রস্তাব মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রত্যাখ্যান করার পর আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম তিন শতাংশেরও বেশি বেড়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যকার সংকট নিরসন এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল স্বাভাবিক করার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় বাজারে এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দিয়েছে।
আজ সোমবার আন্তর্জাতিক বাজারে বেঞ্চমার্ক ব্রেন্ট অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৩ দশমিক ৪৩ ডলার বা ৩ দশমিক ২৯ শতাংশ বেড়ে ১০৭ দশমিক ৭৫ ডলারে পৌঁছায়। অন্যদিকে, মার্কিন ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডের দাম ২ দশমিক ১৪ ডলার বা ২ দশমিক ৩২ শতাংশ বেড়ে ব্যারেল প্রতি ৯৪ দশমিক ৫৫ ডলার হয়েছে।
গত সপ্তাহে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে কাতারের মধ্যস্থতায় মার্কিন প্রশাসনের কাছে একটি শান্তি প্রস্তাব পাঠায় ইরান। তবে গত শনিবার ডোনাল্ড ট্রাম্প সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কথা জানান।
পরবর্তীকালে গতকাল রোববার মার্কিন সংবাদমাধ্যম আক্সিওসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, তিনি আশা করছেন চলতি সপ্তাহে দুই দেশের প্রতিনিধিরা আবারও আলোচনায় বসবেন।
নয়াদিল্লিভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ‘এসএস ওয়েলথস্ট্রিট’-এর প্রতিষ্ঠাতা সুগন্ধা সচদেবা বলেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রত্যাখ্যানের ফলে দ্রুত কোনো সমাধান আসার আশা কমে গেছে, তবে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা কিন্তু থেমে নেই।’
তিনি আরও উল্লেখ করেন, ব্রেন্ট ক্রুডের দর ব্যারেল প্রতি ১২০ ডলারে না পৌঁছানো পর্যন্ত বাজারে এই ধরনের অস্থিরতা অব্যাহত থাকতে পারে। তবে কূটনৈতিক আলোচনায় অগ্রগতি হলে বা পণ্য পরিবহন সহজ হলে দাম কিছুটা কমতে পারে।
এদিকে তেলের বাজারে উত্তেজনার আবহ বাড়িয়ে দিয়েছে আঞ্চলিক সামরিক সংঘাতও। গত শনিবার সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট জানায়, ইয়েমেনের ইরান-সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীদের ছোড়া দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং দুটি ড্রোন তারা ধ্বংস করেছে।
তবে যুদ্ধের আশঙ্কার মধ্যেও আন্তর্জাতিক জ্বালানি নজরদারি সংস্থা ‘কেপলার’-এর তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান প্রধান তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো থেকে অপরিশোধিত তেল রপ্তানি বেড়ে দৈনিক ১২ দশমিক ৮ মিলিয়ন ব্যারেলে দাঁড়িয়েছে—যা গত ফেব্রুয়ারিতে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সর্বোচ্চ।
লোহিত সাগরের পাইপলাইনে হামলার পর সৌদি আরব তাদের রপ্তানি লোহিত সাগরের ইয়ানবু বন্দর থেকে সরিয়ে পূর্বাঞ্চলীয় রাস তানুরা বন্দরে নিয়ে গেছে। ফলে হরমুজ প্রণালি দিয়ে তেলের চলাচল পুনরুদ্ধার হতে শুরু করেছে এবং চলতি মাসে সরবরাহ দৈনিক ৭ দশমিক ৪ মিলিয়ন ব্যারেলে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লেও গত সপ্তাহে আমেরিকান ডব্লিউটিআই ক্রুডের দর প্রায় ৭ দশমিক ৯ শতাংশ পড়ে গিয়েছিল। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ বাজারে রেকর্ড মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ডিজেল রপ্তানি নিষিদ্ধ করার গুঞ্জন তৈরি হয়েছে।
ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান এএনজেডের বিশ্লেষকদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র যদি ডিজেল রপ্তানির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে—বিশেষ করে ইউরোপীয় বাজারে জ্বালানির তীব্র সংকট তৈরি হতে পারে। এটি বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতির ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে বলে সতর্ক করেছেন তাঁরা।
পান কি সবজি জাতীয় ‘ফসল’ নাকি পৃথক ভেষজ পণ্য—এই নিয়ে দীর্ঘ দুই যুগের দ্বন্দ্বের অবসানে অপার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। শীর্ষ আদালতের রায়ে ফয়সালা হওয়ার পর থেকে বছর বছর বাড়ছে রপ্তানি। তার আগে দুই সংগঠনের বিরোধে প্রভাব পড়েছিল বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পান রপ্তানিতে।২ ঘণ্টা আগে
ভারতের আসাম রাজ্যের ডিব্রুগড় থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ হয়ে বাংলাদেশে মিথানল রপ্তানি শুরু হতে যাচ্ছে। দেশটির সরকারি প্রতিষ্ঠান ‘আসাম পেট্রো-কেমিক্যালস লিমিটেড’ (এপিএল) এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির কর্তাব্যক্তিদের দাবি, এর মাধ্যমে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর এই প্রথম পূর্ব...২ ঘণ্টা আগে
আজ সোমবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় বাজুসের স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিংয়ের এক সভায় সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নতুন দাম নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আজ সকাল ১০টা থেকে নতুন দাম বাজারে কার্যকর হয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
দেশীয় অর্থে সামর্থ্যের ঘাটতির কারণে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) নেওয়া বেশির ভাগ উন্নয়ন প্রকল্পেই রয়েছে বিদেশি ঋণের ওপর নির্ভরতা। কিন্তু সেসব প্রকল্পের বিপরীতে দেওয়া প্রতিশ্রুত অর্থ এমনি এমনি আসে না।১২ ঘণ্টা আগে