বিশ্ববাণিজ্য

টিসিবির নতুন ৫ পণ্যের বিতরণ পেছাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চলতি মাস থেকে নতুন পাঁচ পণ্য বিতরণের ঘোষণা দিলেও সংগ্রহ জটিলতাসহ নানা কারণে তা পিছিয়েছে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। আপাতত ১০টি সিটি করপোরেশন ও জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এগুলো বিতরণ করা হবে।

চলতি সপ্তাহে এসব পণ্য বিতরণের পরিকল্পনা নিয়েছে সরকারি সংস্থাটি। নতুন পণ্য বিতরণের জন্য নির্ধারিত এসব এলাকায় নভেম্বরের বিক্রিও বন্ধ রাখা হয়েছে বলে টিসিবি সূত্রে জানা যায়।

গত ২৯ সেপ্টেম্বর বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন ঘোষণা দেন, নভেম্বর মাস থেকে উপকারভোগীদের জন্য টিসিবির বিক্রির তালিকায় আরও পাঁচটি পণ্য যোগ করা হচ্ছে। পণ্যগুলো হলো—চা, লবণ, ডিটারজেন্ট ও দুই ধরনের সাবান।

উপদেষ্টা জানিয়েছিলেন, টিসিবির চলমান বিক্রয় কার্যক্রমের সঙ্গে নতুন পাঁচটি পণ্য দরিদ্র মানুষকে আরেকটু স্বস্তি দেবে। একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ভূমিকা রাখবে।

তবে টিসিবির কর্মকর্তারা বলছেন, এই পাঁচ পণ্য আপাতত সারা দেশে বিতরণ হবে না। তবে চলতি সপ্তাহ থেকে পাঁচটি সিটি করপোরেশন ও পাঁচটি জেলার সবগুলো উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে এই পাঁচ পণ্য বিতরণ শুরু করা হবে।

সিটিগুলো হলো—ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও ময়মনসিংহ। জেলাগুলো হলো—ফেনী, চট্টগ্রাম, নেত্রকোনা ও ঝালকাঠি। এসব এলাকায় নতুন পণ্য যোগ করার জন্য নভেম্বরের পণ্য বিতরণ বন্ধ রাখা হয়েছে।

চলতি সপ্তাহে নতুন পণ্য যোগ করে নির্ধারিত এসব এলাকায় পণ্য বিতরণ শুরু হবে। ডিসেম্বর মাসে বিতরণ করলেও এগুলো নভেম্বর মাসের বরাদ্দ হিসেবেই দেওয়া হবে।

জানতে চাইলে টিসিবির মুখপাত্র ও টিসিবির উপপরিচালক শাহাদাত হোসেন বলেন, এসব বিতরণের জন্য একটি সার্ভে করা হয়েছে। সার্ভেতে বিশেষ চাহিদার ভিত্তিতে ১০টি বিতরণ এলাকা নির্ধারণ করা হয়। নতুন এসব পণ্য গুদামজাত করতে দেরি হওয়ায় বিক্রি কার্যক্রমও পিছিয়েছে।

তিনি বলেন, ‘যখন আমাদের কর্মপরিকল্পনাটা শুরু হয়েছে, তখন থেকে টেন্ডারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কিন্তু টেন্ডারেরও তো একটা প্রক্রিয়া আছে। আমরা যে ওটিএম প্রক্রিয়ায় প্রসেস শুরু করেছিলাম, সেটা সম্পন্ন করতেই এই সময়টা লেগেছে। চলতি সপ্তাহে ১০টি এলাকায় এই পণ্য বিতরণ শুরু হয়ে যাবে। পর্যায়ক্রমে সারা দেশেই বিতরণের পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের।’

টিসিবির সর্বশেষ হিসাবমতে, বর্তমানে এক কোটি ফ্যামিলি কার্ডের মধ্যে সচল হয়েছে ৬১ লাখ ৫১ হাজার ২৩২টি। সচল এসব স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে প্রতি মাসে ৩০ টাকা কেজি দরে পাঁচ কেজি চাল, ৬০ টাকা কেজি দরে দুই কেজি মসুর ডাল, ১০০ টাকা লিটার দরে দুই লিটার ভোজ্যতেল এবং ৭০ টাকা দরে এক কেজি চিনি বিতরণ করা হয়।

নতুন পাঁচ পণ্য যোগ করার উদ্যোগকে ভালো বলছেন বাজার বিশ্লেষকেরা।

কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সহসভাপতি এস এম নাজের হোসেন বলেন, যেসব পণ্য টিসিবি বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে, এগুলো সব ধরনের পরিবারেরই নিত্যপণ্য। পরীক্ষামূলকভাবে শুরু না করে সারা দেশেই বিতরণ করা উচিত।

